Murder Mystery 2: Un nuovo caso da risolvere per i detective Adam Sandler e Jennifer Aniston

T ornano i coniugi detective Adam Sandler e Jennifer Aniston nel film Netflix Murder Mystery 2. A distanza di quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso, dovranno vedersela con un cadavere e con il rapimento di uno sposo su un’isola paradisiaca.

Netflix propone dal 31 marzo il film Murder Mystery 2, sequel di un titolo oramai divenuto cult. Ritornano Adam Sandler e Jennifer Aniston, nei panni dei coniugi detective Nick e Audrey Spitz, e con loro un ricco cast internazionale: Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon.

Diretti da Jeremy Garelick, il film Netflix Murder Mystery 2 è stato scritto da James Vanderbilt.

La trama del film

Murder Mystery 2 è il seguito di uno dei film di maggior successo di Netflix, Murder Mystery. Era il 2019 quando il poliziotto Nick Spitz (Adam Sandler) decideva di portare la moglie Audrey (Jennifer Aniston) in vacanza in Europa, regalandole il viaggio che le aveva sempre promesso. Ma quello che doveva essere un periodo di relax e spensieratezza si è trasformato in un’indagine sui generis alla ricerca di chi aveva ucciso l’anziano miliardario che, da poco conosciuto, li aveva invitati nel suo lussuoso yatch.

A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz sono oramai diventati detective a tempo pieno ma fanno fatica ad avviare la loro agenzia investigativa. Invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in un nuovo mistero... Non appena la festa ha inizio, infatti, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto.

Tutti gli eleganti ospiti, i parenti e la stessa sposa diventano possibili sospettati. Nick e Audrey Spitz sono così coinvolti in un caso che alza la posta in gioco e dà finalmente a loro due l’occasione per realizzare tutto ciò che hanno sempre sognato: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi.

Il poster italiano del film Netflix Murder Mystery 2.

I personaggi principali

Come ci hanno dimostrato nel primo film sempre targato Netflix, anche in Murder Mystery 2 Adam Sandler e Jennifer Aniston saranno chiamati a investigare e a risolvere un caso complesso muovendosi in un ginepraio di sospetti e sospettati. Vediamo dunque con chi avranno a che fare questa volta.

Adeel Akhtar torna a rivestire i panni del Maharajah, amico di Nick, ex poliziotto di New York, e Audrey che avevamo già incontrato mentre investigavo sul loro primo caso di omicidio, mentre la new entry Mark Strong interpreta Conner Miller, un ex negoziatore di ostaggi dei servizi segreti inglesi e master detective.

L’attrice francese Mélanie Laurent è Claudette Joubert, una modella francese neo fidanzata del Maharajah. Ma per una nuova fidanzata ce n’è sempre una vecchia, piuttosto intimidatoria: la contessa Sekou, a cui presta il volto Jodie Turner-Smith. Al fianco della contessa non può mancare la sua beffarda (e molto ridicola) assistente Imani, giocata da Zurin Villanueva.

Al fianco del Maharajah troviamo anche il colonnello Ulenga, la sua fedele guardia del corpo portata in scena da John Kani, e la sorella Saira, brillante ma poco socievole, con le fattezze di Kuhoo Verma.

Infine, altri due uomini contornano le indagini di Nick e Audrey. Il primo è Francisco Perez, un famoso calciatore noto per essere un impenitente donnaiolo, mentre il secondo è l’ispettore de la Croix, contraltare di lunga data degli Spitz. Sono interpretati rispettivamente da Enrique Arce e Dany Boon.

