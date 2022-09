Munich Games: Una serie tv Sky sulla difficile convivenza tra israeliani e palestinesi

I n sei puntate, la serie tv Sky Munich Games ci riporta con la memoria al terribile attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 raccontando come, cinquant’anni dopo, tra Israele e Palestina non molto sia cambiato.

Sono sei gli episodi che compongono Munich Games, la tesissima serie tv che Sky propone a partire dal prossimo 30 settembre. Creata da Michal Aviram e diretta da Philipp Kadelbach, Munic Games ci porta a Monaco nel 2022, cinquant’anni dopo il massacro di 11 atleti israeliani da parte del commando palestinese Settembre Nero durante le Olimpiadi di Monaco del ’72 (già raccontato da Spielberg nel suo Munich).

La città tedesca ospita un’amichevole tra le Nazionali di Israele e Germania. Si fa di tutto per assicurare un match pacifico, ma quando un agente intercetta nel dark web un messaggio che preannuncia un attacco alla squadra israeliana, la situazione precipita e la storia minaccia di ripetersi.

Un nuovo massacro?

Il massacro di 11 atleti e allenatori israeliani da parte dei terroristi palestinesi alle Olimpiadi di Monaco del 1972 fa da sfondo al thriller Munich Games, la serie tv proposta da Sky ambientata ai giorni nostri e nata dal team creativo dietro al successo di Fauda.

Per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della strage, è previsto un incontro di calcio tra una squadra israeliana e una tedesca all’Olympic Stadium di Monaco. L’evento, però, mette in allerta i servizi di sicurezza di entrambi i Paesi quando Oren Simon (Yousef Sweid), agente del Mossad di stanza a Berlino, trova online dei filmati che suggeriscono l’ipotesi di un attentato terrorista durante il match.

Oren, abituato più alle analisi informatiche all’azione sul campo, viene invitato a Monaco per collaborare con Maria Kohler (Seyneb Saleh), un agente di polizia tedesca con origini libanesi. Nessuno dei due è favorevole alla collaborazione e l’indagine non si rivela dapprima fruttuosa. Oren non è abituato a relazionarsi con le altre persone e mostra una certa insofferenza per la burocrazia tedesca. Dal canto suo, invece, Maria non approva i metodi di Oren e il suo continuo ricorso a vie non ufficiali.

Il poster di Munich Games.

Due agenti agli antipodi

I protagonisti della serie tv Munic Games, su Sky dal 30 settembre, sono chiamati a mettere da parte le loro divergenze e differenze. A cinque giorni dalla partita, sono infatti al centro di una disperata corsa contro il tempo per capire chi si cela dietro i filmati scovati da Oren.

“Maria e Oren sono personaggi complessi”, ha sottolineato il regista Philipp Kadelbach. “Hanno origini e background emotivi diversi. Si conoscono in una situazione estrema e devono fidarsi l’uno dell’altro. La trama della serie tv è una bomba a orologeria a tutti gli effetti, non hanno il tempo per misurare le rispettive distanze”.

Per Maria, le cose sono anche un po’ più complicate di quanto si creda. Da qualche tempo, ha anche una relazione appassionata ma clandestina con Monir Aziz (Roger Azar). Rifugiato siriano, Monir è uno degli informatori della rete che Maria si è costruita da sola nella comunità araba. “Maria e Oren hanno in comune più di quanto pensino”, ha aggiunto Kadelbach. “Non sempre riescono a distinguere tra l’incarico lavorativo e i sentimenti personali, tra il pubblico e il privato”.

Fortemente verosimile e realista, la serie tv Sky Munich Games ha personaggi che parlano in diverse lingue. “Per conservare l’autenticità della storia, ho voluto che i personaggi parlassero in tedesco, arabo ed ebraico, oltre che in inglese”, ha concluso il regista. Un aspetto che ci auguriamo venga preservato anche nella versione italiana.

