Mr Plankton: Avventura, risate e lacrime nel nuovo kdrama Netflix

U n'anima alla deriva, una sposa "rubata" e un ultimo viaggio. Cosa potrebbe mai andare storto? Lo scopriremo nella nuova serie tv in arrivo dalla Corea del Sud.

Dall'8 novembre, Netflix invita gli spettatori a intraprendere un viaggio emozionante con la serie tv coreana Mr Plankton, un kdrama ricco di desiderio di avventura, risate e lacrime. La serie tv Netflix Mr Plankton è una commedia romantica che segue la storia di Hae Jo, un uomo nato per errore, e Jae-mi, la donna più sfortunata del mondo, che si ritrova a seguirlo involontariamente nell'ultimo viaggio della sua vita.

Diretta da Hong Jong-chan e scritta da Jo Yong, la serie vede protagonisti Woo Do-hwan nel ruolo di Hae Jo, Lee You-mi in quello di Jae-mi e Oh Jung-se nei panni di Eo Heung.

Già il trailer di Mr Plankton presenta i personaggi principali della serie tv Netflix: Hae Jo, in cerca di divertimento; Jae-mi, che desidera diventare madre; ed Eo Heung, che cerca l'amore puro. Quando Hae Jo scopre di avere tumori al cervello e poco tempo da vivere, preleva Jae-mi proprio il giorno del suo matrimonio per accompagnarla alla ricerca del suo padre biologico, rivelando il loro passato come ex amanti.

Nel frattempo, Jae-mi affronta le sue sfide personali quando scopre di essere in menopausa precoce, proprio quando dovrebbe dare un figlio alla famiglia di Eo Heung. Nel caos che ne consegue, Eo Heung fa di tutto per ritrovare Jae-mi.

“Desideravo davvero fare Mr Plankton, e ho molto affetto per questa serie tv”, ha commentato Woo Do-hwan. “Aspettatevi di scoprire se Hae Jo riuscirà a trovare la sua vera famiglia e come finirà il viaggio”.

I personaggi principali

"Hae-jo è più libero di spirito di chiunque altro", ha spiegato Woo Do-hwan, protagonista della serie tv Netflix Mr Plankton. "Volevo restituire al meglio la sua natura libera". Jae-mi, che parte con Hae-jo in un viaggio inaspettato a causa della sua apparizione sorprendente, si ritrova a confrontarsi con il suo vero io. "Jae-mi è un personaggio simile a un fiore che sboccia nelle avversità. È una persona che affronta ogni momento con sincerità e vive onestamente", ha dichiarato l’attrice Lee Yoo-mi. "Jae-mi trova conforto in Hae-jo. Spero che i sentimenti di Jae-mi, che affronta diverse situazioni, possano arrivare al pubblico".

È anche interessante vedere Eo-heung inseguire Hae-jo e Jae-mi. Nel giorno del matrimonio dei suoi sogni, lo sposo, che aveva giurato amore a Jae-mi con un regalo di buon auspicio, perde la sposa davanti ai suoi occhi e inizia la sua ricerca come una deviazione per la prima volta nella sua vita. Oh Jung-se, che ha sottolineato che "Eo-heung è un 'ragazzo da prime volte'", stimola la curiosità suggerendo che "tutto ciò che accade nel dramma rappresenta una prima novità per Eo-heung".

Ma è anche Beom Ho-ja, madre di Eo-heung e discendente di una famiglia di ristoratori da cinque generazioni, ad attirare l’attenzione. Quando la sua futura nuora, che aveva accettato solo perché portava il "gene" di una storica famiglia, scompare, Beom Ho-ja prende provvedimenti speciali. Beom Ho-ja, dotata di uno slancio straordinario, è interpretata dall’affidabile e nitaa attrice Kim Hae-sook, che aggiunge profondità al personaggio, alternando momenti di severità e comicità.

