N etflix propone il film Mr Harrigan’s Phone, tratto da un romanzo di Stephen King. Al suo centro, l’insolito rapporto di amicizia tra un ragazzino e un ottantenne che, da morto, continua a comunicare con lui grazie al primo iPhone.

Mr Harrigan’s Phone è il nuovo film del regista John Lee Hancock, con la produzione di Ryan Murphy, disponibile su Netflix dal 5 ottobre. È tratto dall’omonimo racconto di Stephen King, il maestro dell’orrore, ed ha al centro il piccolo Craig e la sua amicizia con l’anziano miliardario Harrigan. I due continuano a comunicare anche dopo la morte del solitario Harrigan grazie a un’iPhone, il primo immesso nel mercato.

Con Jaeden Martell e Donald Sutherland nei ruoli principali, il film Netflix Mr Harrigan’s Phone conta anche sulle interpretazioni di Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Colin O'Brien, Thomas Francis Murphy e Peggy J. Scott.

La trama del film Mr Harrigan’s Phone

Mr Harrigan’s Phone, film original targato Netflix, comincia a metà degli anni Duemila quando, in una piccola città, il giovane Craig (Jaeden Martell) conosce il signor Harrigan, un miliardario anziano e solitario (Donald Sutherland). In breve, due instaurano un improbabile rapporto di amicizia basato sull'amore condiviso per i libri e la lettura.

Quando il signor Harrigan muore, Craig scopre che non tutto se n'è andato con lui e capisce di poter stranamente comunicare con l'amico nella tomba attraverso l'iPhone. E, abbastanza presto, le persone intorno a lui cominciano a morire.

Mr Harrison’s Phone è una storia soprannaturale di formazione che mostra come certi legami non si dissolvano mai.

Fino a che punto proteggeresti un amico?

Lo smartphone ci ha cambiati la vita. E nemmeno Aexander Bell, l’inventore del telefono, avrebbe mai potuto immaginare come la sua semplice prima telefonata al suo assistente, nella stanza accanto, un giorno si sarebbe trasformata in una chiamata con l’aldilà. Accade nel film Netflix Mr Harrigan’s Phone, in cui un iPhone permette a un ragazzino di comunicare con il suo anziano amico, morto e sepolto.

Ma, prima che nel film, accadeva nel racconto di Stephen King, sapientemente adattato per la piattaforma da John Lee Hancock. “Mr Harrigan’s Phone è un racconto di un’ottantina di pagine”, ha commentato il cineasta. “Ne ho preso il tema portante, l’ho rispettato ma ho anche aggiunto scene e situazioni che non erano nel testo. Ovviamente, finita la sceneggiatura, l’ho inviata a King. E ho vissuto la mia bella dose di ansia nell’attendere la sua risposta ma anche nel solo sapere che il maestro dell’orrore avrebbe letto il mio lavoro!”.

Seppur incentrato sul modo in cui il primo iPhone è entrato nelle nostre vite, il film Netflix Mr Harrigan’s Phone è sopra ogni cosa la storia della strana relazione tra un miliardario ottantenne e un ragazzino. “Fino a che punto si è pronti a spingersi per un amico? È questa la domanda su cui ho voluto concentrarmi”, ha aggiunto Hancock. “Non si tratta della storia dell’orrore che chiunque potrebbe aspettarsi. È più un dramma che, seguendo il lavoro dei fratelli Grimm, si veste in un certo senso da favola ammonitrice. Mr. Harrison viene sepolto con il suo telefono e porta anche nell’aldilà il suo impegno a proteggere Craig. Su come scelga di aiutarlo però determinerà tutto il corso degli eventi”.

