Mr & Mrs Smith: Amore e spionaggio nella nuova serie tv Prime Video

S e ricordate il film che ha fatto innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie, non potete non amare Mr & Mrs Smith, la nuova serie tv Prime Video con protagonisti due spie che finiscono per instaurare un rapporto romantico, oltre che professionale.

Prime Video propone dal 2 febbraio l’esplosiva serie tv Mr & Mrs Smith, con protagonisti gli attori Donald Glover e Maya Erskine. Nei suoi otto episodi, la serie tv Prime Video Mr & Mr Smith è una rivisitazione dell’omonimo film del 2005 e vede Glover nel ruolo di John Smith ed Erskine in quello di Jane Smith.

Nella serie tv Prime Video Mr & Mr Smith, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? Nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l'uno per l'altra. Cos’è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?

Da un film cult

Può una relazione funzionare quando entrambe le persone sono coinvolte nel mondo top secret dello spionaggio? Questa è la premessa della serie tv Prime Video Mr & Mr Smith, una rilettura originale del film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie. Mentre il film si concentrava su due coniugi di lunga data che scoprono di essere entrambi agenti rivali con vite tenute segrete l’uno all’altra, la nuova serie in otto episodi vede Donald Glover e Maya Erskine interpretare due estranei che, reclutati da un enigmatico servizio segreto, sono poi costretti a adottare nuove identità e a vivere sotto copertura come i coniugi newyorkesi John e Jane Smith.

"Nel film, si incontrano e non sanno che l'altro è una spia. Nella nostra versione, invece, John e Jane sanno sin dall’inizio chi sono ma dovranno fingersi una coppia", ha sottolineato Maya Erskine, nota per i suoi ruoli in PEN15 e Obi-Wan Kenobi. "Jane non è molto fiduciosa ma deve diventare vulnerabile e imparare a contare su un'altra persona".

Mentre viaggiano pericolosamente in tutto il mondo per conto di missioni rischiose, il brillante John e la spietata Jane sviluppano piano piano una loro romantica chimica. "Iniziano con il dirsi che il loro è solo un legame professionale", ha evidenziato Erskine. "Ma, man mano che si conoscono, tutto diventa più complicato da gestire e si innamorano. La loro diventa così una vera relazione in cui le persone possono identificarsi, anche se è ambientata in un contesto altamente rischioso in cui tutto è una questione di vita o morte".

Il poster italiano della serie tv Prime Video Mr & Mrs Smith.

Azione ed emozione

Con un cast stellare, che include anche Michael Coel, Sarah Paulson, John Turturro, Ron Perlman, Sharon Hogan e Alexander Skarsgard, la serie tv Prime Video Mr & Mrs Smith segue quindi tra Josh e Jane mentre il loro lavoro diventa sempre più complesso a causa dei sentimenti reciproci. Ma, mentre i Smith cercano di chiarire cosa vogliono dalla loro relazione poco convenzionale, emergono anche i loro diversi approcci alle missioni a cui sono chiamati.

"Non sanno cosa li attende", ha rivelato Glover, che ha co-creato ed è produttore esecutivo della serie. "Ma John è entusiasta di essere uno spia e di fare cose divertenti: vuole essere un eroe. Tuttavia, cerca la struttura e l'ordine, mentre Jane si affida a nuove esperienze che possano renderla felice".

Anche se la serie ribalta il genere spionistico concentrandosi sulla storia d'amore che sboccia tra John e Jane e su alcuni degli aspetti più monotoni dello, ci sono comunque abbondanti emozioni ad alta intensità nelle scene d'azione. "Abbiamo lavorato con un coach e un team di acrobati straordinari e imparato la coreografia delle lotte", ha aggiunto Erskine. "C'è una parte in cui Donald ed io ci battiamo, è stata girata con un'unica ripresa e, quindi, non potevamo sbagliare: dovevamo farla bene. Abbiamo anche dovuto maneggiare pistole, cosa che mi ha terrorizzato!".

Mr & Mrs Smith: Le foto della serie tv 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT