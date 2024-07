Su Netflix, l’incredibile storia di resilienza della prima donna nepalese a scalare l’Everest

A rriva su Netflix il film Mountain Queen: La scalata di Lhapka Sherpa, che racconta la scalate fisiche ed emotive che ha incontrato una donna nel sopravvivere a una vita più grande di lei.

Netflix propone dal 31 luglio il film Mountain Queen: La scalata di Lhapka Sherpa. Diretto da Lucy Walker, il film Netflix Mountain Queen: La scalata di Lhapka Sherpa è un documentario che si concentra sulla figura di Lhapka Sherpa, la prima donna nepalese ad aver raggiunto la vetta dell’Everest.

Dopo aver dedicato la propria vita a promuovere l’emancipazione femminile e a ispirare giovani donne, Sherpa è ora una madre single che lavora presso Whole Foods, nel Connecticut, e ha preso la drammatica decisione di affrontare nuovamente la montagna, determinata a seguire il proprio destino e a essere un esempio per le figlie.

Scalare la montagna

Lhakpa Sherpa ha scalato montagne apparentemente impossibili durante tutta la sua vita. Cresciuta come figlia di allevatori di yak in una zona rurale del Nepal, le sono state negate l'istruzione e il lavoro a causa del suo genere. Alla fine, è emigrata negli Stati Uniti, dove è sopravvissuta alla violenza domestica e ha dovuto lottare per mantenere le sue due figlie, Sunny e Shiny.

Nonostante le difficoltà, Sherpa ha perseverato nel suo obiettivo di compiere un'altra impresa impossibile: nel 2000, è diventata la prima donna nepalese a raggiungere e sopravvivere alla cima dell'Everest e a oggi detiene il record per il maggior numero di scalate dell'Everest da parte di una donna, con ben 10 ascensioni. La vita eccezionale di Sherpa è ora al centro del film Netflix Mountain Queen: La scalata di Lhapka Sherpa, il nuovo documentario dell’acclamata regista Lucy Walker.

"Uno dei principi guida di questo film era di avere una visione più ampia di cosa significhi scalare", dichiara la regista. "La metafora della montagna è diventata parte della nostra narrazione visiva, non solo la montagna letterale, ma la montagna emotiva, le montagne della mente e del cuore".

La resilienza di una donna

All'inizio del film Netflix Mountain Queen: La scalata di Lhapka Sherpa, siamo nel 2022 e Sherpa vive in un piccolo appartamento a West Hartford, nel Connecticut. Lavora molte ore da Whole Foods per mantenere le sue figlie e non scala una montagna da anni. Osservandola, sarebbe quasi impossibile collegarla alle imprese sovrumane e contrarie a ogni probabilità che ha realizzato, ma la storia che segue dopo ricorda agli spettatori che l'eroismo e la resilienza risiedono nei luoghi e nei momenti più inaspettati della vita.

"Siamo così orgogliosi di portare sullo schermo la storia incredibilmente ispiratrice di determinazione e resilienza di Lhakpa", sottolinea la produttrice del film, Miranda Sherman. "Lavorare mano nella mano con Lhakpa e la sua famiglia, i nostri meravigliosi partner di Netflix, SK Global, Avocados and Coconuts e, naturalmente, la talentuosissima Lucy Walker, per raccontare questa storia profondamente commovente e onesta è stata un'esperienza indimenticabile”.

"È stato un onore raccontare la straordinaria storia di Lhakpa", evidenzia la co-produttrice Dalia Burde. "Ci ricorda che ci sono eroi che vivono tra di noi: la persona accanto a te in metropolitana, che guida l'Uber o che lava i piatti in un Whole Foods locale. Mi sono sentita ispirata da lei ogni giorno da quando è iniziato questo progetto e non vedo l'ora che il mondo conosca Lhakpa e capisca cosa significa davvero la resilienza."

Il vicepresidente esecutivo di SK Global, altra società produttrice, Mark O’Connor, aggiunge che, oltre a una storia di superamento dei più grandi ostacoli della vita, il film è anche un ritratto commovente di una donna che ha vissuto all'ombra della montagna più famosa del mondo per tutta la vita, in più di un modo. "Le sue incredibili imprese sull'Everest hanno trasformato per sempre il mondo dell'alpinismo. È un'icona amata dalle donne nepalesi e dagli esploratori di tutto il mondo, ed è stato un onore portare la sua storia alla luce".

E, per Sherpa, portare la sua storia al pubblico è solo un altro modo in cui spera di ispirare gli altri. "Non mollare mai", scrive sul suo sito web. "Continua ad andare avanti e segui i tuoi sogni, qualunque cosa accada. Creiamo il nostro mondo. Non cercare di fare tutto, ma fai ciò che ami. E un giorno potresti scalare il tuo Everest".

