Motherland: Fort Salem: cosa sapere sulla seconda stagione della serie

T utte le novità e le anticipazioni (ma senza spoiler) sui nuovi episodi di Motherland: Fort Salem, che torna su Amazon Prime Video.

Dopo il successo del primo capitolo, torna Motherland: Fort Salem con i nuovi episodi. La serie tv è un dramma fantasy ideato da Eliot Laurence. Perché (ci) piace così tanto? Forse perché combina vari generi e elementi: le streghe, l’ambientazione contemporanea, personaggi femminili forti e giovani.

Insomma, non stupisce se Motherland: Fort Salem ha subito fatto centro, quando è uscito nel novembre 2020. Meno di un anno dopo, arriva la seconda stagione: ecco tutto quello che devi sapere per prepararti a una bella maratona!

La serie

Come probabilmente sai già, Motherland: Fort Salem è ambientata in America in un presente alternativo, dominato dalle donne. Tre secoli prima il governo degli Stati Uniti ha firmato un accordo con le streghe, noto come Salem Accord (perché avvenuto durante i processi alle streghe di Salem). L’accordo stabiliva la fine della persecuzione delle streghe, in cambio del loro impegno a combattere per difendere il paese in caso di attacchi.

Motherland: Fort Salem segue tre giovani streghe arruolate nell’esercito americano. Nel loro addestramento c’è spazio anche per la magia, dai combattimenti all’utilizzo delle corde vocali per emanare “semi” o “suoni di semi”, che stratificano suoni vocali per creare potenti incantesimi. Le tre ragazze sono molto diverse tra loro. C’è Raelle, una recluta riluttante con problemi a riconoscere l'autorità e la cui madre è deceduta in servizio. Tally è una ragazza gentile, determinata e curiosa che si è arruolata nonostante la disapprovazione della madre. Infine, Abigail è una strega intelligente dedicata e coraggiosa discendente di una stirpe di alto rango della società militare delle streghe.

Quando esce la seconda stagione

La seconda stagione di Motherland: Fort Salem, proprio come la prima, viene distribuita su Amazon Prime Video, tra i titoli da non perdere di ottobre. La seconda stagione è disponibile in streaming dal 18 ottobre. È composta da dieci episodi (come la prima stagione), che verranno distribuiti tutti insieme nella data di debutto. Così puoi organizzare un binge watching, da sola o con le amiche!

Le anticipazioni (senza spoiler)

Le prime anticipazioni sulla seconda stagione di Motherland: Fort Salem sono arrivate direttamente dal creatore della serie Eliot Laurence. Intervistato da Entertainment Weekly, lo showrunner ha svelato quale sarà il centro della trama. «Ciò che vedremo nella seconda stagione saranno i conflitti e le differenze tra le organizzazioni, quella di Spree e l’altra delle streghe dell’esercito. Entrambe realizzeranno di avere lo stesso nemico. Dobbiamo aiutarci a vicenda perché se quelli vincono siamo tutti perduti».

Stando ai (pochi) dettagli sulla trama, nella seconda stagione le streghe devono affrontare una nuova minaccia venutasi a creare da un antico gruppo di cacciatori di streghe, la Camarilla. Lavorando a malincuore con la Sprea, l’addestramento del trio si è intensificato mentre la loro magia, le loro relazioni e le loro credenze sono state spinte al limite.

Il cast e le new entry

Nella seconda stagione ovviamente non mancano le protagoniste di Motherland: Fort Salem, cioè Raelle Collar, Tally Craven e Abigail Bellweather. Le tre streghe sono interpretate, rispettivamente, da Taylor Hickson (Deadly Class), Jessica Sutton (The Kissing Booth) e Ashley Nicole Williams.

Con loro, sono stati riconfermati anche molti altri interpreti, a cominciare da Lyne Renée nel ruolo del Generale Sarah Alder, che è stata promossa a personaggi principale nella seconda stagione.

Nei nuovi episodi di Motherland: Fort Salem ci sono anche alcune new entry, come Victor Webster (Blanton Silver, il vicepresidente degli Stati Uniti), Mellany Barros (Penelope Silver, la figlia di Blanton che ha da poco scoperto di essere una strega), Praneet Akilla (Gregorio, che potrebbe essere un pretendente di Abigail), Ess Hödlmoser (leadeer non binario del college militare) e Arlen Aguayo-Stewart (Nicte Batan, un sergente strega dal passato del generale Alder).

Sempre dal creatore Eliot Laurence era arrivata un’anticipazione sulla seconda stagione: «Vedrete anche dei nuovi stregoni maschi. Ci saranno molti più uomini nel War College rispetto alla prima stagione».

Il futuro della serie

Se sei fan di Motherland: Fort Salem, di certo non vedi l’ora di scoprire cosa succede nella seconda stagione. Ebbene, la tua fiducia è ricompensata con una bella notizia: la serie è già stata rinnovata per una terza stagione.

Tara Duncan, che è la presidente di Freeform (il canale statunitense che produce la serie) ha annunciato: «Siamo entusiasti di portare avanti Motherland: Fort Salem per una terza stagione. Sono grata a Eliot e all’intero team di Motherland. Hanno creato una mitologia davvero coinvolgente che ha risuonato con i fan fin dal primo giorno, e so che quest’ultimo capitolo continuerà a fornire tanto altro».

Entusiasmo, ovviamente, anche da parte dello showrunner (e di noi con lui). Eliot Laurence ha infatti promesso una terza stagione spettacolare. «Ogni volta che riusciamo a rituffarci nel mondo di Motherland: Fort Salem, è un piacere e un onore. Non vedo l’ora di portare la terza stagione al mondo. Abbiamo intenzione di aumentare la folle posta in gioco del finale con una corsa epica, spaventosa e soddisfacente, il tutto mentre ci addentriamo nelle antiche origini della strega. Siamo così grati a Freeform per l’opportunità, e ai nostri fan – il vostro amore è palpabile, aspettate di vedere cosa abbiamo in serbo».