Morbius, l’eroe vampiro di Jared Leto

U no dei più avvincenti e conflittuali personaggi dell’universo Marvel è al centro di Morbius, il film con Jared Leto al cinema dal 31 marzo. Ma chi è Morbius? Quali segreti nasconde la sua personalità? Quali sono i personaggi che lo circondano?

Recentemente apprezzato in House of Gucci nei panni di Paolo Gucci, Jared Leto torna al cinema con Morbius, film che porta per la prima volta sullo schermo uno dei personaggi più complessi dell’universo Marvel. Distribuito in Italia da Warner Bros. dal 31 marzo, Morbius ruota intorno all’enigmatico Michael Morbius, antieroe per eccellenza.

Affetto da una pericolosa e rara malattia del sangue, il dottor Morbius è determinato a salvare tutti coloro che subiscono la sua stessa triste sorte. Tenta così una scommessa disperata, che in un primo momento sembra portare a un successo senza precedenti. Tuttavia, ben presto, il suo esperimento farà sì che in lui si scatenino nuovi e misteriosi impulsi che porteranno a un’inaspettata lotta tra il bene e il male.

Una trasformazione fisica e psicologica

“Mi attraggono i ruoli che mi permettono di trasformarmi, fisicamente o psicologicamente”, ha affermato Jared Leto, il protagonista del film Morbius. E in effetti a una trasformazione radicale deve il premio Oscar vinto nei panni dell’indimenticabile e commovente personaggio queer di Rayon in Dallas Buyer Club.

Fedele alle sue intenzioni, Leto interpreta il dottor Michael Morbius, un medico che si ritrova a dover fare i conti con le conseguenze di una cura da lui sperimentata contro una rara malattia del sangue. La cura, anziché salvarlo, da un lato gli dona una forza e un potere inimmaginabili ma dall’altro lato gli impone un prezzo terribile da pagare facendo sorgere in lui una sete incontrollabile di sangue umano.

“Ho interpretato il dottor Morbius sposandone ogni aspetto caratteriale, dal più fragile al più mostruoso”, ha continuato Leto. “È stato divertente potere spaziare nella sua personalità e da un genere all’altro. Il film non ha al centro solo azione, acrobazie e combattimenti, ha anche un personaggio faticoso da incarnare. Ogni volta che Morbius sperimenta gli effetti della cattura, si ritrova come a un bivio, combattuto tra le sue diverse personalità. È stata un’esperienza corporea totalizzante”.

Le diverse facce di un uomo

In Morbius, il dottor Michael Morbius subisce diverse trasformazioni. In apertura del film, è solo un uomo che ha poche speranze di sopravvivenza. Spingendo oltre i limiti dell’etica i suoi esperimenti, si rivela uno scienziato in grado di trovare una cura per porre rimedio alla malattia. Gli effetti della stessa lo trasformano in un uomo nel pieno della sua forza fisica ma lo portano anche a vivere un’evoluzione indesiderata: diventa un mostro con abilità e voglie impossibili da controllare.

Jared Leto in Morbius.

Non sempre il bene genera bene

“Morbius è alla ricerca del bene, di una cura per la malattia rara che affligge lui e tanti altri”, ha sottolineato Daniel Espinosa, il regista di Morbius. “La trova ma ne pagheranno i costi sia lui sia la società in generale. Nella sua ricerca del bene, si trasforma in qualcosa che detesta. Deve accettare la bruttezza che ha dentro di sé e deve scoprire se può esserci qualcosa di buono in tutto ciò che gli accade. Sarà questo la sua forza, ciò che lo rende unico”. Ma in cosa consiste la cura sperimentata?

La cura sperimentata

La ricerca sempre più disperata di una cura per la sua malattia porta Morbius a combinare il dna umano con quello di un pipistrello vampiro, l’unico mammifero che sopravvive esclusivamente di sangue e che è riuscito nei secoli a sviluppare anticoagulanti naturali. Morbius spera che la mutazione genetica dei vampiri possa aiutare il trattamento della sua malattia.

Gli effetti indesiderati della cura

In un certo senso, Morbius riesce nel suo esperimento ma ne esce totalmente trasformato. Acquisisce una forza disumana, l’agilità di un atleta olimpionico e persino i poteri di ecolocalizzazione di cui sono dotati i pipistrelli (capaci di “vedere” gli oggetti nello spazio sfruttando i suoni che lo circondano). Ma pian piano scopre che l’esperimento ha un risvolto del tutto in atteso: si è trasformato in un mostro, anche fisicamente, assetato di sangue, una voglia che riesce solo in parte a controllare.

“In fin dei conti, Morbius è una brava persona”, ha ribadito Leto. “Usa le sue conoscenze, le sue capacità, la sua formazione e il suo cervello per uno scopo nobile. Non è esente da difetti, infrange qualche regola, ma lo fa solo per trovare una cura e aiutare le persone affette dalla sua stessa malattia”. Quando scopre cosa è diventato, ne ha paura e proverà a resistere al cambiamento che è in corso. Ma, per diventare un eroe, Morbius dovrà prima accettare il suo destino, capendo che può restare la persona che è.

Jared Leto e il regista Daniel Espinosa sul set di Morbius.

Gli altri personaggi

Diversi sono i personaggi che animano Morbius, il film con Jared Leto. Scopriamo insieme i più importanti.

Milo

Milo è l’amico di una vita di Morbius. È stato ribattezzato così da Morbius stesso quando si sono conosciuti da bambini. Nato come Lucien, è affetto dalla stessa malattia del sangue di Morbius e ciò li ha resi come fratelli. Rampollo di una famiglia molto ricca, Milo è un bon vivant, che cerca di godersi la vita al massimo. Quando Morbius scopre la cura, Milo non capisce che il dottore vuole proteggerlo dai suoi nefasti effetti. Ruba così il siero trasformandosi anch’egli in un mostro. Ma mentre Morbius ha paura dei nuovi poteri, Milo li fa suoi, sentendosi vivo e libero e decidendo di vendicarsi di tutti coloro che lo hanno sempre perseguitato. Lo interpreta Matt Smitt, il principe Philip della serie The Crown.

Martine Bancroft

Martine è una brillante dottoressa che lavora alla ricerca della cura insieme al dottor Morbius. In lei convivono autorevolezza e vulnerabilità. Non è solo una bella donna ma è anche forte, tenace e intelligente. Molto curiosa, è caratterizzata da un gran cuore: vuole sempre aiutare gli altri, compreso Morbius. La loro, del resto, è una bellissima relazione: Martine ama la sua intelligenza di scienziato ma anche il suo essere uomo. La paura di perdersi a causa della malattia limita però i loro sentimenti. A portarla in scena è l’attrice Adria Arjona, che per il personaggio di è ispirata alla deputata americana Alexandria Ocasio-Cortez.

Jared Leto e Adria Arjona in Morbius.

Nicholas

Nicholas è il medico che ha accolto Morbius e Milo da bambini per curarli. Da allora è divenuto una sorta di mentore, amico e sostegno morale, per entrambi. Gli presta il volto l’attore Jared Harris, che curiosamente nella serie The Crown interpretava re George VI, il suocero del principe Philip.

. Gli agenti Simon Stroud e Alberto Ramirez

Simon Stroud e Alberto Ramirez sono i due agenti incaricati di indagare sugli strani eventi che accadono. Dipendono direttamente dalla Presidenza degli Stati Uniti e hanno il compito di tenere d’occhio le persone con poteri speciali. Si occupano dunque di casi insoliti e fuori dal normale: alieni, vampiri o altri cattivi sono l’oggetto delle loro indagini. Sono impersonati dagli attori Tyrese Gibson e Al Madrigal.

Morbius: Le foto Columbia Pictures 1/12 Columbia Pictures 2/12 Columbia Pictures 3/12 Columbia Pictures 4/12 Columbia Pictures 5/12 Columbia Pictures 6/12 Columbia Pictures 7/12 Columbia Pictures 8/12 Columbia Pictures 9/12 Columbia Pictures 10/12 Columbia Pictures 11/12 Columbia Pictures' 12/12 PREV NEXT