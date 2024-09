Monsieur Aznavour: un film celebra non solo l’artista ma anche l’uomo dietro il mito

A ttraverso un racconto intimo e dettagliato, Grand Corps Malade e Mehdi Idir rendono omaggio a una figura iconica della musica e della cultura francese, un viaggio nelle emozioni, nelle difficoltà e nei successi di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia.

Monsieur Aznavour, prossimamente in Italia grazie a Netflix, è un film che celebra la vita e la carriera di Charles Aznavour, un'icona della musica francese e internazionale. Diretto da Grand Corps Malade e Mehdi Idir, il film Monsieur Aznavour non è solo un biopic, ma un omaggio sentito a un artista straordinario. Attraverso una narrazione strutturata in capitoli, il film ripercorre la storia di Aznavour, con particolare attenzione alle sue difficoltà iniziali, la sua ascesa al successo e i sacrifici che ha dovuto compiere lungo il cammino.

Il film si concentra principalmente sugli anni formativi di Charles Aznavour, prima del successo, raccontando il suo percorso da figlio di immigrati armeni che, nonostante le difficoltà, è riuscito a emergere come una delle voci più importanti della chanson française. Il racconto si sviluppa attraverso cinque capitoli, ognuno dei quali porta il titolo di una delle sue canzoni, riflettendo i momenti chiave della sua vita e della sua carriera.

Uno degli elementi centrali del film Monsieur Aznavour è la relazione di Aznavour con il suo mentore e amico Pierre Roche, con cui ha formato un duo musicale nei primi anni della sua carriera. Il film esplora anche l'influenza di Édith Piaf, che ha giocato un ruolo cruciale nel suo sviluppo artistico, e le difficoltà personali che ha dovuto affrontare, come il razzismo e le critiche feroci rivolte contro di lui nei primi anni.

Personaggi principali

Il protagonista del film Monsieur Aznavour è Charles Aznavour, interpretato da Tahar Rahim. Aznavour è ritratto come un uomo determinato e appassionato, disposto a superare ogni ostacolo pur di realizzare il suo sogno di diventare cantante. La sua lotta per affermarsi nel mondo della musica è al centro della narrazione, così come i sacrifici personali e familiari che compie lungo il suo percorso. Il film mette in evidenza la sua profonda dedizione al lavoro, ma anche le difficoltà legate alla sua vita personale e alle relazioni con chi gli sta vicino.

Un altro personaggio centrale è Pierre Roche, interpretato da Bastien Bouillon. Roche è l'amico e partner musicale di Aznavour nei primi anni della sua carriera. Il loro legame è rappresentato come una profonda amicizia, quasi una "storia d'amore" professionale tra due artisti che condividono sogni e difficoltà. Roche porta nel film un tocco di leggerezza e comicità, contrastando con i momenti più drammatici della vita di Aznavour.

Édith Piaf, interpretata da Marie-Julie Baup, è una figura chiave nella storia di Aznavour. Mentor e amica, Piaf gioca un ruolo cruciale nel suo sviluppo artistico. Il film esplora il loro rapporto complesso, fatto di sostegno e severità. Piaf vede in Aznavour un grande autore, ma non manca di essere dura nei suoi confronti, spingendolo a migliorare e a crescere come artista.

Il poster del film Monsieur Aznavour.

Perseveranza e sacrificio

Il tema della perseveranza attraversa l'intera narrazione del film Monsieur Aznavour. La vita di Charles Aznavour è un esempio di lotta contro le avversità: figlio di immigrati armeni, piccolo di statura e dotato di una voce non convenzionale, Aznavour affronta pregiudizi, povertà e critiche feroci prima di affermarsi come una delle più grandi voci della chanson française. Il film mette in luce il suo straordinario coraggio e la sua tenacia, sottolineando come non abbia mai smesso di credere nel suo talento, nonostante le difficoltà.

Un altro tema fondamentale è quello del sacrificio personale. Il film esplora il prezzo del successo per Aznavour, in particolare il distacco dalla famiglia e dagli affetti. La sua dedizione alla musica lo porta spesso a trascurare la sua vita personale, sollevando domande sul bilanciamento tra la carriera e le relazioni familiari. Questo aspetto del film offre uno sguardo più intimo su Aznavour, mostrando non solo il grande artista, ma anche l'uomo alle prese con i dilemmi del successo.

Il film affronta anche il tema dell'immigrazione e dell'identità. Essendo figlio di rifugiati armeni, Aznavour porta con sé il peso delle sue radici e della sua storia familiare. Il film mette in risalto il contrasto tra le sue umili origini e il suo successivo status di simbolo della cultura francese, offrendo una riflessione sulla sua integrazione e sul ruolo che ha svolto nella rappresentazione della Francia all'estero.

Infine, un tema centrale del film è la creazione artistica come riflesso della vita. Ogni canzone di Aznavour è intrinsecamente legata a momenti cruciali della sua esistenza. Le sue esperienze personali si riflettono nelle sue opere, che sono tanto intime quanto universali. Il film esplora questo legame profondo tra vita e arte, mostrando come le canzoni di Aznavour non siano solo espressioni musicali, ma veri e propri frammenti della sua anima.

Monsieur Aznavour: Le foto del film 1 / 13 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT