T ratto dall’omonima graphic novel, Monolith è un film che appassionerà il pubblico di Cielo per la sua storia al cardiopalma che contrappone una madre in lotta per salvare il figlio a una vettura tecnologicamente avanzata.

Cielo trasmette la sera del 1° agosto il film Monolith. Diretto da Ivan Silvestrini, il regista di Mare fuori, il film Monolith è un thriller che si basa sull'omonima graphic novel ed è stato prodotto in Italia, ma girato in inglese per un pubblico internazionale.

Con un mix di suspense e dramma, con un'attenzione particolare alla tecnologia e alle sue implicazioni, il film Cielo Monolith segue le vicende di Sandra, una giovane madre che intraprende un viaggio con il figlio di due anni, David, a bordo di un'auto tecnologicamente avanzata chiamata Monolith. La vettura è dotata di un sistema di sicurezza sofisticato, progettato per proteggere i passeggeri da qualsiasi minaccia esterna. Tuttavia, la tecnologia si rivelerà una lama a doppio taglio.

Durante il viaggio, Sandra riceve una chiamata che rivela l'infedeltà del marito, distraendola e portandola a un incidente. Bloccata in mezzo al deserto, Sandra si ritrova fuori dalla Monolith, con il figlio intrappolato all'interno e l'auto bloccata in modalità di sicurezza. La situazione disperata costringe Sandra a una lotta contro il tempo e gli elementi per salvare il figlio.

I personaggi principali

Sono fondamentalmente tre i personaggi che vediamo in scena nel film Cielo Monolith.

Interpretata da Katrina Bowden, Sandra è una giovane madre determinata e resiliente. La sua crescita personale e le sue lotte interne sono al centro del film. Inizialmente presentata come una donna in crisi matrimoniale, Sandra si evolve in una figura di forza e determinazione, disposta a fare qualsiasi cosa per proteggere il figlio.

Interpretato da Krew e Nixon Hodges, David è il figlio di Sandra, un bambino di due anni intrappolato all'interno della Monolith. Anche se il suo ruolo è principalmente passivo, la sua presenza è il motore che spinge Sandra a superare le sue paure e i suoi limiti.

Anche se non è un personaggio umano, l'auto Monolith gioca un ruolo cruciale nella storia. Dotata di intelligenza artificiale e sistemi di sicurezza avanzati, la Monolith rappresenta sia la salvezza che il pericolo. La sua tecnologia, progettata per proteggere, si trasforma in una trappola mortale, mettendo in discussione la fiducia nella tecnologia.

Il poster del film Cielo Monolith.

Tecnologia e Sicurezza

Il film Cielo Monolith esplora il tema della tecnologia e della sicurezza, mostrando come l'affidamento eccessivo sui dispositivi tecnologici possa portare a situazioni pericolose. La Monolith, progettata per essere l'auto più sicura del mondo, si trasforma in una prigione tecnologica, sollevando domande sulla nostra dipendenza dalla tecnologia.

Un altro tema centrale è la maternità e l'istinto di protezione. Sandra è disposta a rischiare la vita per salvare il figlio, mostrando la forza e la determinazione di una madre. Il film mette in luce il legame indissolubile tra madre e figlio, enfatizzando il sacrificio e l'amore incondizionato.

Ma Monolith è anche un racconto di sopravvivenza. Bloccata nel deserto, Sandra deve affrontare non solo le avversità ambientali ma anche le proprie paure e debolezze. La sua lotta per la sopravvivenza diventa una metafora della sua lotta personale per superare le difficoltà della vita.

Monolith: Le foto del film 1/73 2/73 3/73 4/73 5/73 6/73 7/73 8/73 9/73 10/73 11/73 12/73 13/73 14/73 15/73 16/73 17/73 18/73 19/73 20/73 21/73 22/73 23/73 24/73 25/73 26/73 27/73 28/73 29/73 30/73 31/73 32/73 33/73 34/73 35/73 36/73 37/73 38/73 39/73 40/73 41/73 42/73 43/73 44/73 45/73 46/73 47/73 48/73 49/73 50/73 51/73 52/73 53/73 54/73 55/73 56/73 57/73 58/73 59/73 60/73 61/73 62/73 63/73 64/73 65/73 66/73 67/73 68/73 69/73 70/73 71/73 72/73 73/73 PREV NEXT

La graphic novel

Monolith, il film di Ivan Silvestrini proposto da Cielo, è un thriller che combina suspense e dramma con riflessioni profonde sulla tecnologia e la maternità. Attraverso la storia di Sandra e del suo tentativo disperato di salvare il figlio, il film ci invita a riflettere sulla nostra relazione con la tecnologia e sulla forza dell'istinto materno.

La graphic novel da cui è tratto è stata creata da Roberto Recchioni, noto fumettista italiano, insieme a Mauro Uzzeo, con i disegni di LRNZ (Lorenzo Ceccotti). La graphic novel, come il lungometraggio, si concentra su temi di tecnologia, sicurezza e sopravvivenza, e ha avuto un impatto significativo per il suo approccio visivo e narrativo.

La trama della graphic novel segue linee simili a quelle del film, con alcune differenze significative. I disegni ad esempio catturano l'isolamento e la tensione della situazione, risultando particolarmente apprezzati per il loro impatto visivo e la capacità di trasmettere emozioni attraverso le immagini, con tavole che enfatizzano l'angoscia e la determinazione di Sandra.