Monday: Un film su Sky ci ricorda quanto è complicato l’amore

S ebastian Stan e Denise Gough sono i protagonisti di Monday, il film Sky che apre il mese di settembre. È ispirato a eventi realmente accaduti e si interroga sulle difficoltà dell’amore.

Monday è il film sentimentale che Sky Cinema trasmette il 1° settembre. Racconta la storia di due americani sulla trentina che si incontrano per un fine settimana vivendo una frizzante avventura. Ma cosa succederà alla loro nascente relazione nel momento in cui inevitabilmente arriverà il lunedì?

Diretto da Argyris Papadimitropoulos, Monday è una storia d’amore divertente e sensuale su come l’amore si intromette nella vita e su come la vita si intromette nell’amore, con interpreti Sebastain Stan e Denise Gough.

La trama del film Monday

Monday, film proposto in esclusiva da Sky, segue le vicende di Mickey (Sebastian Stan) e Chloe (Denise Gough). Entrambi americani sulla trentina, vivono ad Atene quando si incontrano nella calura estiva di un vorticoso fine settimana. La chimica tra loro è innegabile. Tuttavia, il tempo di Chloe in Grecia sta per scadere.

Ma nulla è perduto. Con una mossa forse azzardata, Chloe decide di rinunciare al lavoro d’alto profilo che la riporterebbe a casa per capire se dalla passione di un fine settimana può nascere qualcosa di più grande e completo.

Monday, la locandina.

Com’è complicato l’amore

“Mi piaceva l’idea di una commedia romantica che va nella maniera più storta possibile”, ha dichiarato Argyris Papadimitropoulos, regista del film Sky Monday. “Quella che inizia come la madre di tutte le storie d’amore prende una svolta realistica ma inaspettata. E forse questo è il motivo per cui le persone non hanno più voglia di essere convolte in relazioni intense. Ed è così triste”.

“Le persone preferiscono rimanere sole piuttosto che rischiarsi di fare male. Ma le persone si fanno male solo perché rifiutano di lasciarsi andare”, ha proseguito il regista. “Non sono le stesse persone che erano quando si sono incontrate e si sono innamorate. Cambiano solo per fare un favore ai loro partner ma così non sono più coloro di cui il partner si è innamorato all’inizio. È un casino: troppo complicato. È più facile allora rimanere soli”.

“La pandemia ha poi complicato tutto”, ha aggiunto. “La quarantena ha portato le coppie a confrontarsi, a dirsi la verità, a convivere con i capricci e le peculiarità reciproche, a reinventare le basi della loro relazione, a riscoprire da zero il sesso. Non si potevano concedere il lusso di andare a bere una birra quando si sentivano soffocati o volevano star da soli. Ecco perché molte coppie si sono separate mentre altre hanno fatto passi in avanti”.

Sebastian Stan e Denise Gough in Monday.

Ispirazione reale

Il genere delle commedie romantiche ci ha regalato film bellissimi ma erano quasi sempre favole. Nascondono infatti le difficoltà quotidiana delle relazioni, addolciscono e idealizzano tutto quanto, comprese le personalità dei componenti delle coppie. Proprio per questo, in Monday, il film Sky, la storia di Chloe e Mickey offre una visione molto realistica sulle relazioni. Anche nel loro caso, ci sono l’ombra di qualche ex, la difficoltà ad esprimere ciò che si ama e ciò che non si ama, un compromesso, un segreto, una piccola bugia bianca, una più grossa… “Mi auguro che tutti imparino che non c’è nulla di più sano che vivere senza scheletri nell’armadio: ci si sente meglio e le relazioni durano a lungo!”, ha scherzato Papadimitropoulos.

“Ho voluto girare questo film in maniera intima e realistica. All’inizio tutto sembra bello, c’è euforia… ma poi? Funziona davvero tutto senza intoppi? Ovviamente no. Alcuni degli episodi che racconto fanno riferimento a episodi avvenuti nella mia vita o in quelle di persone che conosco. Il modo in cui Chloe e Mickey si incontrano ricorda come si sono conosciuti due miei amici alla festa del mio trentesimo compleanno”.

Monday, il film proposto da Sky, è stato girato in posti che il regista conosce molto bene. “La festa in cui Mickey e Chloe si incontrano è la stessa che organizzo ogni anno per il mio compleanno. La bellissima isola dove trascorrono il primo weekend insieme è quella in cui ho trascorso le mie ultime 25 estati. Mickey vive a Kypseli, il quartiere bohémien e multiculturale della mia giovinezza”.

Gli attori Sebastian Stan e Denise Gough hanno trascorso alcune settimane in Grecia prima di cominciare le riprese del film Monday. Hanno così avuto modo di lavorare sui personaggi, di approfondirli e di cambiare alcuni tratti della loro personalità.

Monday: Le foto del film 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT