Il MonsterVerse vive in una nuova serie piena di creature e mostri su Apple Tv+

M onarch: Legacy of Monsters è la nuova serie tv targata Apple Tv+ che amplia e rinverdisce il MonsterVerse della Legendary. Con Kurt Russel e Wyatt Russell, padre e figlio nella vita reale, nello stesso ruolo.

Arriva su Apple Tv+ la serie tv Monarch: Legacy of Monsters, basata sul MonsterVerse della Legendary. Interpretata da Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski, "Monarch: Legacy of Monsters'' farà il suo debutto il 17 novembre con i primi due episodi dei dieci in totale, seguiti da un episodio ogni venerdì fino al 12 gennaio 2024.

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, la serie tv Apple Tv+ Monarch: Legacy of Monsters segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell'ufficiale dell'esercito Lee Shaw (supportato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni '50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga - che abbraccia tre generazioni - rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.

Padre e figlio nello stesso ruolo

La serie tv Monarch: Legacy of Monsters di Apple TV+, con Kurt Russell e suo figlio Wyatt nei ruoli principali, segue una battaglia per salvare il mondo mentre creature terrificanti si ergono contro l'umanità.

Composta da 10 episodi, è uno spin-off dei film e dei fumetti del MonsterVerse, che includono personaggi come Godzilla e King Kong. Wyatt Russell interpreta il tenente dell'esercito degli anni '50, Lee Shaw. Il soldato sta scortando due scienziati mentre indagano su segnalazioni di fenomeni strani. Ma le loro scoperte portano a inaspettate onde d'urto quando emergono i mostri...

Nel frattempo, in una linea temporale del 2015, Kurt Russell interpreta il Lee più anziano, che vive in un complesso di pensionamento giapponese dopo la battaglia tra Godzilla e gli altri mostri giganti noti come Titani, che ha portato alla devastazione di San Francisco (come visto nel film del 2014, Godzilla).

Per il team di produzione, il duo padre-figlio si è rivelato la scelta perfetta. "A Kurt e Wyatt vengono spesso proposti progetti come padre e figlio, ma penso che non gli sia mai stata offerta la stessa parte in epoche diverse", ha rivelato il regista Matt Shakman.

Il poster della serie tv Apple Tv+ Monarch: Legacy of Monsters.

Gli altri personaggi

Con l’azione che si sposta sulle due linee temporali, il Lee più anziano si incrocia con l'insegnante Cate Randa (Anna Sawai), che si trovava a San Francisco durante quello che è diventato noto come 'G-Day', ma è andata a Tokyo per sistemare gli affari di suo padre, il cui aereo è scomparso in Alaska ed è ormai dato per morto.

Cate scopre di avere un fratellastro, Kentaro (Ren Watabe), e i fratelli si alleano con l'amica tecnico di Kentaro, May (Kiersey Clemons), per scoprire di più su una misteriosa borsa rinvenuta tra gli effetti di loro padre. I dati al suo interno sembrano essere collegati a un'organizzazione nota come Monarch, e il trio visita Lee, che pensano possa avere delle risposte. Nel frattempo, gli agenti di Monarch cercano di rintracciarli, mentre altri mostri sono pronti a colpire...

“La serie tv Apple Tv+ Monarch: Legacy of Monsters tratta del concetto di eredità", ha sottolineato Shakman. "Racconta di molte generazioni che affrontano un mondo di mostri. E lo fa attraverso una storia di mostri dal punto di vista delle persone comuni. Tutti questi pezzi si uniscono e i personaggi si intersecano in modi diversi".

Mentre la serie presenta volti noti del MonsterVerse, tra cui John Goodman nel ruolo dello scienziato Bill Randa, appaiono anche molte nuove e incredibili creature. "Si tratta di lavorare all'interno della mitologia esistente e ampliarla", ha concluso Shakman. "Una delle grandi opportunità è stata la possibilità di creare mostri da aggiungere al MonsterVerse. E ci siamo divertiti molto".

