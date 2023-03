Mon crime – La colpevole sono io: Il trailer italiano in esclusiva

F rançois Ozon, uno dei registi più apprezzati per le sue opere voltate alla diversity & inclusion, si appresta a tornare nei cinema italiani con il film Mon crime – La colpevole sono io, in cui si serve della commedia per indagare la condizione femminile e il gender gap contemporanei.

Arriverà al cinema il prossimo 25 aprile con BiM Distribuzione il film Mon crime – La colpevole sono io, la commedia poliziesca di François Ozon. Con un cast stellare composto da Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon e André Dussollier, il film Mon crime – la colpevole sono io ci porta nell’incantevole Parigi degli Anni Trenta.

Qui, Madeleine (Nadia Tereszkiewicz), un'attrice carina, giovane, squattrinata e talentuosa, viene accusata di aver ucciso un famoso produttore. Con l'aiuto della sua migliore amica Pauline (Rebecca Marder), giovane avvocatessa disoccupata, viene assolta per legittima difesa. Inizia una nuova vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla.

Il poster italiano del film Mon crime - La colpevole sono io.

Parlare all’oggi

Terzo capitolo di un’ideale trilogia che comprende anche Otto donne e un mistero e Potiche – La bella statuina, il film Mon crime – La colpevole sono io permette a François Ozon di continuare a esplorare la condizione femminile con humor e glamour. La storia è un libero adattamento dell’omonima pièce del 1934 di Georges Berr e Louis Verneuil ma non spaventi questo: Ozon è in grado di inserire temi, argomenti e situazioni che parlano al pubblico di oggi. Prima tra tutti, l’attenzione alla questione femminile e al gender gap.

Giocando con lo spirito della screwball comedy, Ozon nel film Mon crime – La colpevole sono io ricorre all’estro e alla leggerezza per meglio sopportare la dura realtà del presente. Risuonano così tutte le nostre preoccupazione contemporanee in merito ai rapporti di potere e al controllo nei rapporti uomo/donna.

Ma non solo: dalle molestie sessuali perpetuate da un produttore all’equiparazione dei diritti tra i due sessi, passando per la complicità al femminile, una giustizia alquanto discutibile e un'opinione pubblica facilmente impressionabile, sono tanti gli spunti di riflessione che il regista francese lancia senza dimenticare il sorriso e la voglia di giocare persino con i formati, in un confronto interessante tra verità e menzogna.

Mon crime - La colpevole sono io: Le foto del film 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT

Il trailer italiano in esclusiva

TheWom.it vi offre in anteprima esclusiva il trailer italiano del film Mon crime – La colpevole sono io, in cui è possibile fare la conoscenza con i personaggi che animano la storia e assaggiare il sapore della stessa. Un film fondamentale, divertente ma necessario, per chi crede che uomini e donne abbiano lo stesso diritto a condurre la propria carriera e la propria vita senza costrizioni, in piena libertà e in piena uguaglianza, anche senza ricorrere al crimine.