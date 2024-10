Modi: Il Modigliani visto da Johnny Depp (e Riccardo Scamarcio)

C on Modi – Tre giorni sulle ali della follia, Johnny Depp ha creato un film che riflette il tumulto creativo e personale di Amedeo Modigliani, ponendo l'accento sui conflitti interiori dell'artista e sulle difficoltà incontrate nel suo viaggio verso il riconoscimento, abbracciando l'arte, l'amore e il rifiuto.

Modi – Tre giorni sulle ali della follia, film che segna il ritorno alla regia di Johnny Depp, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma e si preannuncia già un evento, anche grazie a un cast composto da attori come Riccardo Scamarcio, Al Pacino e Luisa Ranieri.

Il film Modi – Tre giorni sulle ali della follia segue tre giorni frenetici nella vita dell'artista bohemien Amedeo Modigliani (Scamarcio), soprannominato "Modi" dai suoi amici. Ambientato a Parigi nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, il lungometraggio dipinge un ritratto intenso e caotico di un uomo che lotta con il fallimento personale, il rifiuto professionale e la ricerca di riconoscimento come artista.

La trama si sviluppa su 72 ore cruciali, durante le quali Modigliani tenta di sfuggire alle bombe, alla polizia e agli ostacoli posti sulla sua strada, sia fisici che psicologici. Nonostante il desiderio di abbandonare la sua carriera e fuggire dalla città, Modi è dissuaso dai suoi compagni artisti Maurice Utrillo (Bruno Gouery) e Chaim Soutine (Ryan McParland), nonché dalla sua musa, la scrittrice e amante inglese Beatrice Hastings (Antonia Desplat).

Nel cuore del suo tumulto mentale e fisico, Modi cerca consiglio dal suo amico e mercante d'arte Leopold Zborowski (Stephen Graham), ma è solo quando incontra il collezionista americano Maurice Gangnat (Al Pacino) che intravede la possibilità di trasformare la sua vita. Tuttavia, la strada verso la riconciliazione tra arte e vita si rivela più ardua del previsto.

Prodotto da Barry Navidi Productions, IN.2 Film & ILBE S.p.A., Modi – Tre giorni sulle ali della follia sarà distribuito in Italia da Be Water Film, in collaborazione con Maestro Distribution e Medusa Film.

Johnny Depp sul set del film Modi - Tre giorni sulle ali della follia.

I personaggi principali

Il protagonista del film Modi – Tre giorni sulle ali della follia è Amedeo Modigliani, interpretato da Riccardo Scamarcio, un artista italiano tormentato dalla mancanza di riconoscimento e dalla povertà. Modigliani è un personaggio complesso, diviso tra il desiderio di abbandonare tutto e la necessità viscerale di continuare a creare arte. La sua musa, Beatrice Hastings, una scrittrice inglese interpretata da Antonia Desplat, è una figura centrale nella vita dell'artista, sostenendolo ma anche aggiungendo caos alla sua esistenza già tumultuosa.

Modi è circondato da altri artisti della scena bohemien parigina, come Maurice Utrillo (Bruno Gouery) e Chaim Soutine (Ryan McParland), amici e colleghi che condividono le sue lotte artistiche e personali. Leopold Zborowski, il suo mercante d'arte interpretato da Stephen Graham, è un altro punto di riferimento nella vita dell’artista, offrendo supporto nonostante le difficoltà. Il collezionista Maurice Gangnat, interpretato da Al Pacino, rappresenta una speranza per Modigliani, un'opportunità di riscatto in un mondo che sembra ignorarlo.

Johnny Depp, da regista, ha voluto riflettere sulla figura di Amedeo Modigliani e sul suo rapporto con l'arte. Depp ha, infatti, affermato: “Dennis Hopper una volta disse: ‘se ti fosse negato di creare... moriresti veramente?’ e penso che per Amedeo Modigliani la risposta fosse ‘Sì’. Era in balia del suo talento, alla mercé della sua natura mercuriale. Non c'era altra strada per lui. Non avrebbe mai considerato altre vie. Modi era destinato a seguire la sua traiettoria, anche dopo aver distrutto tutto, c'era solo un percorso da intraprendere... E questo era ricominciare, perché era nato per creare. In tal senso, mi sono trovato a relazionarmi con la sua lotta”.

Arte, amore e rifiuto

Il film Modi – Tre giorni sulle ali della follia esplora una serie di temi universali legati all'arte, all'amore e al rifiuto. In primo luogo, la lotta per il riconoscimento è un tema centrale, poiché Modigliani si trova intrappolato tra il desiderio di affermarsi come artista e la costante frustrazione per la mancanza di successo. L'arte come forma di sopravvivenza è un altro aspetto importante, poiché Modi, come molti artisti del suo tempo, sente che la creazione artistica è l'unica via per dare un senso alla sua vita. La povertà e la marginalizzazione sono anch'esse presenti, poiché Modigliani e i suoi amici vivono ai margini della società parigina, lottando non solo per la loro arte, ma anche per la loro sopravvivenza quotidiana.

Il tema del sacrificio per l'arte è evidenziato attraverso le sfide personali e professionali che Modigliani affronta, mettendo in gioco la sua stessa salute e sanità mentale per continuare a creare. Infine, c'è un forte richiamo alla creatività anarchica, dove la vita dell'artista è descritta come una serie di esperimenti caotici, che sfidano le convenzioni e si alimentano di un'energia ribelle.

“Volevo immergermi nel mondo di Modi, portare il pubblico al cuore del racconto e far sì che sperimentassero la sporcizia, la bellezza, l'orrore, il romanticismo, l'umorismo — tutto quanto, il più intimamente possibile”, ha evidenziato Depp. “Alla fine, volevo raccontare una storia universale di amore, arte e rifiuto affinché tutti, chiunque essi siano, potessero trovare qualcosa con cui confrontarsi e connettersi, in quell'infinito groviglio che conosciamo solo come vita, come esistenza, il risultato stesso della creazione".

Johnny Depp.