D alla strada al palco, Area Sanremo e All Together Now sono solo tre dei tanti programmi tv a cui ha preso parte a Moà, una delle artiste più talentuose emerse in questi ultimi due giorni.

Moà è una delle giovani artiste più talentuose emerse nel corso degli ultimi tempi. Originaria di Orvieto, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, Moà (McFly Dischi/Ingrooves), che è un po’ il manifesto del suo nuovo percorso artistico. Appassionata di musica da quando aveva solo 5 anni, Moà risponde al nome di Martina Maggi, classe 1995. Il suo percorso artistico è in qualche modo stato scritto dal destino stesso: da bambina, grazie al lavoro di sua madre in un grand hotel umbro, ha avuto modo di vedere da vicino i grandi nomi che popolano l’Umbria Winter Jazz Festival e ne è stata stregata, come ci racconta nel corso di quest’intervista esclusiva.

E di sicuro avete avuto modo di vedere Moà in televisione, più volte. Finalista a diverse edizioni di Area Sanremo, ha partecipato ad All Together Now, il programma di Canale 5 in cui ha incassato i complimenti di Michelle Hunziker. Ma anche a X-Factor 2019, dove è arrivata anche ai Boot Camp e Dalla strada al palco, il programma di Rai 2 dedicato ai buskers, agli artisti di strada. Anche in questo caso è arrivata alla finale, con il tappeto con cui è solita esibirsi per strada e i suoi piedi scalzi.

Moà è una nuova tappa del percorso artistico di Moà, cominciato nel dicembre del 2020 con We’ll Run, un brano interamente in inglese. Sono usciti poi i singoli Carnevale, Sirena senza coda e Frida, diverse sfaccettature dell’essere artista e cantautrice di Moà, colte dai produttori Davide Tagliapietra e Andrea Mescolini.

Entrate con noi nel mondo di Moà, del suo stupore e della sua meraviglia.

Moà.

Intervista esclusiva a Moà

È appena uscito Moà, il tuo nuovo singolo. Il titolo ovviamente richiama il tuo nome d’arte e la canzone è un po’ come il tuo manifesto. Come mai esce a distanza di due anni dalla “nascita” di Moà?

Ovviamente, è stata la prima canzone che ho scritto quando ho deciso di intraprendere il percorso di Moà, volevo che fosse subito chiaro qual era la mia strada. Era quello un periodo di grandi rivoluzioni: avevo cambiato produzione e rappresentava per me una rinascita. Nel frattempo, però, sono uscite altre canzoni… è stata un’attesa importantissima: non vedevo l’ora che Moà arrivasse a tutti perché sono io!

Sento talmente tanto la canzone che ho voluto curare nei minimi dettagli anche la presentazione del brano e del video che uscirà tra un mese circa. Non mi sono occupata io del concept o della regia, mi piace dar spazio alla creatività altrui ma soprattutto all’incontro di linguaggi. Scherzando, dico sempre che Moà è l’acronimo di Movement of Art, anche se non è questo il significato del mio nome, è semmai un collegamento successivo. È possibile incontrare l’arte in ogni tipo di linguaggio e, quindi, è sempre bello lasciar spazio agli altri. Do sempre, comunque, la mia visione della canzone, a partire dal livello musicale, e da quello si comincia a seguire una certa linea piuttosto che un minimo di storyboard.

Movement of Art a parte, da dove nasce il nome Moà?

Moà è come se fosse wow, un’espressione di meraviglia. Quando ho cominciato a scrivere la canzone, volevo raccontare del mio nuovo percorso e della meraviglia appunto. Per meraviglia, intendo quasi il concetto di meraviglia à la Giovan Battista Marino: la bellezza della parola, collegata allo stupore e al desiderio di continuare sempre a stupirci. E poi moà è una parola legata anche a un mio ricordo d’infanzia. Ho flash di me in braccio a mio padre che nel vedere una stella candente o una cosa nuova per la prima volta usava dire moà. Volevo dunque portare con me la meraviglia dei bambini, qualcosa che per via di tutto ciò che viviamo o da cui siamo bombardati abbiamo quasi represso. Se riuscissimo a portare con noi la nostra parte infantile, potremmo un giorno fare la differenza.

Eppure, in qualche modo tu porti con te la parte bambini. Al di là dei ricordi con papà, fondamentale da bambina sono stati i momenti vissuti con mamma nel grande albergo in cui lavorava. Lì, già a cinque anni sei stata avvolta dalle atmosfere dei grandi musicisti ospiti all’Umbria Jazz Winter.

Mia madre lavorava alla ricezione di questo grande albergo di Orvieto, che ogni anno si immerge nell’atmosfera del festival jazz. Orvieto è una città piccolissima, eppure da vent’anni apre una meravigliosa finestra sulla musica. Accompagnavo spesso mia madre al lavoro e, nell’attesa che finisse, mi ritrovavo di fronte a ensemble musicali che accordavano gli strumenti, che si scaldavano o che si sistemano la divisa. Venivo travolta dal loro mondo. I musicisti parlavano quasi tutti solo in inglese, era complicato capirli: a cinque anni non sempre riesci a comprendere cosa accade intorno a te ma quello che mi colpì fu proprio la potenza di quel linguaggio, della musica. È stato il colpo di fulmine più grande della mia vita. Realizzai in quei momenti che volevo far anch’io la stessa cosa, dovevo entrarci dentro.

E hai così cominciato a studiare chitarra classica?

Si. Anche se, in realtà, inizialmente volevo studiare sassofono perché spinta più verso la black music. Ero però troppo piccolina e mi venne sconsigliato di farlo. Cominciai allora a studiare chitarra classica con un insegnante molto bravo di origine argentina, che aveva anche un certo rigore e una certa disciplina dell’arte. In un primo momento, non è stato facile trovare la giusta chiave: dovevo superare un primo step per comprendere come funzionava lo strumento ma poi non mi sono più fermata.

È stato facile integrare la chitarra classica nella tua quotidianità? Diciamo per chi non lo sapesse: studiare chitarra classica è molto diverso dallo strimpellare tre note in spiaggia davanti a un falò.

No, non è. Io ho smesso di studiare chitarra classica intorno ai dodici anni perché scoprii la passione per la voce e il talento per la scrittura. La chitarra era diventata dunque la base che mi permetteva di scrivere e di cantare le cose che io stessa scrivevo: facevo i primi esprimenti da piccola cantautrice.

Ricordi ancora la prima canzone che hai scritto?

Si, ovvio. S’intitolava Aria. Conservo tutti i diari e i quaderni: ho una valigia piena di tutto quello che ho scritto negli anni. È buffo ogni tanto rileggerli, sono come flussi di coscienza: scrivere è un bell’esercizio. Può rivelarsi divertente confrontarsi con la se stessa di qualche anno prima per vedere come ci si è evoluti.

E di evoluzione ce n’è tanta nel tuo percorso. Oggi sei Moà, ieri eri Martina Maggi ed erano usciti dei singoli con il tuo nome. Io ricordo Straordinario trip.

Era un altro percorso che è terminato perché sentivo il bisogno di cercare qualcosa che mi permettesse di esprimermi ancora più liberamente in studio. Avevo il desiderio di ricercare e sperimentare. In Frida, ad esempio, una delle canzoni di Moà, ci sono dei colori molto più africani. È stato bello aver avuto l’opportunità di cambiare pagina e poter cantare anche in francese o in inglese.

Il primo singolo di Moà è in inglese, We’ll Run.

We’ll Run è uscita nel primo dicembre post pandemia. Era una sorta di preghiera, di presa di contatto con il mondo dopo un periodo difficile per tutti. Tutti aspettavamo di uscire di casa ed io aspettavo di uscire per mostrare il mio cambiamento, la mia evoluzione anche a livello artistico.

A proposito della ricerca di cui parli, hai per un periodo lavorato con l’Opera dei Pupi del maestro siciliano Vincenzo Argento. Cosa ti ha portata da Orvieto a Palermo?

Un ex fidanzato. Tutta la famiglia portava avanti la tradizione dei pupi per cui io sono letteralmente impazzita. La tradizione non è data soltanto dallo spettacolo ma da tutta la cura e la dedizione che si sta dietro: i pupari si occupano di ogni singolo dettaglio, dalle armature alle incisioni sui piccoli scudi. Presi parte a uno spettacolo al Teatro Marinelli sull’Orlando furioso. Conservo un ricordo meraviglioso di quell’esperienza.

Oggi siamo abituati a vedere l’opera dei pupi a teatro ma per molto tempo è stata una forma d’arte di strada. Quella del busker è un’esperienza che ti accompagna da sempre.

La strada è uno spazio che ho sempre voluto mantenere: è quello che ti mantiene veramente connesso alle persone senza alcun tipo di filtro. Esibirsi per strada non è un evento privato, non è il palco, non è un disco: è libertà. Ogni volta che scrivo qualcosa di nuovo, mi piace capire e vedere come risuona in mezzo alla gente. Non c’è differenza tra arte di strada e arte del palco, non deve sopravvivere il pregiudizio per cui l’artista di strada è il disperato che non ha voluto un lavoro più standard. Ho incontrato i colleghi più bravi e più preparati proprio suonando per strada.

Per strada devi catturare l’attenzione della gente. Irrompi nella quotidianità di chi sta facendo qualcos’altro. Crei un legame con qualcuno che stava andando da tutt’altra parte. Ed è per strada che ti ricarichi e ti rigeneri, ascolti storie che possono convergere anche in qualcosa che un giorno scriverai. Per deformazione personale, amo stare in mezzo alla gente, circondarmi di persone e creare connessioni. Per me, è vitale: non potrei mai smettere di farlo.

Lungo la tua strada, hai incontrato però anche la televisione, a partire da Area Sanremo per terminare a Dalla strada al palco.

Sono stata ad Area Sanremo quattro volte, di cui la prima quando ero appena maggiorenne. L’ultima volta invece è stata l’anno scorso ed è stata una bella soddisfazione. Al di là del concorso e della vittoria, è stata bella la connessione che si è creata tra gli artisti: lungo l’arco di una settimana, ti ritrovi a relazionarti con centinaia di ragazzi che, come te, condividono la stessa esperienza, fatta di sacrifici e musica.

Dalla strada al palco è stata anche una delle primissime esperienze tv in cui ho portato Moà. Ero emozionatissima: sono scoppiata a piangere e, quando rivedo le immagini, provo ancora la stessa emozione. Un po’ come quando mi sono esibita a All Together Now, quando dal nulla mi sono ritrovata su un palcoscenico televisivo con un muro di oltre 100 persone tra artisti ed esperti: è stata una gran bella botta di adrenalina.

A All Together Now hai ricevuto tantissimi complimenti, a cominciare da quelli di Michelle Hunziker. Sono i complimenti utili alla propria autostima?

Lo sono. Ma mi sono sempre detta che serve quasi sempre un compromesso tra consapevolezza e umiltà per fare questo lavoro. Non nego, comunque, che danno ricarica: i complimenti ti ripagano dei sacrifici che hai fatto. Dietro al lavoro di artista, ci sono tanto impegno e tanto studio.

Non è dunque vero che ai millennial piace la strada facile.

No, assolutamente. In molti più che musicisti aspirano a diventare influencer ma non si diventa cantante da un giorno all’altro. Serve preparazione: non è una gara a chi prende la nota più alta o a chi agguanta prima il successo. Come in ogni cosa, per trovare un proprio equilibrio serve tempo e non seguire l’andamento del momento. Non basta un singolo di successo: occorre capire cosa senti la necessità di comunicare.

Moà.

E, salendo sul tuo “tappeto volante”, qual è il tuo sogno di oggi?

Sto in realtà realizzando il mio sogno. Tutto ciò che ho sempre desiderato è vivere di questo mestiere. L’esperienza di Dalla strada al palco è stata ad esempio per me una tappa fondamentale perché mi ha permesso di dare vita a tutto ciò a cui avevo lavorato: avevo bisogno di guardare negli occhi il pubblico e di sentire che arrivasse la mia musica. Ma ciò che è stato ancora più interessante è quello che avveniva dietro le quinte, gli incontri fatti a livello umano. Quando ci siamo salutati con gli altri concorrenti in albergo l’ultimo giorno di riprese, piangevamo. Siamo stati insieme un paio di settimane e c’era un’empatia fortissima, data dall’esperienza condivisa della strada. Per la prima volta, eravamo circondati di gente che capiva lo stile di vita scelto e che navigava sulla stessa barca.

Quella appena trascorsa è stata un’estate meravigliosa. Ho continuato ad andare in giro e a continuare a vivere il mio sogno, a scrivere materiale inedito per il disco che uscirà, spero, tra la fine del 2022 e l’inizio del prossimo anno. Concluderà questa mia prima parte di nuovo percorso e poi comincerò a dedicarmi a una seconda parte che va in un’altra direzione. Desidero ora solo portare avanti tutto ciò che ho dentro e che ho scritto e scriverò. Ho fatto anche incontri che hanno dato vita a nuove connessioni che mi hanno portato in mondi diversi, anche se poi il linguaggio resta universale. È un periodo particolarmente bello, sono veramente felice.

I tempi di uscita dell’album mi fanno pensare a un’eventuale ipotesi Sanremo. L’hai tenuta presente?

Penso che prima o poi ritroverò quel percorso. È interessare l’esposizione che ti dà. È però un peccato che abbiano ridotto la serata dedicata ai giovani a una sola serata e l’abbiano spostata a dicembre, quando il Festival vero e proprio è a febbraio. E poi, non giriamoci intorno, il Festival di Sanremo è il Festival di Sanremo: è il più grande evento musicale italiano. Negli ultimi tempi è cambiato moltissimo, si è aperto a nomi nuovi e alle band. Si è persino sentito l’autotune sul palco, segno dei tempi che cambiano.

Quando dicono che la musica è cambiata, rispondo che è cambiata la società in generale. Ogni giorno c’è una rivoluzione. Viviamo a un ritmo così frenetico che, se compri qualcosa di elettronico oggi, domani è già vecchio! Quindi, non è la musica a non essere più quella di una volta ma è tutto ciò che ci sta intorno che è mutato, a partire dal nostro modo di fruire la musica stessa. La si ascolta con la stessa velocità con cui si scrolla il display di uno smartphone. È tutto più veloce e smart ma così tanto che vai a letto la sera con dei gran mal di testa!

Continui a cantare a piedi scalzi?

Purtroppo, si. Un conto è quando lo fai su un palco, un altro conto è farlo per strada, dove finisco spesso per distruggermi i piedi!

Martina pensa, santa pazienza, canti in Carnevale. Cosa pensa Martina?

Martina pensa troppo. E tante volte mi dico di non essere troppo impulsiva, anche se a volte la prima sensazione che ho è quella che si rivela poi veritiera e sincera. Vado molto di pancia: quando mi accade qualcosa o incontro persone, dovrei prenderla con più calma e non farmi travolgere dalle emozioni.

E mamma e papà che ne pensano di Moà?

Mamma e papà sono veramente contenti. Abbiamo un rapporto meraviglioso, mi hanno sempre appoggiata e non mi hanno mai obbligata a far nulla. Non sono quei genitori ansiosi in attesa del risultato. Sono miei grandi fan e non è sempre che vada così. Non è così scontato trovare appoggio e sostegno: quella che ho scelto è una vita non troppo stabile, piena di sacrifici e insicurezze. Conosco colleghi che hanno rapporti completamente diversi con i loro affetti.

Affetti in cui rientrano anche quelli sentimentali. Hanno mai influito le tue scelte artistiche con la sfera amorosa?

Oggi a livello sentimentale va molto bene. Anche se in passato ho avuto quasi sempre delle difficoltà: chi non vive l’arte non può comprenderla fino in fondo. È una questione di esperienza e me ne rendo conto anche quando ne parlo con gli amici. Non è facile comprendere gli impegni, entrano in ballo emozioni e gelosie, che derivano anche dal fatto che la musica ti porta spesso a non esserci tutte le volte che l’altro ti vorrebbe accanto. Fin quando ti esibisci è tutto figo ma poi c’è la quotidianità con cui fare i conti. Fortunatamente, adesso mi sento supportata e compresa. Ma soprattutto non sento addosso ansia: ho trovato chi comprende il lavoro che faccio.