Mistero a Saint-Tropez: Ci si diverte con il film proposto da Rai 3

M istero a Saint-Tropez, il film proposto da Rai 3, diverte e offre auna riflessione nostalgica sugli anni '70, con un cast che celebra il meglio della commedia francese. Sullo sfondo di un giallo che celebra il fascino del passato con una prospettiva moderna.

Rai 3 trasmette in prima visione tv la sera dell’8 agosto il film Mistero a Saint-Tropez. Diretto da Nicolas Benamou e portato nelle nostre sale da I Wonder Pictures in collaborazione con Medusa, il film di Rai 3 Mistero a Saint-Tropez è una commedia gialla che si svolge nella pittoresca località di Saint-Tropez negli anni '70.

La storia si sviluppa attorno a una minaccia di morte ricevuta da Eliane Croissant, moglie del miliardario produttore di birra Claude Croissant. In preda al panico, Claude decide di chiamare l'ispettore Bottà, un detective notoriamente incompetente ma dotato di una comicità irresistibile, per risolvere il caso.

Benamou cerca di catturare lo spirito del decennio con un tocco leggero e ironico, ricordando le atmosfere delle pellicole di Blake Edwards come La Pantera rosa.

I Personaggi principali

Il cast del film di Rai 3 Mistero a Saint-Tropez è variegato e composto da attori noti per le loro abilità comiche. Christian Clavier interpreta l'ispettore Bottà, un personaggio che ha descritto come una fusione tra l’ispettore Clouseau e il commissario Maigret, in un contesto che è "estremamente leggero e festoso, dove tutto sembra possibile". Clavier ha espresso la sua gioia nel lavorare con Benoit Poelvoorde, che interpreta Claude Croissant. Poelvoorde ha ammesso di essere stato attratto dal progetto principalmente per poter recitare accanto a Clavier, un attore che ammira profondamente.

Accanto a loro, Virginie Hocq interpreta Eliane, una donna ricca e frivola, il cui personaggio si ispira alle grandi attrici comiche francesi come Jacqueline Maillan. Eliane è rappresentata come una figura vanesia e disattenta, il cui interesse principale è mantenere le apparenze, anche quando la sua vita è in pericolo.

Il cast comprende anche Thierry Lhermitte, Vincent Desagnat, e Rossy de Palma, ciascuno contribuendo con personaggi che aggiungono colore e vivacità alla trama. La combinazione di diverse generazioni di attori contribuisce a creare un ambiente dinamico e divertente sul set, con Clavier e Poelvoorde che hanno sottolineato più volte l'importanza di un buon ritmo comico per la riuscita del film stesso.

Il film di Rai 3 Mistero a Saint-Tropez.

Omaggio agli anni Settanta

Il film di Rai 3 Mistero a Saint-Tropez esplora temi leggeri e comici, ma non manca di riflessioni sulla superficialità e l'apparenza. Il film è un omaggio agli anni '70, un periodo caratterizzato da un'atmosfera più libera e spensierata, che Clavier e il regista Benamou hanno voluto ricreare fedelmente. La commedia si basa sulla dinamica tra i personaggi, in particolare tra l'inefficiente ispettore Bottà e il ricco ma innocente Croissant. Questa opposizione è simile a quella di molte coppie comiche classiche, creando situazioni esilaranti e malintesi.

Il film, sebbene principalmente comico, affronta anche il tema del potere delle apparenze nella società. Eliane rappresenta l'apice della superficialità, interessata solo a mantenere uno stile di vita appariscente e mondano. Questa critica sociale è affrontata con leggerezza, senza mai perdere il tono umoristico che caratterizza l'intera pellicola.

Mistero a Saint-Tropez: Le foto del film 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 PREV NEXT