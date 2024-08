N etflix propone il film Mission: Cross, in cui un marito casalingo e la moglie ufficiale delle forze dell’ordine si ritrovano a condividere un segreto del passato e una nuova missione da portare a termine.

Arriva su Netflix dal 9 agosto il film Mission: Cross. Commedia di produzione sudcoreana diretta da Lee Myung Hoon, il film Netflix Mission: Cross racconta la storia di un uomo che, lasciandosi alle spalle la sua vita passata, conduce un’esistenza tranquilla fino al giorno in cui il senso del dovere lo richiama all’ordine.

Ex ufficiale delle forze speciali, Kang-mu ha sempre nascosto alla moglie Mi-seon la sua violenta carriera da detective criminale. Ma il suo segreto rischia di scricchiolare quando riappare l’ex collega Hee-ju e la moglie sospetta che la stia tradendo, dando il via a una carambola di malintesi e situazioni inaspettate.

Azione e umorismo

Cosa succede quando un marito casalingo e sua moglie, ufficiale delle forze dell'ordine, si ritrovano coinvolti in un caso ad alta tensione? Il film Netflix Mission: Cross, con protagonisti gli esperti attori Hwang Jung-min e Yum Jung-ah, risponde a questa domanda unendo azione e commedia e promettendo risate, adrenalina e momenti commoventi. Basta osservare il trailer per rendersi conto di ciò che i due affronteranno.

Mission: Cross racconta la storia di Kang-mu, un ex agente che ora conduce una vita tranquilla come casalingo, nascondendo il suo passato a sua moglie. Sua moglie, Mi-seon, è un'ufficiale veterana della Divisione Indagini sui Crimini Maggiori, nota per la sua abilità come cacciatrice di criminali. Quando Kang-mu viene involontariamente trascinato di nuovo nel mondo dello spionaggio mentre aiuta una ex collega, Hee-ju, a cercare il marito scomparso, Mi-seon fraintende le sue azioni come infedeltà, innescando una catena di malintesi e avventure ad alta tensione.

Il poster del film mostra Kang-mu e Mi-seon in tenuta antiproiettile, che si tengono per mano mentre due bombe esplodono dietro di loro, suggerendo la dinamica esplosiva del viaggio ricco di azione che li attende.

Tra i motivi di divertimento, non mancano poi la riluttanza di Kang-mu a ritornare in campo contrapposta all’incessante ricerca di giustizia di Mi-seon. Destinato a offrire al pubblico un mix perfetto di intrattenimento estivo, il film Netflix Mission: Cross promette una combinazione di azione mozzafiato e battute umoristiche mentre i due protagonisti si confrontano su temi come fiducia, identità e bilanciamento tra vita privata e professionale.

