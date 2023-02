Missing: Cercare la madre scomparsa attraverso le app

D agli stessi produttori di Searching, il film Missing racconta la storia di una diciottenne che, a migliaia di chilometri di distanza, prova a ritrovare la madre scomparsa tramite l’uso della tecnologia e dei dispositivi che mette a disposizione.

Arriva al cinema dal 9 marzo, distribuito da Warner Bros Italia, il film Missing. Dallo stesso team creativo di Searching, Missing è diretto da Will Merrick e Nick Johnson e ha per protagonisti Storm Reid, Joaquim de Almeinda, Nia Long e Ken Leung tra gli altri.

Missing è un avvincente e misterioso thriller ricco di colpi di scena che fa riflettere su quanto bene conosciamo le persone a noi più vicine.

La trama del film Missing

Il film Missing prende avvio quando, durante una vacanza in Colombia, una donna (Nia Long) scompare insieme al suo nuovo fidanzato. Sua figlia, June (Storm Reid), inizia a cercarla ma viene ostacolata dalla burocrazia internazionale. Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, June utilizza in modo creativo tutte le ultime tecnologie a sua disposizione per cercare di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Quando June scaverà a fondo con la sua investigazione digitale solleverà più domande che risposte e segreti su sua madre che le faranno scoprire di non averla mai conosciuta veramente.

Cosa fai quando una persona cara scompare a migliaia di chilometri da casa e tu non hai modo di essere lì per cercarla? Per la diciottenne June, la protagonista del film Missing, la risposta sta nel mondo digitale in cui si muove tutti i giorni. “Viviamo nell’era dei social media”, ha dichiarato l’attrice Storm Reid. “Tutto ormai è sui nostri smartphone, sotto le nostre dita. Poter interpretare un film in cui la protagonista usa il telefono cellulare per risolvere un mistero è una combinazione abbastanza strana e magica”.

La tecnologia nelle nostre vite

Era il 2018 quando Searching, un piccolo film a low budget, incassava oltre 75 milioni di dollari al botteghino e vinceva il premio del pubblico al Sundance Film Festival. I due montatori di quel film erano Will Merrick e Nick Johnson, che sono tornati a far coppia per dirigere Missing, un film che ne riprende in qualche modo i temi narrativi.

“Quando abbiamo lavorato a Searching, abbiamo preso così tante decisioni sulla narrazione in sala di montaggio, che ci sentivamo pronti a dirigere una storia tutta nostra”, hanno commentato Merrick e Johnson. “Anche Searching si basava sulla tecnologia. Da allora, sono stati fatti molti passi in avanti, motivo per cui le novità hanno apportato maggior adrenalina alla storia che volevamo ora raccontare”.

Il poster italiano del film Missing.

Una ragazza digitale

Come Searching, anche Missing è un thriller che si svolge per intero online. La diciottenne June è felice di aver un po’ di libertà quando Grace, la madre ansiosa, parte per la Colombia per un viaggio insieme al fidanzato Kevin. Tuttavia, quando i due scompaiono, la libertà per la ragazza si trasforma in incubo. Le ricerche non sono facili, ostacoli burocratici non le permettono di partire e June non può far altro che ricorrere a FaceTime, TaskRabbit e altri tool digitali per ritrovare la madre, ovunque si trovi.

“Missing nasce da un semplice idea”, ha raccontato il produttore Sev Ohanian. “C’era una ragazza che stava andando a prendere la madre all’aeroporto con un cartello in mano. Quello che doveva essere uno scherzo da postare su TikTok le si ritorceva contro quando non trovava la madre”. Ed è da quest’immagine che è nata pian piano la storia di June, la ragazza protagonista al centro del film Missing.

Pronta a iniziare una nuova vita al college, June “è molto volitiva, a volte testarda e impaziente”, ha sottolineato l’attrice Storm Reid. “Sfortunatamente, suo padre non fa più parte della sua vita da un po’. Quindi, June è cresciuta in un nucleo familiare monoparentale, motivo per cui sua madre è molto protettiva e le due si scontrano spesso. Nonostante i dissapori, June la ama e la sua testardaggine la porterà a sfidare tutto e tutti per ritrovarla”.

“Grace è decisamente protettiva nei confronti di June”, ha aggiunto Nia Long, l’attrice che la interpreta. “Man mano che la storia va avanti, scopriamo che sta in realtà cercando di proteggere la figlia ma ovviamente non può farlo in toto. Come tutte le persone della sua vita, June vive una propria vita online, una vita che ovviamente la madre non capisce a causa del cosiddetto gap digitale”. E per tenerla al sicuro Grace affida in sua assenza la cura di June all’amica Heather (Amy Landecker).

“La mia generazione è cresciuta con i computer, gli smartphone e internet”, ha spiegato ancora Reid. “Tutti noi sappiamo come usare Instagram o Twitter e lo abbiamo imparato molto più velocemente dei nostri genitori. Siamo dei nativi digitali e non abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni che app usare per i nostri scopi”.

Nella ricerca della madre, June trova un improbabile alleato in Javi, un padre che vive a Cartagena e che fa lavori saltuari su TaskRabbit. “Javi non è bravo con gli smartphone”, ha aggiunto l’attore Joaquim de Almeida. “Non è capace di usare la tecnologia quando all’improvviso gli viene chiesto di far qualcosa che non ha mai fatto in vita sua. Non si sente molto a suo agio nella situazione ma non può dire di no a una ragazza che sta cercando sua madre. Da genitore, non può rimanere inerme a tanta paura e vulnerabilità”.

Ed è sempre grazie alla tecnologia che June risale al passato oscuro di Kevin, il nuovo fidanzato della madre interpretato da Ken Leung.

