Miss Fallaci: Miriam Leone è Oriana Fallaci nella nuova serie tv di Rai 1 – Le prime immagini

M iss Fallaci esplora la vita di una delle figure più importanti e controverse del giornalismo italiano, offrendo al pubblico un ritratto intimo e personale di Oriana Fallaci. Grazie a un cast di altissimo livello e a una produzione curata nei minimi dettagli, la serie promette di essere uno dei momenti salienti della prossima stagione televisiva.

Arriverà prossimamente su Rai 1, dopo essere stata presentata in anteprima al Festival di Roma, la serie tv Miss Fallaci. Composta da 8 episodi di 52 minuti diretti da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, la serie tv di Rai 1 Miss Fallaci ha per protagonista Miriam Leone nei panni della giornalista Oriana Fallaci. Al suo fianco, troviamo anche gli attori Maurizio Lastrico, Francesca Agostini, Jóhannes Jóhannesson, Ken Duken, Rosanna Gentili, Giordano De Plano, Francesco Colella e Leonardo Lidi.

La sceneggiatura, invece, porta la firma di Viola Rispoli, Tom grieves, Laura Grimaldi, Alessandra Gonella e Miriam Leone stessa, che ha lavorato alla scrittura dell’episodio sei. La produzione, infine, è a cura di Paramount Television International Studios e Minerva Pictures, in associazione con Redstring.

La trama della serie tv

La serie tv di Rai 1 Miss Fallaci è un'opera che porta sul piccolo schermo la storia della giovane Oriana Fallaci, una delle figure più influenti del giornalismo italiano del XX secolo. Ambientata alla fine degli anni '50, segue le vicende di una giovanissima Fallaci, ancora agli inizi della sua carriera. All'epoca, era conosciuta come “la ragazza dei film”, reporter per il settimanale L’Europeo. Il suo primo viaggio negli Stati Uniti diventa un'opportunità decisiva, permettendole di entrare in contatto con il mondo scintillante e talvolta superficiale di Hollywood. Tuttavia, dietro la facciata glamour, Oriana osserva e racconta la società americana con occhio critico e spesso ironico, delineando un ritratto vivido e provocatorio del Paese.

La trama non si limita al suo percorso professionale: centrale nella narrazione è anche la turbolenta relazione amorosa con il giornalista Alfredo Pieroni, interpretato da Maurizio Lastrico. La loro storia d’amore, ricca di passione, ma anche di dubbi e insicurezze, rappresenta una delle maggiori sfide personali di Oriana in questo periodo della sua vita. La serie non manca di esplorare il conflitto interiore di una giovane donna in cerca del suo posto in un mondo dominato dagli uomini. Tra le tensioni del cuore e la determinazione di affermarsi, Oriana inizia a scoprire la sua vera vocazione: raccontare la verità, utilizzando la sua voce come strumento principale per farlo.

Il cast della serie è di grande rilievo. Oltre a Miriam Leone e Maurizio Lastrico, troviamo Francesca Agostini nel ruolo di Giovanna Corsi, Jóhannes Jóhannesson in quello di Orson Welles e Ken Duken nei panni di Albert Gordon. Rosanna Gentili interpreta Tosca Fallaci, la madre di Oriana, mentre Giordano De Plano è Edoardo Fallaci, suo padre. Il cast tecnico, guidato dai registi Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, include tra gli altri Paolo Bonfini alla scenografia e Eva Coen ai costumi, che hanno contribuito a ricreare fedelmente l’atmosfera degli anni '50.

Più attuale che mai

La serie tv di Rai 1 Miss Fallaci esplora diverse tematiche centrali che risuonano ancora oggi. La serie racconta la dura lotta per l’uguaglianza di genere, mostrando come Oriana, giovane donna in un ambiente giornalistico dominato da uomini, dovette dimostrare il proprio valore, superando pregiudizi e difficoltà. Nonostante la società del tempo cercasse di relegarla a un ruolo marginale, Fallaci non si lasciò abbattere, anzi, si impose grazie al suo straordinario talento e alla sua determinazione.

Un altro aspetto importante che emerge nella serie è lo scontro culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti degli anni '50. Il viaggio di Oriana in America rappresenta non solo un passo fondamentale nella sua carriera, ma anche una finestra su un mondo lontano e affascinante. I suoi occhi immergono gli spettatori nel contrasto tra il vecchio continente e la moderna, dinamica e, talvolta, superficiale società americana. La serie riesce a catturare la bellezza e le contraddizioni di questo mondo, portando sullo schermo un'America vista da una prospettiva europea.

Miss Fallaci non si limita a mostrare la brillante giornalista che diventerà famosa per le sue interviste a figure potenti come Henry Kissinger e Ayatollah Khomeini, ma esplora anche gli aspetti più intimi e meno conosciuti della sua vita. Attraverso il racconto del suo primo amore e delle difficoltà personali che ha affrontato, la serie restituisce un ritratto complesso e umano di Oriana, mettendo in luce non solo la sua determinazione e ambizione, ma anche le sue fragilità.

Il regista Luca Ribuoli, parlando della serie, ha sottolineato come la sua intenzione fosse quella di portare Oriana Fallaci sullo schermo in una dimensione umana e comprensibile. “Era una donna audace e determinata, ma anche molto complessa”, ha dichiarato. Miriam Leone, che interpreta Oriana, ha abbracciato con passione il ruolo, lavorando intensamente per rappresentare la forza e le contraddizioni della giornalista.

Dal punto di vista storico, Miss Fallaci si inserisce in un contesto di grande cambiamento per l'Italia. Gli anni '50 rappresentano il periodo di ricostruzione post-bellica, in cui le donne cominciavano a rivendicare un ruolo più attivo nella società. Oriana Fallaci è emblematica di questa generazione di donne coraggiose che sfidavano le convenzioni sociali, cercando di costruire una carriera in un mondo ancora largamente dominato dagli uomini.

Il poster della serie tv Miss Fallaci.