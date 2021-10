T utto quello che devi sapere per la nuova serie Netflix che si intitola Misfit – Fuori Posto, un titolo che ti riporta a scuola e tra i musical.

Sai perché c’è così tanta curiosità intorno a Misfit – Fuori Posto? Finora in rete ci sono davvero poche notizie intorno a questa serie, che approda su Netflix in tutto il mondo proprio quest’anno.

Chissà, forse questo mistero è una strategia che la piattaforma streaming ha scelto per aumentare l’attesa per il titolo.

Se non hai voglia di scartabellare tutto l’Internet, puoi leggere tutte le notizie che possiamo anticiparti riguardo la serie.

Prima la saga cinematografica

Misfit – Fuori Posto è una nuova serie targata Netflix, questo ormai lo sai. Ma quello che forse potrebbe incuriosirti, è che si tratta di una produzione olandese. In realtà, la serie è la versione televisiva di un titolo che era già noto come film. Tra il 2017 e il 2020, infatti, c’è stata una trilogia cinematografica olandese intitolata Misfit, di cui la serie Netflix è una continuazione. Anche se ci sono nuovi personaggi, molti interpreti principali (per esempio, gli Youtuber Djamila e Niek Roozen) riprendono i loro precedenti ruoli dei film.

La prima pellicola della saga cinematografica ha generato anche un remake tedesco, un remake polacco, un remake latinoamericano, mentre la serie Netflix è considerata una sorta di spin-off. Non per niente, il titolo originale è Misfit: The Series.

A proposito di nomi, attenzione a non fare confusione tra Misfit – Fuori Posto, come si chiama questa nuova serie, e Misfits, che è tutt’altro show. Misfits, infatti, è un teen drama che riguarda un gruppo di ragazzi costretti ai lavori socialmente utili dopo essere stati arrestati per vari crimini minori, che ottengono però dei superpoteri dopo essere stati investiti da un fulmine durante uno strano temporale. Composta da cinque stagioni in onda fino al 2009 e il 2013 (in Italia tra il 2011 e il 2014), aveva tra i protagonisti anche Iwan Rheon, interprete del crudele Ramsay Bolton ne Il Trono di Spade.

Perché vederla

Se ti era sfuggita la programmazione di Netflix di ottobre, fai sempre in tempo a consultarla e ad aggiungere anche Misfit – Fuori Posto tra le uscite da non perdere.

Musica, coreografie, personaggi giovani e il contesto scolastico: gli ingredienti di Misfit – Fuori Posto promettono davvero bene. A giudicare dalle (poche) anticipazioni e dal trailer, lo show è una combinazione incredibile di musica e ballo, decisamente colorata e super pop. Il centro è la progettazione di un musical, che tuttavia, diventa oggetto di “scontro” e ribellione tra gli studenti (il gruppo che si chiama Misfit) e la severa direttrice. La nuova preside vuole trasformare la scuola in un college, imponendo le divise e annullando gli spettacoli artistici che, secondo lei, potrebbero distrarre gli studenti dallo studio. I ragazzi, però, non vogliono abbandonare il loro sogno e tornano a riunirsi in gruppi (ormai vietati).

Oltre all’aspetto più eclatante della serie (cioè, il musical), Misfit – Fuori Posto racconta anche la “battaglia” dei ragazzi per la loro libertà di perseguire i loro sogni.

Insomma, si tratta di una serie teen che remixa tanti temi. Un po’ alla Glee e alla High School Musical, anche Misfit – Fuori Posto potrebbe essere uno dei titoli che potresti aggiungere alla nostra selezione di serie da vedere se ti è piaciuto Sex Education.

Quando esce in streaming

Anticipata da un trailer in lingua originale con i sottotitoli in inglese (come è successo anche con Squid Game, in coreano), la prima stagione della serie Misfit – Fuori Posto è composta da otto episodi, che sono disponibili sulla piattaforma streaming Netflix da sabato 16 ottobre 2021.

La trama

Sta per iniziare un anno folle per i Misfit che si preparano a lavorare a un musical straordinario. Ma mentre sono impegnati nella creazione di musica e coreografie, ricevono la notizia che il musical sarà vietato. La nuova preside Agnes vuole che gli studenti si concentrino sullo studio, sulla disciplina e lavorino per ottenere voti alti a scuola. Julia (Djamila) non vuole rinunciare al progetto del musical e escogita un piano per opporsi. Così, i Misfit e i loro nuovi amici adottano insieme un modo per aggirare le regole della preside e lavorare al musical di nascosto. Riuscirà il gruppo di amici a esibirsi nello spettacolo dei loro sogni e riportare la scuola alla normalità?

Il cast

Il cast di Misfit – Fuori Posto è composto da attori e personaggi noti in Olanda e poco conosciuti da noi, ma appunto la serie potrebbe essere l’occasione per conoscere nuovi volti. Soprattutto i protagonisti, Djamila e Niek Roozen (che interpretano rispettivamente Julia e Nick) sono da tenere d’occhio: sono due YouTuber, attori e musicisti molto famosi in Olanda.

Ecco chi sono tutti gli interpreti e quali sono i loro ruoli:

Djamila è Julia

Niek Roozen è Nick

Jolijn Henneman è Sterre

Fenna Ramos è Esmee

Bente Fokkens è Magenta

Jill Schirnhofer è Jocelyne

Nienke van Dijk come Tara

Georgina Verbaan è la preside Agnes

Britt Scholte è Bibi-Anne

Noah de Nooij è Jason

Simone Giel è Lisa

Vincent Visser è Viggo

Eliyha Altena è Morris "Snorris"