Minari, il film proposto da Rai Movie, tocca temi universali attraverso una storia personale e specifica. Una celebrazione della resilienza, del sacrificio e della speranza, che offre un messaggio di inclusività e umanità.

Rai Movie trasmette la sera del 31 luglio in prima visione tv il film Minari. Diretto da Lee Isaac Chung, che si è basato sui suoi ricordi d’infanzia, il film di Rai Movie Minari racconta la storia di una famiglia coreana-americana che si trasferisce dalla California all'Arkansas negli anni '80 per cercare di realizzare il sogno americano. Jacob, il padre, desidera diventare un agricoltore di successo, mentre il resto della famiglia è scettico e preoccupato per il futuro. La famiglia è composta da Jacob, sua moglie Monica, i loro due figli David e Anne, e la nonna Soonja, appena arrivata dalla Corea.

Jacob vede l'Arkansas come una terra di opportunità, ma la sua visione è messa a dura prova dalle difficoltà pratiche e finanziarie. David, il figlio minore, e Soonja, la nonna anticonformista, diventano il fulcro della storia, rappresentando le tensioni e le speranze di questa famiglia alla ricerca di un equilibrio tra passato e futuro. La narrazione si sviluppa attraverso momenti di conflitto, adattamento e scoperta, culminando in un legame più profondo e significativo tra i membri della famiglia.

Prodotto, tra gli altri, da Brad Pitt.

I personaggi principali

Jacob Yi, il protagonista del film di Rai Movie Minari interpretato da Steven Yeun, è il patriarca determinato della famiglia, spinto dal desiderio di realizzare il proprio sogno di diventare un agricoltore di successo. La sua dedizione e il suo impegno lo rendono un personaggio complesso e ammirevole, nonostante le sue decisioni rischiose. Monica Yi, interpretata da Yeri Han, è la moglie di Jacob. Sebbene condivida le aspirazioni del marito, è preoccupata per l'isolamento e l'incertezza della loro nuova vita in Arkansas. Monica rappresenta la forza e la resilienza, cercando di creare un ambiente familiare stabile nonostante le difficoltà.

David Yi, interpretato da Alan S. Kim, è il figlio minore, un bambino curioso e indisciplinato che diventa il simbolo della speranza e della futura generazione. Attraverso i suoi occhi, il film esplora le sfide dell'integrazione e della crescita in un nuovo ambiente. Anne Yi, interpretata da Noel Kate Cho, è la sorella maggiore di David. Il suo ruolo è quello di supportare il fratello e rappresentare la stabilità all'interno della famiglia.

Soonja, interpretata da Yuh Jung Youn, è la nonna anticonformista che arriva dalla Corea. Con il suo spirito libero e la sua saggezza, Soonja diventa un elemento di trasformazione per la famiglia, aiutando a creare un legame tra il passato e il futuro. Paul, interpretato da Will Patton, è un personaggio di supporto che lavora con Jacob. La sua fede e la sua amicizia con Jacob aggiungono una dimensione ulteriore alla narrazione, mostrando come persone di background diversi possano trovare un terreno comune.

Il poster di Minari, il film di Rai Movie.

Il sogno americano

Il film di Rai Movie Minari, portato in Italia da Academy Two, esplora il concetto del sogno americano attraverso gli occhi di una famiglia di immigrati. Jacob incarna la determinazione e la speranza di riuscire in un nuovo paese, mentre il resto della famiglia rappresenta le sfide e le incertezze di questo percorso. Minari è una riflessione sul sacrificio generazionale. La storia mostra come ogni membro della famiglia contribuisca e lotti per il benessere collettivo, nonostante le difficoltà personali e i conflitti.

Attraverso personaggi come David e Soonja, il film esplora le dinamiche culturali e l'identità personale. La presenza di Soonja rappresenta le radici e la tradizione, mentre David simboleggia l'adattamento e il cambiamento. Il titolo stesso, Minari, allude a una pianta che cresce rigogliosa nella seconda stagione, simboleggiando la resilienza e la speranza. Le stesse che il lungometraggio mostra nel ripercorrere come la famiglia affronti le avversità e trovi la forza per continuare a lottare.

Minari: Le foto del film 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 PREV NEXT