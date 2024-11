Mille Voci: In anteprima, la canzone di EneDo che trasforma il dolore in rivoluzione contro la violenza di genere

I l cantautore EneDo lancia un grido collettivo contro la violenza di genere con Mille Voci, un brano intenso che racconta il coraggio di chi rompe il silenzio, ispirato a una storia vera di dolore e rinascita. Il video in anteprima.

Il cantautore Luciano Petroselli, in arte EneDo torna con un brano intenso e toccante dal titolo Mille Voci, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 22 novembre 2024. La canzone affronta il delicato tema della violenza di genere, ispirandosi a una drammatica storia realmente accaduta nella famiglia dell’artista. Il lancio del brano avviene in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, sottolineando l'importanza di sensibilizzare su questo problema globale.

Mille Voci di EneDo trae ispirazione dalla vicenda di Edoardo, nipote dell’artista, vittima di abusi sessuali da parte di un ex professore di religione e figura di spicco nella comunità di Tivoli. Edoardo ha trovato il coraggio di denunciare pubblicamente gli abusi subiti durante l'infanzia, portando alla condanna del suo aggressore a nove anni di reclusione. Grazie alla testimonianza di Edoardo e al supporto delle famiglie coinvolte, è stata fondata l’associazione No Child Abuse APS, che si batte per la protezione dei minori contro gli abusi.

Il brano di EneDo si fa portavoce di questo grido collettivo: "Questo titolo si riferisce a chi vuol gridare al mondo il proprio disagio e condizione. Invita chiaramente a far sentire la propria voce per denunciare abusi e cattiverie". Vediamone il video.

Nel testo di Mille Voci, EneDo affronta con sensibilità e potenza narrativa il coraggio di chi, come Edoardo, è riuscito a trasformare il dolore in forza, trovando la propria voce per combattere le ingiustizie. Una frase chiave del brano recita: “La mia voce ha vinto le mie paure, la mia voce ha chiuso le tue sbarre e sono vivo nei miei occhi, tu non mi hai ucciso.”

Con un arrangiamento potente e una melodia incalzante, Mille Voci di EneDo invita chi vive situazioni simili a denunciare e a non restare in silenzio. Il brano si distingue per l'energia emotiva del testo, armonioso e incisivo, e per la sua capacità di toccare profondamente chi lo ascolta.

Mille Voci segna una tappa fondamentale nel percorso musicale di EneDo, che attraverso la sua arte continua a esplorare temi di grande rilevanza sociale. Con il rilascio di questo brano, l’artista conferma il suo impegno a dare voce a chi troppo spesso viene silenziato.

La copertina di Mille Voci di EneDo.

Chi è EneDo

Luciano Petroselli in arte EneDo si avvicina alla musica alla fine degli anni '80, ispirandosi ai gruppi musicali più celebri dell'epoca e iniziando a comporre i primi brani.

Negli anni, sperimenta diversi generi e affina la sua tecnica, formandosi da autodidatta come chitarrista. Nel 2022 debutta con il brano musicale Cantando Dominic dedicato al nipote Dominic. Con l’arrivo della guerra in Europa a febbraio, scrive il brano Dinosauri, caratterizzato da un testo chiaro ed efficace. Tra marzo e agosto dello stesso anno realizza anche: Maybe Get a Boy e La tua mano nella mia. Nel 2023 compone il brano Il volo del Soldato, dedicato alle sofferenze causate dalla guerra, per cui realizza il videoclip assieme al regista Enzo Bossio.

Nel 2024 pubblica la cover The Joke, ispirata da Brandy Carlile, con una traduzione e un adattamento in italiano del testo, accompagnati da un nuovo arrangiamento incentrato sull’intimità del sound acustico. Attualmente, ha realizzato altri quattro brani che usciranno prossimamente: Pugno di mosche, Rubacuori e Il miracolo di un sorriso.

Il cantautore EneDo.