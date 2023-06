S i è tenuto il 18 giugno lo spettacolare concerto di Mika all’Isle of Wight Festival. Sotto la pioggia, vestito d’oro, Mika ha incanto la folla, cantando e ballando tra chi era lì per applaudirlo. In esclusiva, vi proponiamo un corposo reportage fotografico.

Mika è oramai una popstar internazionale da tempo. Ha saputo costruirsi una carriera e un catalogo di canzoni che tutti conosciamo a memoria creando un mondo musicale unico, in cui si sposano ballad dal sapore romantico a brani decisamente gioiosi e giocosi. Non è un caso che il nome di Mika sia spesso associato ad artisti leggendari come Elton John, Freddie Mercury e Prince (ma, se vogliamo, anche Grace Kelly, per via di quella canzone omonima che difficilmente ci toglieremo dalle orecchie).

Artista da oltre 10 milioni di dischi con certificazioni di dischi di platino e d’oro in 32 differenti nazioni, Mika ha alle spalle un Brit Award, il ruolo da giudice a X-Factor Italia e quello di conduttore dell’EuroVision 2022 e la pubblicazione nel 2019 di un quinto disco in studio dal titolo My Name is Michael Holbrook. “Volevo riscoprire le mie origini: Michael Penniman Holbrook Junior è il mio vero nome”, ha spiegato l’artista che, oramai un’icona, è nato a Beirut nel 1983. “Per la prima volta, avevo il titolo dell’album ancora prima di averne le canzoni: doveva essere un manifesto. Ed è stata una sfida per me ed è stato abbastanza liberatorio: mi sono liberato dell’idea di Mika”.

L'Isle of Wight Festival

Alcune delle canzoni di quell’album ma anche tante altre, tra cui l’amata Big Girl, hanno fatto parte dello scorso 18 giugno di un evento che Mika stesso sui suoi social ha definito leggendario: l’esibizione all’Isle of Wight Festival, una kermesse unica nel suo genere. Sotto la pioggia, vestito d’oro come il sole, Mika ha affrontato la folla che lo attendeva (lanciandosi persino su di essa).

“Sotto la pioggia siete anche meglio”, sono state le parole rivolte a chi lo attendeva, applaudiva e acclamava. Seppur bagnato fradicio, Mika non si è risparmiato dando il massimo prima di concludere sulle note proprio di Grace Kelly, quell’inno a essere se stessi che manda in visibilio chiunque di noi lo ascolti.

E del concerto sull’isola di Wight di Mika TheWom.it vi offre in esclusiva una straordinaria testimonianza fotografica grazie agli scatti di Chloe Hashemi. Nuove tappe del suo World Tour 2023 di Mika sono attese in Grecia, Marocco, Spagna, Belgio, Svizzera e Montecarlo prima di sei special event in Italia.

Per i sei appuntamenti nel nostro paese il cantautore libanese, accompagnato dalla sua band, sta preparando degli show intimi, dall’approccio quasi “artigianale” dove la musica ricoprirà un ruolo centrale, ma non mancheranno degli elementi spettacolari e sorprese legate ai diversi luoghi.

LIVE 2023 – DATE ITALIANE

8 LUGLIO – ARENA DELLA REGGINA (CATTOLICA, IT)

10 LUGLIO – UMBRIA JAZZ FESTIVAL (PERUGIA, IT)

12 LUGLIO – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL (MAROSTICA, IT)

15 LUGLIO – SONIC PARK MATERA (MATERA, IT)

16 LUGLIO – ARENA LA CIVITELLA (CHIETI, IT)

23 LUGLIO – NO BORDERS MUSIC FESTIVAL (TARVISIO, IT)

