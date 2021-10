P are proprio che Mika sia in pole position per la conduzione dell'Eurovision Song Contest 2022, uno degli eventi più attesi per il prossimo anno. E noi lo adoreremmo

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare dell'Eurovision Song Contest 2022, un appuntamento decisamente imperdibile. Per la prima volta dopo tanti anni, il festival tornerà nel nostro Paese e la curiosità è alle stelle.

I dettagli sono però ancora da definire, così come i nomi dei conduttori che saliranno sul palco più importante d'Europa. Ed è proprio a questo proposito che le indiscrezioni non mancano di certo.

Secondo un recente rumor (che pare essere più una verità scappata a nientemeno che Gabriele Corsi), Mika sarebbe il nome più certo tra i candidati alla conduzione dell'Eurovision. A noi, ovviamente, non dispiacerebbe: ci sono almeno cinque motivi, infatti, per cui sarebbe perfetto su quel palco!

L'ironia (e il sorriso)

Partiamo dal primo motivo per cui sarebbe un sogno avere Mika alla conduzione dell'Eurovision: la sua ironia, e quel pizzico di eccentricità con la quale ha conquistato i nostri cuori.

Sempre pronto a ridere (anche di sé), non perde occasione per dispensare qualche battutina, dimostrando un notevole talento per i tempi comici. E poi il suo sorriso è incantevole.

L'anima glam

Un altro valido motivo per voler Mika alla conduzione dell'Eurovision 2022 è la sua anima glam, che si manifesta nelle sue maniere sempre molto raffinate e nei suoi look.

L'avete mai visto indossare qualcosa che sia meno che elegante? Ancora, lo vorremmo sul palco del festival internazionale per la sua competenza: una manifestazione del genere richiede abilità notevoli e, naturalmente, un'ottima padronanza dell'inglese. Qualità che decisamente lui possiede.

Il talento

Che dire del suo talento? Mika è una vera forza della natura, in grado di trasformare qualsiasi show. La sua voce è straordinaria, così come straordinaria è la sua capacità di interagire con il pubblico e con colleghe e colleghi.

Lo abbiamo potuto notare nelle varie edizioni di X Factor, dove ha vestito i panni di giurato, riuscendo comunque a scippare l'attenzione anche ai concorrenti più bravi.

La competenza

L'Eurovision 2022 è un vero e proprio festival musicale e chi più di un cantante di successo e affermato come Mika potrebbe, effettivamente, essere più qualificato?

In qualità di giudice di X Factor ha abbondantemente dimostrato di essere una vera e propria enciclopedia vivente della musica passata e presente!

La genuinità

Infine, la sua genuinità: è forse questo il motivo più importante per cui vorremmo vedere Mika alla conduzione dell'Eurovision.

In questa gara suggestiva, dove i vari paesi europei si incontrano e si scontrano a suon di note c'è bisogno di spontaneità. E lui in questo è un vero campione.

Mika conduttore dell'Eurovision 22: l'indiscrezione (e gli altri favoriti)

Ma come si è arrivati a parlare di Mika alla conduzione dell'Eurovision 2022? L'indiscrezione è nata in radio, e più precisamente durante una delle recenti puntate di Chiamate Roma Triuno Triuno, lo show mattutino di Radio Deejay. A lasciarsi "sfuggire" la notizia è stato Gabriele Corsi, che parlando di Mika ha rivelato: "Sta per condurre l'Eurovision Song Contest". Che si tratti solo di una battuta o di un mormorio giunto dal team di organizzatori che sta preparando l'evento, è stato comunque sufficiente per farci sognare.

Storicamente, i conduttori dell'Eurovision sono quattro. Se Mika fosse davvero uno di essi, non resta che individuare i restanti papabili nomi. Spicca tra tutti quello di Alessandro Cattelan, che con show musicali di tutto rispetto ha una certa esperienza. Alla guida (fino a solo un anno fa) di X Factor, ha segnato il successo della trasmissione. E non possiamo fare a meno di ricordarlo ad MTV, dove per primo ha mostrato un grandissimo talento.

Si è parlato molto anche della possibile partecipazione di Chiara Ferragni, star internazionale dei social. L'inglese lo parla in maniera eccellente, ed è una presenza che sul palco potrebbe portare qualcosa di diverso. Di recente, persino Milly Carlucci ha ammesso di essere interessata alla conduzione dell'Eurovision Song Contest. E sì, anche lei avrebbe le carte in regola per far parte del carrozzone di questo festival stellare.

Dove si terrà l'Eurovision 2022?

Nella scelta della città che ospiterà l'evento, l'organizzazione deve tenere conto di molti fattori importanti. Considerando l'attenzione mediatica a livello internazionale e la massiccia presenza di concorrenti (e pubblico) provenienti da ogni angolo d'Europa, è fondamentale che la location si trovi a non più di un'ora e mezza di distanza da un aeroporto di grandi dimensioni e che abbia un'offerta alberghiera di un certo livello. Anche l'infrastruttura presso cui si terrà l'Eurovision deve essere all'altezza.

Si assottiglia dunque la lista delle città candidate ad accogliere il festival. Al momento, sono cinque ad essere in lizza: Milano, Torino, Pesaro, Rimini e Bologna. L'esclusione di Roma ha suscitato molto scalpore, ma la città è fin troppo caotica per garantire una gestione ottimale dell'evento. Per scoprire dove l'Eurovision 2022 avrà luogo non resta ora che aspettare la decisione finale.

Quali canzoni accederanno a Eurovision 22?

Un'altra curiosità riguarda le canzoni che parteciperanno all'Eurovision Song Contest. Per accedere al festival ci sono criteri piuttosto precisi: la scelta spetta ai singoli Stati, cui è demandata la modalità di selezione. In alcuni Paesi viene organizzata un'apposita competizione, in altri viene semplicemente scelto il vincitore di quella che è la kermesse più importante a livello nazionale (come accade in Italia con il Festival di Sanremo).

Per quanto riguarda il concorrente che il prossimo anno terrà alta la bandiera italiana, come nei mesi scorsi hanno saputo fare (in maniera eccellente) i Maneskin, non dovremo far altro che aspettare. Sarà il vincitore del Festival di Sanremo ad approdare all'Eurovision 2022, nella sua edizione tutta italiana.