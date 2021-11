Le migliori serie tv che puoi vedere in un solo weekend

T i piacciono le serie TV ma vuoi evitare di restare insabbiata tra decine di stagioni e centinaia di episodi di cui perderesti il filo. Ecco alcune delle serie più brevi, da guardare in un solo weekend

Sei un'amante del binge watching o semplicemente non riesci a tenere il filo delle serie TV lunghe ed impegnative. Ti appassionano ma sei alla ricerca di una storia da divorare in un paio di giorni, nel tuo fine settimana tutto per te, da trascorrere in casa con pizza e streaming. Ti suggeriamo alcune serie tv che puoi vedere in un solo weekend.

Storie avvincenti, di generi diversi e per tutti i gusti. C'è quel titolo cult di cui parlano tutti e quella che invece puoi guardare solo per trascorrere qualche ora in assoluta leggerezza. Prepara i pop-corn e scegli cosa guardare il prossimo weekend!

Squid Game

Ne parlano tutti, è un vero fenomeno internazionale. Ormai ovunque si sente discutere di Squid Game, di diritto tra le serie tv che puoi vedere in un solo weekend dal momento che conta una sola stagione.

Nove episodi in tutto, ideati dal coreano Hwang Dong-hyuk che scuote gli animi dell'Italia e di molti altri Paesi del mondo. Criticata per la violenza inaudita, Squid Game in realtà fa di questa una strategia con l'intenzione evidenziare le disuguaglianze sociali.

La trama si concentra sulle vicende del protagonista Seong Gi-hun, un uomo chiamato a fare i conti con il fallimento, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Squattrinato, il protagonista cerca disperatamente denaro e lo trova quando un uomo misterioso gli propone di prendere parte ad un gioco, un gioco che potrebbe fargli vincere molti soldi. Pochi i dettagli disponibili; gli altri concorrenti sono persone molto simili a lui, in quanto costrette a vivere ai margini della società.

Di Squid Game fa discutere la conseguenza per chi non riesce a superare le prove: la morte.

La Regina Degli Scacchi

Brevissima, fa parte delle serie tv che puoi vedere in un solo weekend. Una stagione, per un totale di 7 episodi disponibili in streaming su Netflix che ha già comunicato che non ci sarà un seguito. La Regina Degli Scacchi ha conquistato la critica ed è stata ripetutamente inserita tra le serie più recenti impossibili da perdere. Ha ricevuto anche una nomination ai Golden Globe 2021 e racconta la storia di Beth Harmon.

La protagonista è una ragazza prodigio, orfana, che fa del gioco degli scacchi il suo unico scopo della vita. Ambientata negli anni '50 e '60, al centro del racconto ci sono le vicende di Beth che arriva a conquistare il titolo di campionessa mondiale nel gioco degli scacchi, pagando l'ossessione di migliorarsi giorno dopo giorno.

Una vita per niente facile, quella della protagonista, chiamata a fare i conti con le dipendenze: alcol, droghe e farmaci entrano nella sua vita oltre agli scacchi.

Bridgerton

Molto apprezzata, Bridgerton è tra le serie tv che puoi vedere in un solo weekend. Una sola la stagione, composta da 8 episodi. Alla produzione c'è l'apprezzata Shonda Rhimes.

Basata sui romanzi di Julia Quinn, è ambientata nei primi anni dell'800, e racconta una storia d'amore che nasce negli anni della Reggenza inglese. Prende il titolo dal cognome della famiglia protagonista delle vicende.

I Bridgerton sono Lady Violet, i suoi quattro figli Anthony, Benedict, Colin e Gregory e le sue quattro figlie Daphne, Eloise, Francesca e Hyacinthe.

Bridgerton ci trasporta nell'alta società londinese offrendo uno spaccato di vita dell'epoca. A dominare è l'amore, quello di Daphne Bridgerton per il duca di Hastings, Simon.

Maid

Maid è la storia di una madre impegnata in una esasperante lotta quotidiana per mantenere sua figlia. La giovane donna è in fuga da un vita fatta di violenza nella speranza di assicurare alla bambina un futuro migliore.

Fugge, letteralmente, da una relazione sentimentale violenta e si rimette in gioco con umiltà, per far fronte alle necessità quotidiane. Inizia a lavorare come domestica, un lavoro stressante dalla paga appena sufficiente allo stretto indispensabile.

Ipirata dal memoir di Stephanie Land, Maid conta su 10 episodi.

Sex Education

Viene classificata come serie TV per adolescenti ma Sex Education è divertente e curiosa anche per un pubblico di giovani adulti. Il protagonista della serie è l'insicuro Otis che sa tutto sul sesso, grazie alla madre terapeuta.

La prima stagione lo vede lanciarsi in un'attività imprenditoriale non autorizzata che porta avanti a scuola: dai suoi compagni si fa pagare per dispensare consigli sul sesso. Divide i guadagni con la ribelle Maeve, la ragazza di cui è innamorato e colei che gli propone di fondare una clinica del sesso all'interno dell'istituto che frequentano.

The Undoing

Una delle più belle serie TV di genere giallo, da vedere se sei una di quelle persone che da un weekend di binge watching spera di ottenere ore intere da trascorrere con il fiato sospeso, in attesa che si giunga ad una conclusione.

The Undoing - Le Verità Non Dette è tratta dal libro Una Famiglia Felice di Jean Hanff Korelitz, pubblicato nel 2016. Al centro della trama, una vita perfetta che viene destabilizzata dall'assassinio di una donna.

Grace e Jonathan Fraser sono i ricchi di turno, affermati professionalmente e felici, orgogliosi di vivere in una splendida casa di Manhattan. La loro vita viene sconvolta dall'accusa di omicidio a carico dell'uomo, sospettato di aver ucciso la vittima.