L e migliori serie tv dalle trame super complesse che adorerai e non riuscirai a smettere di guardare

Mescolano generi, raccontano storie dure, difficili e particolari: sono le serie tv con trame super complesse. L’ideale per trascorrere una serata sul divano con gli amici, cercando di risolvere enigmi e di capire come andrà a finire. L’unico lato negativo? Inizierai una puntata e poi non potrai più smettere, lasciandoti coinvolgere per una vera e propria maratona! Da I segreti di Twin Peaks a Black Mirror, sei pronta a scoprire le migliori serie tv complesse?

Il complotto contro l’America

Cosa succede se si decide di riscrivere la storia? La risposta a questa complessa domanda arriva da una serie tv: Il complotto contro l’America. Il risultato è un plot tanto intricato quanto avvincente che ci racconta un universo parallelo giocando con la fantapolitica. Come nell’omonimo libro di Philip Roth, i creatori della serie hanno immaginato cosa sarebbe successo se Franklin Delano Roosevelt non avesse vinto le elezioni del 1940. E se alla guida degli Stati Uniti fosse arrivato Charles Lindbergh, xenofobo e dalle simpatie nazionalsocialiste? Il risultato è un patto con Hitler e con il Giappone, ma soprattutto una brusca deviazione nel corso della storia. Al centro della serie ci sono le vicende della famiglia ebrea dei Levin che vive nel New Jersey e dovrà affrontare l’orrore.

Stranger Things

Sbarcata nel 2016 su Netflix, questa serie tv ha conquistato milioni di spettatori. Sarà l’atmosfera nostalgica, sarà la trama intricata oppure lo spessore dei personaggi, ma Stranger Things rimane un piccolo capolavoro da vedere e rivedere. Laboratori segreti, presenze soprannaturali e misteri sono all’ordine del giorno ad Hawkins dove un gruppo di ragazzini dovrà imparare a cavarsela e combattere contro l’oscurità.

Making a Murderer

Ipnotizzante, spaventosa eppure avvincente: Making a Murderer è una serie tv che non lascia indifferenti e che, nella sua complessità, non può non conquistare. Dieci puntate raccontano la vera storia di Steven Avery, un uomo arrestato e condannato ingiustamente con l’accusa di violenza sessuale e tentato omicidio. Dopo 18 anni in prigione, Steven finalmente viene prosciolto ed esce dal carcere, ma poco dopo viene fermato di nuovo dalla polizia per omicidio. Ha davvero ucciso oppure la giustizia ha nuovamente fallito?

Black Mirror

Intrigante, complesso e visionario: Black Mirror è una serie tv fra le migliori di Netflix, da vedere e rivedere. Un mix fra horr e sci-hi, è considerato da tanti fan il degno successore di Ai confini della realtà. Le storie raccontate sono moderne, particolari e con effetti speciali straordinari. Sullo schermo un cast incredibile con artisti come Jon Hamm, Hayley Atwell, Domhnall Gleeson, Rupert Everett e Rafe Spall. Non a caso questo show è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo.

The X-Files

Cult degli anni Novanta, The X-Files presenta una trama complessa e spettacolare. La serie, rinnovata dopo tanti anni, porta sullo schermo Scully e Mulder, impegnati a risolvere misteri e a immergersi nell’oscurità. Il bello di questo show è che non è solo fantascienza, ma molto di più. Non a caso ha segnato un’epoca e intere generazioni.

I segreti di Twin Peaks

Quando si parla di serie tv particolari e complesse è impossibile non citare I segreti di Twin Peaks. Ambientato nella città di Twin Peaks, nello Stato di Washington, vicino al confine col Canada, lo show ha al centro della trama il ritrovamento del cadavere della giovane e bellissima Laura Palmer. Per risolvere l’enigma arriva in città Dale Cooper, agente dell’FBI dal fiuto infallibile. Ma attenzione, non siamo di fronte a un crime o a un giallo, perché nella trama si mescolano anche elementi soprannaturali, con spiriti maligni, luoghi surreali e personaggi bizzarri. Realtà e allucinazioni diventano una cosa sola e seguire quanto accade sarà sempre più difficile.

The OA

Un thriller psicologico e non solo: inquadrare The OA non è affatto semplice, soprattutto perché mescola e unisce fin troppi generi. La protagonista di questa serie tv Netflix è Prairie Johnson, ragazza cieca che, sette anni dopo la sua scomparsa, torna a casa. Ora Prairie ci vede, ma moltissime cose sono cambiate. Sin dalla prima puntata vi troverete con gli occhi incollati allo schermo, incapaci di abbandonare la visione di questa serie che è un mix di stranezze e particolarità. Anche la durata degli episodi non è lineare: il primo dura oltre un’ora, mentre il sesto appena 30 minuti. La lunghezza spiazza, mentre elementi reali e surreali si mescolano nella narrazione.

Lost

Si tratta di una serie che non ha bisogno di presentazioni e che tutti hanno sentito nominare almeno una volta. La trama è piuttosto classica: un gruppo di persone sopravvissute a uno schianto aereo si ritrovano su un’isola deserta. Attenzione però, nulla è come sembra. Le puntate alternano elementi thriller, horror e di fantascienza, trascinando lo spettatore in un vortice, così tanto che ti ritroverai a pensare che a Lost può accadere davvero di tutto.