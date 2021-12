Sì, queste sono le migliori serie tv sulle streghe in assoluto

C on la stagione fredda c’è sempre bisogno di un divano confortevole, una coperta soffice e una serie TV sulle streghe per il tuo meritato e sacrosanto binge watch

Croce e delizia di ogni ragazza che ama il brivido del sovrannaturale, le serie TV sulle streghe sono il modo migliore per trascorrere qualche ora di magia nei panni di donne straordinarie. Se hai voglia di goderti qualche effetto speciale e qualche battuta dall’umorismo pungente, è giunto il momento di entrare in una congrega.

Di cosa stiamo parlando? Ma naturalmente della nostra congrega, quella dove ti proponiamo alcuni titoli da aggiungere alla tua lista. Buone o cattive, premurose o al vetriolo, le streghe ci fanno sognare da tempi innominabili e ci portano in un mondo fatto di magia e possibilità.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Quattro stagioni – e ancora in corso - per Le terrificanti avventure di Sabrina, una serie Netflix tutta da gustare per catapultarsi senza colpo ferire in un mondo fatto di sortilegi, predestinazioni e… teenager. Di tutte le serie TV sulle streghe, questa forse è la più letterale e corrispondente alla richiesta.

Innanzitutto è proprio bella a vedersi, con una fotografia e una cura per i dettagli che riesce a farsi perdonare qualche pecca nella trama. Da Sabrina, vita da strega con furore, Le terrificanti avventure di Sabrina è la versione moderna di un grande classico televisivo. Sebbene le battute salaci non manchino, l’impronta della serie è più spiccatamente horror.

Sabrina è una ragazza, metà umana e metà strega, che cerca di trovare un equilibrio tra l’ordinario e il sovrannaturale. Piccola nota di colore: se ti piace, devi leggere i fumetti di Roberto Aguirre-Sacasa e Robert Hack.

American Horror Story: Coven

Non puoi dire serie TV sulle streghe senza pensare alla serie antologica di American Horror Story. Sebbene molte stagioni presentino donne con poteri non del tutto ordinari, la terza è la più aderente al tema. American Horror Story: Coven racconta le spietate avventure delle streghe discendenti dalle sopravvissute al processo di Salem. La situazione si complicherà non poco quando entreranno in gioco anche le streghe voodoo di New Orleans.

American Horror Story è la serie perfetta per chi non ha troppa voglia di impelagarsi in una montagna di stagioni consequenziali e ama godersi lo show episodio dopo episodio.

Motherland: Fort Salem

Se sei alla ricerca di streghe con contorno di streghe e spremuta di streghe, devi arruolarti a Fort Salem. Motherland: Fort Salem è una serie TV sulle streghe – se non si fosse capito – disponibile su Prime Video e ambientata in una distopia governata dalle donne.

300 anni prima dell’inizio delle vicende, gli Stati Uniti hanno fatto un accordo con le streghe di Salem e le hanno arruolate nell’esercito, in un corpo speciale, per difendere il loro Paese. Le ragazze che scoprono di avere un potere sovrannaturale ricevono una lettera di arruolamento e vengono mandate in una accademia. Lì, verranno addestrate per combattere il terrorismo magico. Al momento la serie conta due stagioni, ma sembrerebbe che la terza sia già in cantiere.

Penny Dreadful

Se ami Eva Green, innanzitutto, dovresti metterti in fila. Mentre sei in attesa, però, guardati Penny Dreadful perché ne vale davvero la pena. Questa serie anglo-statunitense tra l’horror e il gotico si ispira alla Lega degli Straordinari Gentlemen per intrecciarsi alla meravigliosa storia della letteratura dell’oscurità.

Incontrerai e imparerai ad amare personaggi come Victor Frankenstein, Dorian Gray, Dr. Jekyll, Dracula e tanti ancora – il tutto condito con la squisita atmosfera noir che esala dalla Londra vittoriana. La protagonista, Vanessa Ives (Eva Green), è una strega dotata di poteri straordinari pronta a vendicare l’amica scomparsa misteriosamente.

A discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe

A discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe è una serie televisiva britannica composta da 2 stagioni e basata sulla Trilogia delle anime di Deborah Harkness.

Diana, strega storica e un po’ dubbiosa, viene in possesso di un particolare manoscritto che la costringe a fare ritorno nel mondo magico per svelare alcuni segreti che non possono più rimanere nell’oscurità. Accanto a lei Matthew Clairmont, un misterioso genetista vampiro. Al momento la serie conta due stagioni, ma secondo alcune indiscrezioni la terza sarebbe già in produzione.

Cursed

Basata sull’omonimo romanzo illustrato di Frank Miller e Tom Wheeler, Cursed è una serie televisiva da una singola stagione ambientata nel Regno Unito che ha riscosso un discreto successo tra gli appassionati del genere.

Nimue (Katherine Langford) sul set di Cursed

Cursed è la rivisitazione di una leggenda arturiana raccontata attraverso gli occhi di Nimue, una ragazza dai doni misteriosi destinata a diventare la celebre Signora del Lago. Se il ciclo arturiano e i racconti di Avalon ti intrigano, questa è la serie perfetta per spiccare il volo e fantasticare per qualche ora.

Good Witch

Dopo sette film per la TV, Good Witch è passata al formato seriale per sette stagioni di divertimento e ambientazioni sovrannaturali. La storia segue la vedova Cassie Nightingale, strega “buona” che vive a Middleton con la figlia Grace.

La loro casa ha la fama di essere infestata, e non c’è niente di meglio di un paio di streghe per liberare un immobile dalla sua cattiva nomea. Giusto? Beh, i vicini di casa nutrono qualche dubbio a riguardo.