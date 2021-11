Le migliori serie tv da non perdere questo inverno

L e serie TV imperdibili per l'inverno 2021-2022: da La Casa di Carta 5 a The Witcher 2, scopriamo che cosa hanno in serbo per noi le piattaforme streaming

Quali sono le migliori serie TV per l'inverno da non perdere in alcun modo? La curiosità cresce alle stelle se menzioniamo il nome de La Casa di Carta 5, la cui seconda parte è attesa per il 3 dicembre. Ma non mancano altri titoli, come The Witcher 2, Cobra Kai e la terza stagione di Narcos: Mexico, spin-off della fortunata serie.

Non c'è nulla di meglio, nelle giornate più fredde soprattutto, di mettersi sotto un plaid, con una bella cioccolata calda, e rilassarsi con una serie. Vediamo che cosa offrono le principali piattaforme streaming - da Netflix ad AppleTv+ - per l'inverno 2021.

La Casa di Carta 5 Volume 2

Potevamo forse non inserire al primo posto nelle migliori serie TV da non perdere per l'inverno la seconda parte della quinta stagione della Casa di Carta? Il 3 settembre è stata pubblicata la prima parte, che ha lasciato i fan storici della serie davvero senza parole. L'hype è a dir poco altissimo per la stagione conclusiva di una serie che si è fatta amare e che è entrata negli annali.

I cinque episodi finali de La Casa de Papel arriveranno il 3 dicembre 2021. La serie TV spagnola ha riscosso un clamoroso successo sin dagli inizi, conquistando il favore del pubblico e anche quello della critica. Manca ormai pochissimo, e il conto alla rovescia è già iniziato: le anticipazioni hanno di certo incuriosito i fan, e non ci resta che attendere dicembre per la conclusione.

The Witcher 2

La seconda stagione della serie TV fantasy per eccellenza di Netflix - che è basata sulla saga letteraria di Andrzej Sapkowski - è la perla dell'inverno da non perdere assolutamente. Nel 2019, infatti, è approdata su Netflix la prima stagione: la serie ha ottenuto un successo clamoroso, anche perché questo prodotto ha fatto la differenza per il catalogo della piattaforma streaming.

I fan dei libri (e anche del videogioco) non hanno in ogni caso bocciato il prodotto come alcune penne critiche d'oltreoceano. Tra l'altro, Netflix ha creduto enormemente in questo progetto, dal momento in cui era prevista una seconda stagione ancor prima del debutto. L'inizio delle riprese della seconda stagione era avvenuto a febbraio del 2020. Poi, con la Pandemia, la serie ha subito uno stop alla produzione. Le riprese sono terminate a marzo del 2021, Netflix rilascerà la seconda stagione di The Witcher il 17 dicembre 2021.

Invasion

La serie targata AppleTv+ è un must imperdibile. Alcuni episodi sono già disponibili sulla piattaforma, e per chi ama gli alieni e il genere fantascientifico non sta affatto deludendo. Prodotta da Kinberg e Weil, che si sono occupati anche della sceneggiatura, la riprese della serie si sono registrate un po' in giro per il mondo, da New York al Giappone.

"Ambientato in più continenti, Invasion segue un'invasione aliena attraverso diverse prospettive da più parti del mondo." La sinossi della serie, che è stata presentata in modo molto intrigante da AppleTv+, ha super incuriosito: da non perdere e da seguire assolutamente.

I filoni narrativi sanno comunque come prendere lo spettatore: c'è quel mix immancabile che non riguarda solo la minaccia extraterrestre, ma anche i problemi di ciascuno di noi. La storia di ogni personaggio si intreccia con tematiche quanto mai attuali e che condiscono la trama in modo impeccabile.

Cobra Kai

Per chi vuole concludere l'anno in modo certamente degno, il 31 dicembre 2021 è tempo di Cobra Kai. E quale modo migliore se non trascorrere l'ultimo dell'anno al fianco della persona amata guardando la serie TV preferita? L'action-series iniziata in sordina è diventata una delle punte di diamante della piattaforma Netflix, che ha scelto di investire un prodotto davvero innovativo.

Il sequel di Karate Kit ci mostra come il mondo non possa ridursi a un colore ben definito: non tutto è bianco o nero. C'è una magnifica scala di grigi, ed è proprio in questo contesto che si inserisce l'eterna lotta tra il Lato Chiaro e il Lato Oscuro. Una trama complessa, che tuttavia ben si regge in piedi e mostra agli spettatori come affrontare le difficoltà della vita.

Narcos: Mexico

La terza stagione di Narcos: Mexico è più vicina che mai: il 5 novembre potremo assistere ai dieci episodi della serie prodotta da Gaumont International Television per Netflix, ed è decisamente tra le migliori serie TV per l'inverno da non perdere. Questo prodotto ha ottenuto un buon favore dal pubblico, soprattutto per il ritorno in un cameo di Wagner Moura, il volto storico di Pablo Escobar nelle prime due stagioni di Narcos.

Il sottogenere del narco-drama è uno dei più seguiti al momento: la serie drammatica basata sulle vicende del narcotraffico ha incuriosito milioni di spettatori in tutto il mondo. Nello spin-off troviamo il racconto della fondazione del cartello messicano a Guadalajara e con la terza stagione potremo assistere al gran finale: ogni storia si concluderà, e noi crediamo nel migliore dei modi. Non è tuttavia escluso che Netflix proponga un altro spin-off della serie madre, dato il successo raccolto con il franchise.