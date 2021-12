Le migliori serie tv in costume da vedere assolutamente

L e migliori serie TV in costume sono perfette per una maratona: abiti da sogno, intrighi, storia e finzione si mescolano per mantenere la tua attenzione puntata dopo puntata, ecco le più belle da vedere e rivedere

Feste, balli, abiti sontuosi, gossip: sono solo alcuni degli elementi in comune nelle serie tv in costume. Dalla recentissima Bridgerton che ha fatto battere il cuore delle fan di Shonda Rhimes, alla fedelissima The Crown: ecco le più belle da vedere assolutamente.

Downton Abbey

È forse da considerare LA serie TV in costume e non solo una delle tante. 6 stagioni e un film hanno tenuto incollati i fan che hanno rivisto in Downton Abbey alcuni richiami ai romanzi di Jane Austen con un pizzico di gossip in più. Costumi incantevoli, intrighi e umorismo si mescolano a drammi e amori forti. Le sei stagioni sono a disposizione degli abbonati di Amazon Prime Video.

The Crown

Prodotta da Netflix, The Crown è una serie TV che ha fatto molto chiacchierare. Nelle diverse stagioni gli attori sono stati sostituiti per poter impersonare meglio i protagonisti nel loro avanzare del tempo. La trama racconta la vita della Regina Elisabetta II e gira attorno al suo regno. Interessante il personaggio della sorella della regina ma nell’ultima stagione ha conquistato l’attenzione anche la figura di Lady Diana. Le 4 stagioni sono a disposizione degli abbonati Netflix. Sicuramente è consigliata una bella maratona prima dell’uscita nel 2022 di The Crown 5.

Reign

Molti la definiscono una serie TV storica ma in realtà la trama di Reign si discosta non poco dalla realtà dei fatti. Nonostante tutto i costumi indossati dalle protagoniste e gli intrighi di palazzo hanno conquistato i fan che hanno seguito le numerose stagioni che raccontano in modo romanzato la storia di Maria regina di Scozia, Caterina de Medici, Nostradamus e della regina Elisabetta I. La ricostruzione storica pecca sicuramente di numerose licenze poetiche ma gli intrighi di palazzo e le storie passionali hanno fatto battere il cuore di tantissime romantiche appassionate del genere. Gli abbonati Netflix possono fare una maratona Reign avendo tutte le stagioni a disposizione.

I Borgia

Un’altra serie TV incantevole in costume è sicuramente quella dedicata ai Borgia. Uscita ormai una decina di anni fa, riesce ancora a far parlare di sé. La famiglia di origine spagnola è riuscita ad ottenere incredibile potere grazie al titolo di Papa conquistato dalle macchinazioni di Rodrigo Borgia. Figura particolarmente interessante quella di Lucrezia Borgia che suscita molte simpatie da parte del pubblico.

Game of Thrones

La serie ora conclusa è stata una delle più chiacchierate: la inseriamo tra quelle in costume seppur non storica, proprio per i suoi costumi incredibilmente curati e per la trama che racconta di giochi di potere e regni destinati a cadere. Disponibile su Sky e su Now TV è divisa in 8 stagioni, una più intensa dell’altra.

Victoria

Le serie TV che raccontano di donne forti e tenaci non sono mai abbastanza e Victoria è una di quelle da inserire assolutamente tra le top 10. La serie TV in costume racconta la vita della regina Victoria e di Albert; protagonista è l’incredibile Jenna Coleman. Le due stagioni sono a disposizione su Now TV, questa serie è perfetta per una maratona in un weekend.

Bridgerton

È uscita una sola stagione ma i fan della serie sono già impazziti tanto che la seconda stagione è stata annunciata in tempi record: la trama narra di alcune famiglie aristocratiche nel periodo Regency e si concentra in modo particolare sulla famiglia di Daphne, la bellissima protagonista che si invaghisce del tenebroso duca di Hastings. Disponibile per gli abbonati Netflix, si divora in un weekend… la seconda stagione è attesa per il 2022 e seguirà la trama dei libri di Julia Quinn a cui si ispira. Bridgerton è senza dubbio tra le migliori serie TV da vedere su Netflix.

Peaky Blinders

È stata una delle serie TV in costume meno chiacchierate ma oltre alla trama stupenda ci sono gli attori che meritano uno sguardo. Affascinanti, hanno quel look da cattivi ragazzi che conquista sempre. Protagonisti della serie TV sono i ragazzi della banda dei Peaky Blinders; ambientata in Inghilterra nel periodo che precede la Prima Guerra Mondiale racconta di un paese corrotto e dei giochi di potere. Ambientazione realistica, costumi senza pari e attori davvero incredibilmente talentuosi riescono a catalizzare l’attenzione per tutte e 5 le stagioni. La serie TV in costume di Peaky Blinders è disponibile sia su Amazon Prime Video sia su Netflix.

Mad Men

Non pensare solo ad epoche lontane, le serie tv in costume sono anche quelle che ci portano a poche decine di anni fa. Basti pensare a Mad Men. Mad Men è ambientata tra gli anni ’50 e ’60: costumi impeccabili e attori incredibili raccontano la Ney York di quell’epoca in pieno boom economico post guerra. Il consumismo quasi sfrenato è il vero protagonista della serie TV che ha vinto l’Emmy e il Golden Globe come migliore serie drammatica per diversi anni consecutivi. Mad Men è disponibile per gli abbonati di Prime Video.

Le ragazze del centralino

Una storia di amicizia ma anche intrighi e giochi di potere tutti a sfondo storico: Le ragazze del centralino sono le protagoniste della storia che vede come sede principale una importante compagnia telefonica negli anni ’20. Le 6 stagioni della serie TV conclusa proseguono puntata dopo puntata piene di colpi di scena. Incantevole non solo la protagonista Blanca Suárez ma anche Yon González e Ana Fernández. Temi come l’omosessualità, la violenza domestica, l’aborto e il lavoro femminile sono trattati magnificamente in questo capolavoro disponibile su Netflix.