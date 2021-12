Le migliori serie tv che si sono concluse (da vedere e rivedere)

N on tutti amano correre dietro alle varie serie tv, soprattutto quando sono composte da molte stagioni con puntate di almeno un'ora l'una. Ecco una lista delle migliori serie tv concluse, che vi terranno incollati allo schermo e che avrete subito voglia di rivedere.

Avete presente quando gli amici vi chiedono di recuperare la loro serie tv preferita, ma voi non avete voglia perché è composta da tante stagioni e ci sono ancora delle puntate in arrivo? Bene, oggi vi proponiamo una lista perfetta per coloro che preferiscono storie già concluse magnificamente, che non hanno altro da raccontare.



Mettetevi comodi e gustatevi questa lista delle migliori serie tv concluse da recuperare il prima possibile. Prendete nota, perché alcune di queste hanno davvero fatto la storia della televisione.

Fleabag

Cominciamo con una serie breve, iniziata nel 2017 e finita nel 2019.

Fleabag ha bisogno solo di dodici puntate distribuite in due stagioni per poter esprimere tutto il suo potenziale. La sceneggiatura e la performance attoriale di Pheobe Waller-Bridge si fanno sentire con grande energia, proponendo una storia semplice ma d'impatto.

È la storia di una trentenne che vive la propria esistenza con apparente spensieratezza, tra avventure di una notte e un lavoro precario da ristoratrice. Armata di ironia e cinismo, dovrà fare i conti con la propria sgangherata famiglia, il ricordo della sua migliore amica e un fidanzato da scaricare.



Nonostante Fleabag sia adatta agli amanti delle comedy, è meglio prendere dei fazzoletti perché ci saranno una serie di momenti davvero struggenti.

Breaking Bad

Fra le serie tv concluse ce ne sono alcune che dovrebbero essere viste da tutti, anche da chi non apprezza molto questo genere di intrattenimento. Una di queste è proprio Breaking Bad, la geniale storia ideata da Vince Gilligan, con Bryan Cranston e Aaron Paul, che ha contribuito a rivoluzionare il modo di concepire l'intrattenimento televisivo.

Nell'improbabile caso in cui non conosciate almeno l'incipit di Breaking Bad, vi rinfreschiamo la memoria: Walter White è un frustrato professore di chimica di Albuquerque, costantemente vessato dalla sua famiglia e dai suoi studenti. I problemi economici sono molti ed è costretto a trovare un secondo lavoro in un autolavaggio. Walter vive un profondo senso di insoddisfazione coronato da una terribile scoperta: gli viene diagnosticato un cancro ai polmoni. Non possiede abbastanza fondi per curarsi, finché non decide di intraprendere un percorso estremamente pericoloso. Insieme a Jesse Pinkman, suo ex studente, decide di cucinare cristalli di metanfetamina che, grazie alle sue conoscenze di chimica, risultano i migliori sulla piazza.

Gli eventi che abbiamo riportato sono soltanto la punta dell'iceberg di un racconto oscuro che esplorerà gli angoli più sporchi dell'animo umano. La serie vi condurrà nelle vie più pericolose della società statunitense, quelle che molti preferiscono nascondere volgendo lo sguardo al lato più patinato dell'America.

Se siete fra quelle (speriamo poche) persone che non hanno ancora recuperato Breaking Bad vi conviene correre su Netflix e bingiarla tutta.

Broadchurch

Se mangiate pane e crime a colazione, Broadchurch non può assolutamente mancare nella vostra watch list. Nonostante ricordi molto i tipici stilemi del noir scandinavo, questa serie tv non vi propone solo un mistero da risolvere, ma anche una serie di personaggi che vi rimarranno nel cuore e che vi dispiacerà salutare alla fine di queste tre stagioni.

La cittadina di Broadchurch è apparentemente tranquilla, ma presto verrà scossa dal ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia. Si tratta del piccolo Danny e il nuovo ispettore di polizia locale Alec Hardy dovrà scoprire la verità dietro questo tremendo omicidio. Insieme ad Ellie Miller, scoprirà i segreti che la famiglia Latimer cela, rischiando di annegare in un pozzo nero di violenza e dolore.

Avete bisogno di un altro motivo per guardare Broadchurch? Vi basta sapere che i protagonisti sono interpretati da David Tennant, il nostro Decimo Dottore di Doctor Who e l'attrice Premio Oscar Olivia Colman. Adesso non avete più scuse!

I Segreti di Twin Peaks - Twin Peaks

Chi ha ucciso Laura Palmer? Era la frase che ha tormentato per mesi i telespettatori degli anni 90' e che prepotentemente continua a risuonare in quest'epoca. David Lynch non si è limitato a realizzare una serie tv, ma una vera e propria opera d'arte visiva che non solo ci porta a svelare un mistero, ma vuole accompagnarci in un viaggio surreale fatto di sogni e personaggi completamente folli.

Vi farete ammaliare dall'agente Dale Cooper, dall'affascinante Audrey Horne e ovviamente dalla misteriosa Laura Palmer e desidererete che questa serie tv non finisca mai. Con la terza stagione, chiamata semplicemente Twin Peaks, Lynch ci regala una conclusione sensazionale dopo venticinque anni d'attesa.

Mad Man

Siamo nella New York degli anni 60 e nel jukebox impazza Don't Think Twice, It's All Right di Bob Dylan. Qui si snodano gli eventi di Mad Man, una serie tv cinica e brutale che vi accompagnerà all'interno dell'agenzia pubblicitaria Sterling Cooper.

Il protagonista Donald Draper è il tipico personaggio che o si ama o si odia, non ammette alcuna sfumatura. L'uomo vive i cambiamenti sociali di un'America, che in quegli anni vede la lotta per il titolo di Presidente tra il democratico John Kennedy e il repubblicano Richard Nixon.

Sette stagioni per alcuni possono essere un po' troppe, ma vi assicuriamo che ingurgiterete come ciliegie ogni episodio e probabilmente arriverete alla fine nel giro di un paio di settimane.

Lost

Lost non è semplicemente una serie tv, ma una vera e propria esperienza. Chi l'ha seguita puntata dopo puntata, tra il 2004 e il 2010, sicuramente avrà passato pomeriggi interi a formulare teorie e speculazioni nei forum. Ancora oggi abbiamo addosso la sensazione dell'attesa, soprattutto dopo i grandi colpi di scena che questa serie tv ci ha regalato nel corso delle sue sei stagioni.

L'incipit è semplice: i sopravvissuti di un incidente aereo sono bloccati su un'isola apparentemente deserta che presto rivelerà misteri e pericoli. Questo è tutto quello che dovete sapere, perché anche il minimo dettaglio potrebbe essere uno spoiler troppo grande e vi rovinerebbe l'esperienza.

Come Twin Peaks e Breaking Bad, anche Lost ha contribuito a cambiare le regole dell'intrattenimento televisivo, puntando su una trama complessa e intrisa di filosofia e su personaggi tridimnesionali che vi faranno innamorare. Fra le serie tv concluse ormai da anni, Lost è una di quelle che tutt'ora fa ancora parlare di sé proprio per via della sua natura filosofica e scientifica e anche a causa di quel particolare finale.

Watchmen

E a proposito di Lost, il suo creatore Damon Lindelof ha realizzato una serie completamente incentrata sui supereroi, che paradossalmente potrebbe piacere proprio a coloro che sono stanchi del filone dei cinecomics. Questa è una delle serie tv concluse che ogni giorno vi farà sperare in una nuova stagione, che però non avremo mai.

Tratta dall'omonima serie a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons, Watchmen non parla di eroi in calzamaglia senza macchia e senza paura, ma di una società crudele e razzista in cui i personaggi sono costretti a dover compiere le azioni più crudeli per il bene dell'umanità.

Non occorre recuperare la serie a fumetti per poter comprendere questa miniserie di nove puntate, quindi correte subito a recuperarla. Vi consigliamo di guardare una o massimo due puntate al giorno, perché Watchmen va gustata a poco a poco.