I l potere dirompente che può avere una risata è davvero incredibile, dovremmo farlo più spesso. Serve un aiutino? Ecco per te le migliori serie tv comedy più divertenti ed esilaranti di sempre (provare per credere)

Ridere fa bene alla salute in talmente tanti modi che neanche immagini. Tiene in allenamento i muscoli del viso fungendo da antirughe naturale, migliora l'umore e scaccia via la depressione, ti fa produrre una quantità incredibile di endorfine e a beneficiarne è praticamente tutto il corpo, dal cervello a cuore. Non ti basta? Sappi che ridere è un'azione tanto semplice e apparente banale quanto potente perfino sul lavoro, perché ti rende più creativa ed efficiente. Quello trascorso ridendo è sempre tempo ben speso, perciò prendi nota: queste sono le migliori serie tv comedy di sempre e ti faranno sbellicare (ed emozionare).

La tata

Con La tata (The nanny) Fran Drescher è diventata una vera icona degli anni Novanta. E per capirlo non ci vuole poi molto: bellissima, esuberante, con una risata contagiosa e una freschezza che non possono far altro che coinvolgere lo spettatore, tata Francesca vola dai bassifondi fino alla mega casa di un produttore di Broadway per far da tutrice ai suoi tre figli ricchissimi e viziatissimi. Senza dimenticare, poi, che gli strizzatissimi look sopra le righe di questo personaggio hanno fatto la storia. Insomma, La tata è una delle migliori serie tv comedy di sempre e sì, dovresti vederla almeno una volta nella vita.

Scrubs

Scrubs non è solo tra le migliori serie tv comedy di tutti i tempi, ma un piccolo gioiello che ha fatto scuola negli anni a seguire. Perché è completamente matto, insolito, irriverente, genuino e tempestato di musica, perché ti fa ridere ma anche riflettere. Non ci si può non innamorare di JD, lo scanzonato sognatore alle prese con la sua prima esperienza come tirocinante in un ospedale. Attorno a lui si muovono medici, pazienti e il restante personale ospedaliero alle prese sia con situazioni ai limiti dell'assurdo che con i normali problemi di tutti i giorni. Menzione speciale all'inserviente, uno dei personaggi più assurdamente geniali mai visti sul piccolo schermo.

Malcolm

Se c'è una serie tv che dovresti assolutamente vedere (o rivedere, se l'hai già vista) è Malcolm, una comedy per famiglie che si distingue totalmente da qualsiasi altra sit-com di questo genere. Dimentica le solite e sdolcinate commedie tutte zucchero e arcobaleni, quel che vedrai è una famiglia del ceto medio-basso alle prese con i problemi di tutti noi e stravagante quanto basta per farti ridere a crepapelle. A cominciare dallo stesso Malcolm, il secondo di tre figli, il classico nerd con un quoziente intellettivo fuori dalla norma che, nonostante ciò, ne combina una dietro l'altra. Vuoi un altro motivo per vedere questa serie? Beh, sappi che è la prima ad aver abbattuto la "quarta parete".

Willy, il principe di Bel-Air

Lo sappiamo, non servono molte spiegazioni quando si parla di Willy, il principe di Bel-Air ma ovviamente non poteva mancare in un elenco delle migliori serie tv comedy di sempre. È stato il trampolino di lancio dell'allora semi-sconosciuto rapper Will Smith, giovanissimo e alla sua prima esperienza come attore. E ha fatto proprio centro, perché questa serie è talmente divertente e bella che non smetteresti mai di rivederla, anche a distanza di tutti questi anni (è del 1990!). Se non l'hai mai vista, sappi che già alla prima puntata non smetterai di canticchiare la sigla!

Friends

E a proposito di sigle, quella di Friends è talmente riconoscibile che potresti distinguerla anche se ti trovassi in viaggio su Marte. Friends è una di quelle serie tv che non invecchiano mai e più belle di sempre, di quelle che potresti finire e ricominciare subito senza neanche prenderti una pausa. Rachel (interpretata dalla splendida e giovanissima Jennifer Aniston), Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey sono il gruppo di amici di cui chiunque vorrebbe far parte e tutta la serie è incentrata proprio sulle loro avventure. Che in fin dei conti sono piccole e grandi gioie quotidiane, delusioni amorose e tutto quel che normalmente viviamo al fianco delle persone a cui vogliamo più bene.

The Office

Cercando su Google The Office, ti imbatterai in due serie tv con lo stesso titolo. Niente paura, tutto normale. La serie tv di cui ti parliamo qui è la versione americana dell'originale realizzata in UK, grazie al quel genio della stand-up comedy che è Ricky Gervais. Tutti inizialmente pensavano che riadattare una sit-com di così grande successo fosse un'idea completamente senza senso e invece il mondo si è dovuto ricredere. Perché The Office, con Steve Carell nei panni di un capo ufficio dai comportamenti non sempre appropriati, è in assoluto una delle migliori serie tv comedy mai realizzate e ti farà ridere talmente tanto che finirai le nove stagioni senza neanche accorgertene!

Seinfeld

Hai presente Friends, How I met your mother e tutte le serie ambientate in un appartamento dove si muovono amici alle prese con tante situazioni diverse e che ogni tanto vanno anche a prendere qualcosa da bere al solito pub? Ecco, l'intero genere proviene da Seinfeld che ha letteralmente fatto la storia delle serie tv comedy e che - se sei davvero un'appassionata - dovresti vedere almeno una volta nella vita. Seinfeld è esilarante, divertente, eccentrica e i suoi personaggi hanno dato vita ad alcune delle più iconiche battute mai passate sul piccolo schermo.

Will & Grace

Non smetteremo mai di ringraziare abbastanza Debra Messing ed Eric McCormack per aver dato vita a due dei personaggi più fantastici mai visti in una sit-com. Will & Grace è senza dubbio nell'Olimpo delle serie tv comedy più belle di sempre, la prima a normalizzare l'omosessualità in un mondo televisivo in cui era praticamente impensabile parlarne in modo così aperto e genuino. In Will & Grace i personaggi dichiaratamente gay non sono mai delle caricature e stai certa che non vedrai in nessuno dei più di duecento episodi (246 divisi in 11 stagioni, per l'esattezza) i soliti stereotipi e cliché.

My name is Earl

"Avete presente quel tipo di soggetto che fa una bastardata dopo l'altra e a un certo punto si meraviglia che la sua vita fa schifo? Bene, quello ero io!". Così all'inizio di ogni episodio il protagonista spiega per filo e per segno cosa accade nella serie e sì, ti assicuriamo che My name is Earl è una di quelle che dovresti vedere almeno una volta nella vita. Earl è il classico fannullone che vive di furtarelli e lavoretti occasionali, con una situazione familiare piuttosto disastrata e che fondamentalmente non ha alcuna voglia di migliorarsi. Trova un gratta e vinci vincente, diventa ricco, nel giro di due minuti viene investito e perde tutto. Ecco, però, che scopre il potere del Karma e da allora la sua vita cambia per sempre: "Ho fatto una lista di tutte le mie cattive azioni e da allora cerco di rimediare agli errori che ho commesso".

2 Broke Girls

Non è facile ridurre a un piccolo elenco le migliori serie tv comedy di sempre, anche perché ognuno di noi ha i propri gusti e naturalmente anche ciò che in noi suscita una risata non è mai uguale. Quelli che abbiamo visto sono piccoli capolavori che hanno fatto la storia del genere sit-com e andrebbero viste almeno una volta nella vita. In questa cornice non possiamo escludere 2 Broke Girls, una delle ultime serie tv comedy sbarcate sul piccolo schermo e di cui ti innamorerai al primo episodio. Max e Caroline sono due ragazze talmente diverse da pensare che sarebbe impossibile per loro diventare amiche. Eppure non solo diventano inseparabili, ma affrontano insieme un percorso di crescita e sacrificio davvero encomiabile. Tutto condito da sarcasmo e grandi risate, of course!