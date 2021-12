D a un sensuale tango a un elegante valzer: le migliori scene di ballo della storia del cinema, fra amori impossibili e passioni travolgenti

Nella storia del cinema sono tante le scene di ballo che hanno lasciato il segno, conquistando gli spettatori ed emozionando. Piccole parentesi nella narrazione in cui le parole lasciano il posto alla musica, dando vita a momenti cult, alcuni dei quali sono entrati nella storia. Da un romantico valzer a un sensuale tango, sino ai passi movimentati della disco: scopriamo le migliori scene di ballo della storia del cinema.

Ti va di ballare?

Con protagonista un frizzante Antonio Banderas, Ti va di ballare? Racconta la storia di Pierre Dulaine, un ballerino e professore che lotta per inserire la danza fra le discipline scolastiche. Grazie al ballo riuscirà ad aiutare alcuni ragazzi emarginati e per convincerli si lascia andare a un ballo super sensuale: un tango che metterà tutti a tacere.

Titanic

Emozionante e magico, Titanic è un film che potremmo vedere e rivedere. Merito della storia d’amore fra Rose e Jack che nasce proprio durante una scena di ballo. I due ragazzi infatti si divertono durante una festa irlandese, ballando una danza movimentata e lasciandosi trascinare dal ritmo scatenato che sembra raccontare già la forza del loro amore.

Pulp Fiction

I passi di John Travolta in Pulp Fiction insieme a una travolgente Uma Thurman hanno segnato la storia del cinema. La scena di ballo del film del 1994 è diventata un cult e ha dato una svolta alla carriera di Quentin Tarantino. Eppure pochi sanno che quella scena Uma Thurman non voleva proprio girarla: “Avevo più paura della danza di quasi ogni altra cosa a causa della mia totale insicurezza – ha rivelato in seguito -: ero troppo alta, goffa e ancora piuttosto giovane allora. Ma una volta che ho iniziato a ballare non volevo smettere, quindi è stato un sogno che si è avverato”.

Pane, amore e …

La scena di ballo più irresistibile di sempre? Quella di Pane, amore e… Il maresciallo Carotenuto, interpretato da un immenso Vittorio De Sica, balla con una provocante Sophia Loren (Sofia). Il risultato è pura sensualità in una Sorrento in cui si diffondono le note calde del mambo.

La febbre del sabato sera

Sono gli anni Settanta quando La febbre del sabato sera cambia per sempre la storia del cinema. A contribuire a creare un cult sono i passi di danza di John Travolta che si esibisce al ritmo della disco music. I suoi balli segneranno un’epoca e ancora oggi è impossibile non ballare insieme a lui.

Shall we dance?

Richard Gere e Jennifer Lopez sono i protagonisti di un tango sensualissimo in Shall we dance? film del 2004 ispirato al mondo della danza. Nella pellicola il protagonista prende lezioni di ballo segretamente, creando con la ballerina/insegnante un’intesa unica.

Cappello a cilindro

Fred Astaire e Ginger Roger sono al centro di un ballo travolgente in Cappello a cilindro. Ancora oggi i loro passi a due, eleganti e magistrali, rapiscono e affascinano.

Il Gattopardo

Nella storia del cinema un posto speciale è riservato al sontuoso valzer fra Claudia Cardinale e Burt Lancaster ne Il Gattopardo, capolavoro di Visconti, sulle note di Giuseppe Verdi riadattate dal maestro Nino Rota.

Dirty Dancing

Se dici scene di ballo al cinema dici Dirty Dancing. Fra i balli più famosi c’è senza dubbio quello che vede protagonisti Patrick Swayze e la splendida Jennifer Grey. Giovani e innamorati, danzano sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life, regalando un finale da favola al film del 1987. “Ho girato la scena in un solo giorno – ha svelato Jennifer Grey al The Guardian -. Non l'ho mai più riprovato e mai più fatto d'allora. Non so come tutte queste persone che rimettono in scena Dirty Dancing abbiano il coraggio di gettarsi fra le braccia di qualcuno che non sia Patrick Swayze. È folle”.

Flashdance

Fiaba a lieto fine e film dedicato al ballo famosissimo, Flashdance è un classico intramontabile. A rendere famosissima la pellicola la scena in cui la protagonista si esibisce in un provino per entrare all'Accademia di danza di Pittsburgh. La coreografia sulle note di Flashdance - What a Feeling di Irene Cara è un vero capolavoro, imitato e copiato nel corso degli anni.

Il Ciclone

Questo film italianissimo diretto da Leonardo Pieraccioni ha al centro della trama proprio la danza. In questo caso la scena più famosa è quella in cui le ballerine eseguono un flamenco sulle note di The Rhythm is Magic di Marie Claire d'Ubaldo: sensualità e magnetismo rendono l’episodio travolgente.

Il lato positivo

Una danza per rinascere e per potercela fare. Il ballo de Il lato positivo non è perfetto, ma proprio per questo è ancora più bello. Sull’orlo di una crisi personale, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper ripartono insieme grazie a una sfida che ha al centro proprio passi da imparare, prese e musica.