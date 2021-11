I migliori film a tema natalizio da vedere su Disney+

R iusciamo a immaginare il Natale senza i cult che hanno fatto la storia? No. Da Mamma ho perso l'aereo a Miracolo nella 34°esima strada, i film che non possiamo proprio perderci sotto le feste

È tempo di fermarci, di addobbare la casa a festa, di sfoggiare le luci più brillanti e di prepararci al Natale con i migliori film natalizi su Disney Plus. La piattaforma offre alcuni dei classici più indimenticabili, come Mamma ho perso l’aereo e Miracolo nella 34°esima strada, ma non mancano commedie romantiche per chi ne è inevitabilmente attratta.

C’è qualcosa di magico nel vedere i film di Natale, magari alla sera, quando la giornata finisce, si spengono le luci e ci si lascia affascinare e conquistare dallo spirito della festa. In qualche modo, questo periodo dell’anno significa tanto: Grinch o meno, tuffiamoci in un mare di musichette leggerissime e omini di neve, facendoci ispirare dalla bellezza.

Mamma ho perso l’aereo

È inutile: alcune pellicole vanno oltre qualsiasi concetto di “grande classico”, perché a Natale non c’è niente di meglio di rivedere Mamma ho perso l’aereo. È il film dell’infanzia di tante di noi, e ci riporta immediatamente alle nostre festività da bambine. Sentiamo il profumo di biscotti nell'aria, la gioia dei genitori, dei nonni e dei cugini.

È la visione per eccellenza, e non poteva non fare da apripista per la lista di migliori film natalizi su Disney Plus. La regia di Chris Columbus ha realizzato uno di quei family movies come non ne abbiamo mai più visti: Home Alone, a Natale, è il Natale stesso. E inoltre è possibile scoprire il remake, sempre su Disney+, sebbene non abbia lo stesso fascino.

Miracolo nella 34°esima strada

È conosciuto per essere il cult natalizio per eccellenza, il momento in cui si spengono le luci del salotto, ci si rilassa sul divano con un plaid, una tazza di cioccolata calda e il gatto acciambellato sull'addome. Tra i film da non perdere a Natale, Miracolo nella 34°esima strada non poteva essere assente, e su Disney+ è disponibile.

Ogni anno, è la favola natalizia che mostra che i buoni sentimenti possono essere promossi e sostenuti durante la festività. Forse, però, il suo compito più grande è farci vedere che potremmo essere buoni per tutto l’anno.

Topolino e la magia del Natale

Questo film d’animazione natalizio risale al 1999, e sono oltre vent'anni che ci fa sorridere e riflettere. Sì, perché non è la classica pellicola che mostra la bellezza del Natale, no. È un monito: Topolino e la magia del Natale ha l’ambizione di ricordarci che, nel momento in cui siamo troppo superficiali nei confronti della festività, quest'ultima perde di ogni significato speciale.

E cosa c’è di meglio se non mostrare affetto alle nostre amiche, ai parenti, a coloro che amiamo? Cosa c’è di meglio di ricordare a Natale che la bontà non è di moda, non è tendenza: è il nostro vestito più bello?

A Christmas Carol

Ci sono centinaia di film che potremmo vedere sul Natale per comprendere il suo significato, ma la verità è che nessuno, forse, rende il concetto come A Christmas Carol, che rimane educativo, ma non solo.

Una storia di Natale antichissima, ispirata proprio dal Canto di Charles Dickens, senza la quale saremmo tutti molto più poveri di sentimenti e buone intenzioni in questo periodo.

12 volte Natale

Per alcune di noi, poter rivivere il Natale per dodici volte sarebbe ideale: per altri, invece, un vero e proprio incubo a occhi aperti. In ogni caso, 12 volte Natale è la classica commedia natalizia con un pizzico di romanticismo a cui proprio non possiamo dire di no.

Carina, leggera e divertente, si basa sul più classico dei classici: la protagonista non riesce a dimenticare il suo ex e cerca in ogni modo di riconquistarlo entro Natale. Ci riuscirà o il destino ha ben altro in serbo per lei?

Che fine ha fatto Santa Clause?

Riusciamo a immaginare per un momento qualcosa di peggio se non la scomparsa di Santa Clause? Sì, d’accordo: il Natale non significa ricevere regali per forza. Possiamo chiedere anche altro. Va bene, Babbo Natale non esiste. Insomma, lasciateci sognare un pochino.

Che fine ha fatto Santa Clause? è quel film natalizio che sdogana un po’ di luoghi comuni: a metà tra una fiaba e una comedy natalizia classica per famiglie, è una di quelle piccole perle da non lasciarsi sfuggire in alcun modo: da vedere su Disney+ con i propri bambini (o da sole).

A casa per Natale

I Christmas Movie in salsa comedy ci piacciono davvero tanto, e non potevamo esimerci dall'inserire nella lista dei film natalizi imperdibili anche A casa per Natale. Molto leggero e divertente, tra una battuta e l’altra ci ricorda l’importanza di essere in famiglia per le feste.

Per chi non può fare a meno di immergersi nell'atmosfera più magica di sempre, consigliamo anche di vedere Christmas Flow, serie TV natalizia di Netflix: non perdere neppure le novità da vedere su Disney+, ormai tra le piattaforme streaming irrinunciabili per l'enorme offerta tra film, serie, animazione e documentari.