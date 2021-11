I migliori film a tema natalizio da vedere su Amazon Prime Video

Senti il profumo di festa? Vedi le luci che si accendono a intermittenza? I balconi addobbati, gli alberi al centro della piazza della tua città? Sì, è tempo di Natale, ed è ovviamente anche il momento giusto per segnarti subito i migliori film natalizi su Amazon Prime Video, una delle piattaforme più ricche di contenuti per quanto riguarda il tema. Ti aspetta una scorpacciata di grandi classici, ma non solo: non mancano in effetti le novità.

Io sono Babbo Natale su Prime Video ti permette di vedere uno degli ultimi lavori dell'indimenticabile Gigi Proietti, in coppia con l'attore Marco Giallini. Il primo titolo natalizio che consiglieremo, tuttavia, è un must imperdibile: Love Actually - L'amore davvero, per una comedy british che sa di Natale, ma in modo molto alternativo. Immergiamoci nell'atmosfera più bella di tutto l'anno!

Love Actually - L'amore davvero

Ci troviamo di fronte a una delle pellicole più emozionanti di sempre sul Natale. Ben poche possono vantare la potenza sentimentale ed emotiva di Love Actually - L'amore davvero. Non è solo un film con un cast d'eccezione, da Alan Rickman fino a Emma Thompson, ma è un concentrato di bellezza, di trasparenza e di sincerità quasi dolorosa. Perché, sì, a Natale si dovrebbe essere più felici. Ma talvolta ce lo dimentichiamo.

Il "vissero felici e contenti" di Love Actually ci mostra l'amore in molteplici forme, non solo nella sua accezione più comune, ovvero quella principesca e romanzata. Sotto le feste, l'amore trionfa, in ogni sua sfaccettatura. E non riusciamo a immaginare niente di meglio: tra i film natalizi da non perdere.

L'amore non va in vacanza

Questa rom com natalizia è una vera e propria perla. Troviamo attori di un certo calibro, come Kate Winslet e Cameron Diaz, ma abbiamo anche la possibilità di goderci un momento di stacco e di sognare a occhi aperti. La pellicola è invecchiata bene e tutt'oggi è considerata un grande classico del Natale. Un mix di stereotipi ben giocati e di dialoghi che fanno sorridere, per una sceneggiatura ben delineata.

Il Natale sullo sfondo ci permette però di vivere tutta la bellezza del periodo, e avremo modo di sperimentare due festività ben differenti: la prima a Londra, la seconda a Los Angeles, tra neve e sole, ma soprattutto con una ingente dose d'amore, che non guasta mai.

La banda dei Babbi Natale

Ci sono dei film natalizi sul Natale all'italiana che vanno decisamente inseriti nella lista degli imperdibili. Ne è un caso La banda dei Babbi Natale, pellicola del 2010 diretta da Paolo Genovese e che vede come protagonista il trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. Tra la regia di uno dei nomi nostrani più famosi e il trio per eccellenza, le risate sono assicurate.

Tuttavia, a parte le battute ironiche, che ovviamente non possono mancare, ci sono dei momenti emozionanti, commoventi, che permettono di riflettere sul significato del Natale. E cosa c'è di meglio di perdersi nell'atmosfera natalizia tra una risata e una lacrima, con il plaid addosso e un biscotto al cioccolato? Ben poco.

Io sono Babbo Natale

Tra le novità del mese di dicembre su Amazon Prime Video troviamo una pellicola super natalizia: Io sono Babbo Natale. L'ultimo film di Gigi Proietti ci promette di farci vivere un Natale diverso e super emozionante. Tra i migliori film natalizi su Amazon Prime Video, questa pellicola rispecchia la commedia italiana. Diretto da Edoardo Falcone, tra disastri e identità false, chi è Babbo Natale?

Tra l'altro, è perfetto da vedere in famiglia e con bambini: durante la visione, si raggiungono dei momenti di alta umanità da non perdere. Perché il Natale è soprattutto bontà, ma anche riflessione.

Last Christmas

Riusciamo a immaginare un modo migliore di trascorrere la serata se non quello di assistere a un film che ci proietta il classico Natale londinese? Last Christmas è molto lontano dalla classica commedia natalizia, ed è una piacevole sorpresa per chi sogna l'amore più individualista. La sceneggiatura è di Emma Thompson, e la colonna sonora è un omaggio a George Michael. Da vedere.

Il Grinch

Chiudiamo la lista dei film natalizi su Amazon Prime con il più classico dei classici: Il Grinch! Questa favola nasconde molto, ed è quello che ci occorre. Tra il dolce e l'amaro, tra la tenerezza e il Natale, possiamo trovare alcuni dei sentimenti e delle emozioni più comuni, come l'amicizia e la serenità che si vuole raggiungere a ogni costo.

Un film d'animazione che ci ha permesso di scoprire una creatura imperfetta ma speciale, che è un cattivo moderno ma con le sue più umane debolezze, con una potenza psicologica senza eguali. Perché a Natale non abbiamo bisogno solo di eroi, ma soprattutto di emozioni semplici, comuni: anche le fragilità vanno affrontate. Se non hai ancora fatto una scorpacciata come si deve di film sul Natale, ne trovi anche sulla piattaforma streaming Netflix!

Da vedere anche su Amazon Prime video: The Ferragnez