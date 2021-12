I migliori film di Natale e dove vederli

L 'albero, le luci, la festa. E l'atmosfera che si crea con i migliori film da vedere a Natale. Scopriamo insieme quali sono e dove vederli durante le feste

I migliori film di Natale fanno parte della grande tradizione delle feste. Dalla preparazione dell'albero agli addobbi per la casa: questo è certamente un periodo magico che richiede una grande attenzione, anche sotto il profilo delle pellicole da vedere (o rivedere).

È il momento giusto per riunirsi e per ritrovarsi. La frenesia della quotidianità ci tiene infatti lontani: quale modo migliore per passare del tempo insieme se non quello di mettersi di fronte alla tv per vedere i migliori film di Natale? Vediamo insieme quali sono e perché è davvero necessario rivederli insieme, anche scegliendo tra qualche curiosa novità.

Mamma ho perso l'aereo (Disney+)

Non esiste Natale senza Mamma ho perso l'aereo. Si tratta infatti di uno dei grandi classici, immancabile se si vuole assaporare la magia del periodo. Home Alone, questo il suo titolo originale, è diretto da Chris Columbus e con Macalaulay Culkin come protagonista.

Il racconto ruota tutto intorno a Kevin McCallister, un piantagrane di 8 anni che si ritrova da solo in casa per le feste. Quando inizia ad assaporare la vita da adulto, questo giovanissimo protagonista si ritrova a fermare due ladri piuttosto esperti che vorrebbero svaligiare casa sua. Una commedia per la famiglia ma senza famiglia. Il film è disponibile sul catalogo Disney+ per tutti gli abbonati, nel quale sono presenti tantissimi film per le feste natalizie.

Love Actually (Prime Video)

Non si tratta di un film di Natale, ma per ambientazione e temi trattati è diventata una delle pellicole più guardate di questo periodo. Non è infatti raro trovarlo nelle più varie programmazioni televisive, mentre è presente nel catalogo fisso di Prime Video. Il film racconta dieci storie con altrettanti impegni amorosi. Il periodo è quello natalizio, motivo per il quale è diventato un grande classico delle feste.

Il Grinch (Prime Video, Netflix)

È amato per il suo essere controcorrente, un antidivo delle feste natalizie. Lo conosciamo anche come Sgruntolo e ha un unico scopo: quello di rovinare il Natale e spegnere ogni spirito delle feste. Il suo creatore è Dr. Seuss, con la prima apparizione de Il Grinch che risale al 1957. Nella sua versione più recente, ha il volto di Jim Carrey. La regia è invece di Ron Howard. Il film è presente su Prime Video e su Netflix.

Qualcuno salvi il Natale (Netflix)

Con Qualcuno salvi il Natale, si arriva a qualcosa di più recente. Per il film diretto da Clay Kaytis con Kurt Russel - sorprendente nel ruolo di Babbo Natale - dobbiamo arrivare fino al 2018. La storia è quella dei fratelli Kate e Teddy Pierce, che sognano di filmare Babbo Natale nel giorno del suo arrivo per i regali. Ma si sa, la vita ci riserva sempre delle grandi sorprese e i due bambini si ritrovano a vivere un viaggio incredibile che non avrebbero mai immaginato. Il film è disponibile per tutti gli abbonati su Netflix.

La famiglia Claus (Netflix)

Jules Claus non è un amante delle feste, soprattutto di quelle natalizie. Non ama le famiglie che si riuniscono e, quando sua madre è a lavoro, passa tutto il suo tempo nel negozio di giocattoli di suo nonno. Qui, trova un globo di neve magico che lo teletrasporta ai quattro angoli del mondo ed è qui che scopre che proprio suo nonno è Babbo Natale. Grazie a quest'incredibile rivelazione, riscopre la magia delle feste e l'importanza di condividerle con chi si ama. La famiglia Claus è disponibile sulla piattaforma Netflix.

Love Hard (Netflix)

Un'app di incontri e molta voglia di innamorarsi. Questo spinge la giornalista californiana, interpretata da Nina Dobrev, a volare fino a casa di questo ragazzo per fargli una sorpresa durante le vacanze di Natale. Una volta attraversato il paese per raggiungere l'amore della sua vita, scopre di essere stata ingannata e di aver conosciuto il suo amico d'infanzia Josh. Con la promessa di fingersi la sua fidanzata per le feste, lo convince a farle conoscere il suo amico, quello di cui ha amato le foto. Le cose andranno veramente come aveva sperato? Love Hard è presente nel catalogo Netflix.

Single per sempre? (Netflix)

Un giovane alla ricerca dell'amore che, per non mostrarsi un single inguaribile, decide di organizzare un falso fidanzamento con il suo migliore amico per fare contenta sua madre. La donna ha però già deciso di organizzare un appuntamento al buio con un personal trainer piuttosto affascinante che manda all'aria tutti i suoi piani. Da vedere, su Netflix.

The Family Man (Prime Video)

Una prova di carriera sicuramente da tenere in considerazione, quella di Nicholas Cage, che nei tanti anni trascorsi davanti alla macchina da presa ha fatto davvero di tutto. In questo caso, ha provato a vivere la vita che avrebbe dovuto vivere se solo avesse fatto delle scelte diverse. E, con la magia del Natale, tutto gli è apparso davvero più chiaro. Da vedere e rivedere, se non altro per emozionarsi. Ancora una volta.