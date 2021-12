Le migliori fiabe Disney da rivedere durante le feste

A ndiamo alla ricerca delle più belle fiabe natalizie targate Disney: perché c'è ben poco di meglio lasciarsi ammaliare dalle luci e dai sentimenti della festività più importante dell'anno

Quali sono le migliori fiabe Disney natalizie? Siamo al cospetto del periodo più magico dell'anno, in cui il nostro cuore si riempie di gioia in attesa di festeggiare la Vigilia, il giorno di Natale con i parenti, la famiglia, gli amici. Dicembre è un mese catartico: l'anno sta per volgere al termine, e c'è voglia di lasciarci andare, di farci cullare dai ricordi e dalla pianificazione del futuro.

In linea con la festa, possiamo forse perderci la possibilità di vedere le fiabe Disney? La casa di produzione che ci fa sognare, che ci spinge a riflettere sui buoni sentimenti, che ci permette di accoccolarci sul divano, con un'ottima cioccolata calda. Le favole natalizie targate Disney non vanno in alcun modo perse, soprattutto se non ci appartiene proprio lo spirito da Scrooge!

Canto di Natale di Topolino

Ci sono delle fiabe natalizie che non possono non conquistare il nostro cuore. Uno dei casi più plateali è indubbiamente il Canto di Natale di Topolino, che riesce a scaldare la nostra anima (e farci luccicare gli occhi). Ispirato al Canto di Natale di Charles Dickens, siamo al cospetto di un'opera di grande valore, che ci offre riflessioni e lezioni profonde sul significato della festa. Quante volte dopotutto abbiamo avuto a che fare con il fantasma del Natale passato, presente e futuro?

Ci sarà capitato almeno una volta nella vita di perderci nei meandri dei ricordi, ai Natali con i nostri nonni, alle tavolate imbandite e i regali sotto l'Albero, il profumo di dolci e lo spirito natalizio. Eppure, non dobbiamo dimenticare di vivere il presente, per rendere ancor più ricco il nostro futuro. Zio Paperone in Canto di Natale di Topolino è Scrooge (e non poteva essere altrimenti).

Nightmare Before Christmas

Creato dal genio di Tim Burton, Nightmare Before Christmas è un magnifico esempio di bellezza senza tempo, una di quelle classiche pellicole che invecchiano bene. Questo cult non è esclusivamente natalizio, eppure tutti lo rivedono più che volentieri in questo periodo. Le magnifiche avventure di Jack Skeletron sono affascinanti a dir poco, e c'è di più, perché abbiamo una lezione da portare con noi.

Festeggiare il Natale nella terra di Halloween è un obiettivo ambizioso, un sogno, ma è anche una metafora potente che ci spiega l'importanza di approcciarci a tutte le culture. Ogni Paese nel mondo è diverso per le sue festività, per le tradizioni e le antiche memorie che si tramandano di generazione in generazione. E non c'è proprio niente di meglio di vivere una festività a pieno, senza negarci nulla, provando magari qualcosa di nuovo.

A Christmas Carol

La Disney ci fa vivere un Natale magico grazie ai film di animazione che ha sfornato nel tempo. E tra le più belle fiabe Disney natalizie, potevamo forse non includere A Christmas Carol? In questo caso ci troviamo di fronte all'adattamento cinematografico del famoso Canto di Natale di Charles Dickens. Tra fantasy e avventura, con un retrogusto amaro e drammatico, abbiamo la fortuna di immergerci nella Londra nel 1843, conoscendo l'anziano Ebenezer Scrooge.

A Natale, si vogliono sempre promuovere i buoni sentimenti. Tuttavia, dobbiamo ricordarci degli altri non solo quando ci avvicendiamo alla festa, ma anche durante tutti gli altri mesi dell'anno. E, alla fine, l'attaccamento agli oggetti materiali, la continua ricerca dei soldi, non ci rende felici come avere l'occasione di vivere la festa con le persone che amiamo davvero. Tra i migliori film natalizi Disney di tutti i tempi.

La bella e la bestia - Un magico Natale

La lunga tradizione Disney dei film di Natale ci ha fatto innamorare di questo periodo. E lo ha fatto talvolta proponendoci dei punti di vista differenti, come nel caso de La bella e la bestia - Un magico Natale. Al Castello, le festività si avvicinano: Bella vuole celebrare il periodo, mentre la Bestia odia il Natale.

Certo non aiuta la presenza di Maestro Forte, che proverà a ostacolare la nostra protagonista in tutti i modi. C'è però un vantaggio: siamo in un film Disney, e dunque il finale ci sorprenderà e ci permetterà di vivere un sogno a occhi aperti. Quel lieto fine tanto agognato arriverà, ed è quello di cui avremo bisogno.

Festa in casa Muppet

Film storico del 1992 diretto da Brian Henson, il soggetto è sempre lo stesso: dobbiamo dire che Charles Dickens ha probabilmente realizzato la favola natalizia per eccellenza. Per chi ama i Muppet - grandi e piccini - è possibile vedere una rivisitazione molto interessante. Senza contare che qualche differenza rispetto al Canto di Natale c'è, e dunque vale proprio la pena recuperare una tra le fiabe Disney natalizie più carine.

Se i film sul Natale sono i tuoi prediletti, non perdere l'occasione di dare un'occhiata alle pellicole a tema natalizio su Netflix e Amazon Prime Video. Quelli in chiave Disney sono i nostri amati, dobbiamo ammetterlo: ci fanno davvero tornare bambine come un tempo, quando non aspettavamo altro che arrivasse il magico giorno.