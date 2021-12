I migliori episodi natalizi delle serie tv, da rivedere in questo periodo

V estiamoci a festa e andiamo sulle principali piattaforme streaming, perché abbiamo i migliori episodi natalizi delle serie TV da non perdere in alcun modo: immergiamoci nell'atmosfera più magica di tutti i tempi

Quali sono i migliori episodi natalizi delle serie TV? Oltre ai film, perché non immergersi in una delle atmosfere più affascinanti e intriganti di sempre optando per rivedere alcuni episodi sul Natale che ci strappano una risata (e anche una lacrima talvolta)? Abbiamo selezionato alcune serie imperdibili, da Sense8 fino a Modern Family.

Si sente nell'aria il profumo della cannella e dei biscotti appena sfornati, le città iniziano a vestirsi a festa e anche noi siamo molto più predisposte a farci conquistare dallo spirito della festa. E quale modo migliore se non quello di fare un rewatch degli episodi sul Natale? Ne vale sempre la pena.

Sense8: stagione 2, episodio 1

Sense8 è tra le serie TV più belle che siano mai state inventate. Un puro concentrato di amore, quello vero, senza limiti. Ed è per questo motivo che lo abbiamo scelto come apripista, perché questo episodio offre qualcosa di più. Si avvicina al reale significato del Natale, e non c'è niente di meglio.

Senza spoilerare nulla a chi non ha ancora visto la serie e vuole godersi l'episodio natalizio, possiamo solo dire che l'amore è ovunque con Sense8, anche e soprattutto durante la festività che ci vuole felici e pronti alla bontà a tutti i costi. E non è poco, considerando che non dobbiamo dimenticare la magia del Natale, mai.

Grey's Anatomy: stagione 2, episodio 12

Scritto da Krista Vernoff, questo episodio natalizio di Grey's Anatomy è forse il più bello della serie. Di certo, è indimenticabile. Perché abbiamo tutti, chi più, chi meno, il desiderio di vivere il Natale, ma spesso ce ne dimentichiamo. A volte, lo spirito festivo non è quel che sembra. O siamo noi a non essere predisposte.

Grey's Anatomy, però, in modo leggero, ironico e divertente - e ovviamente con quel pizzico di riflessione alla Shonda Rhimes che non guasta di certo - ci insegna che possiamo trovare la nostra famiglia solo nelle persone che amiamo davvero. E che non c'è alcun motivo di essere tristi a Natale.

New Girl: stagione 4, episodio 11

Serie di successo ormai arrivata al termine, New Girl non passerà mai di moda, ed è forse una delle serie TV più natalizie di sempre. No, non perché si festeggi ogni giorno, ma perché è adatta allo spirito più puro della festa, fatto di bontà, di allegria e di quell'inevitabile amore che magari risulta un po' stucchevole.

Non possiamo resistere al Natale di Jess, Nick, Schmidt, Cece e Winston. No, perché è come ritrovarsi insieme ad alcuni vecchi amici, che conosciamo da sempre, e con cui possiamo essere davvero noi stesse. Tra i migliori episodi natalizi delle serie TV di sempre: da rivedere, anche nel giorno della Vigilia, magari scegliendo i film più belli sul Natale su Netflix come accompagnamento.

Black Mirror: stagione 2, episodio 4

Sì, vogliamo osare un po' di più inserendo Black Mirror in questa lista di episodi festivi. Perché il Natale non deve per forza essere convenzionale o tradizionale. A volte, abbiamo bisogno di qualcosa di più. Sono tre i racconti di questo episodio e sono un puro concentrato di fantascienza divertente, ma non solo.

La conclusione dell'episodio di Natale di Black Mirror è stupefacente a dir poco, come lo è del resto la serie, che non possiamo non consigliare. Tra le migliori sulla piattaforma streaming Netflix, che ormai ci ha abituate a un certa qualità. I livelli sono altissimi, tra sceneggiatura e recitazione: da brividi.

Modern Family: stagione 1, episodio 10

Riusciamo a immaginare qualcosa di peggiore di cancellare il Natale? Nell'episodio natalizio della prima stagione di Modern Family è quel che si ritrovano a passare i figli di Claire e Phil Dunphy. Perché non va perso? Perché ci ricorda che non possiamo scappare dalle feste e dai sentimenti che generano in noi.

Leggera e irriverente, questa serie TV è un grande classico ricco di insegnamenti e lezioni preziose da non perdere in alcun modo. Qualsiasi cosa possiamo fare, azione, gesto o parola, è vero, il Natale non può (e non deve) cancellare tutto. Ma di certo può renderci più consapevoli di quanto sia importante volersi bene, e in modo sincero.

This is us: stagione 1, episodio 10

This is us è una delle serie TV che più ci hanno strappato il cuore negli ultimi tempi. Un prodotto che sa regalare forti emozioni, che non si basa solo sui buoni sentimenti, ma che offre uno spaccato di realtà e di quotidianità molto crudo, che proprio non può non arrivare allo spettatore. Ed è a Natale che la famiglia Pearson ci ha regalato tra i migliori episodi natalizi di tutti i tempi.

E per chi vuole fare una scorpacciata di film a tema Natale, ci sono tantissime proposte sul catalogo di Amazon Prime Video e su quello di Disney Plus. Mettiamoci sul divano, prepariamo una bella cioccolata calda con panna montata, copriamoci con il plaid e premiamo play: tra film e serie TV, la magia è assicurata.