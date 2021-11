Questi sono i migliori episodi musical delle serie tv. Li conosci tutti?

C i hanno fatto ridere, emozionare e commuovere: sono i migliori episodi musical delle serie tv. Li conosci proprio tutti?

Emozionanti, inaspettati e travolgenti: gli episodi musical delle serie tv sono a volte un pugno allo stomaco altre un momento super esaltante. La musica d’altronde è fondamentale nel mondo del serial, proprio come nel cinema. Da Gomorra sino a Grey’s Anatomy, il sottofondo musicale accompagna i momenti topici di alcune puntate, accrescendo l’emozione.

Negli episodi musical la serie si distacca totalmente dal suo solito genere e utilizza una diversa narrazione. Ma quali sono quelli riusciti meglio e i più emozionanti?

Buffy: l’ammazzavampiri - Once more with feeling

Grintosa, forte e senza paura, Buffy, l’ammazzavampiri è un’eroina cult delle serie tv. Con le sue avventure ha segnato intere generazioni e fatto battere i cuori dei fan grazie alla storia con il vampiro Angel. Nel settimo episodio della sesta stagione, scopriamo il lato musical di questo show. Scopriamo infatti che Sunnydale, la cittadina in cui si svolge la storia, è finita sotto un incantesimo. Tutti gli abitanti si esprimono solamente cantando e ballando. Ed è così che i protagonisti di Buffy iniziano a dire quello che avevano sempre nascosto ed esprimere i loro sentimenti profondi usando le sette note.

Grey’s Anatomy - Song beneath the song

Drammi e lacrime sono all’ordine del giorno a Grey’s Anatomy, nessuno dunque si aspetterebbe di assistere a un episodio musical in questa serie tv. Attenzione: la tensione non manca, come sempre, ma la musica travolge i protagonisti e li accompagna mentre tentano in tutti i modi di salvare Callie.

How I Met Your Mother - Girls versus Suits

Nel mondo delle sit-com, questo episodio di How I Met Your Mother è fra i più straordinari e magici. La forza di questa puntata sta nel fatto che troviamo una sola canzone che è però divenuta un cult. Barney infatti trascorre quasi tutto l’episodio cercando di conquistare una barista che però non sopporta proprio gli uomini in giacca e cravatta. Di fronte a una scelta, Barney si lancia in un numero musicale straordinario sulla bellezza dei completi.

Scrubs - My Musical

Balli e canti sono i protagonisti di questo episodio di Scrubs, una delle serie tv più frizzanti e coinvolgenti di sempre. Nell’ospedale Sacro Cuore arriva una paziente giovanissima che ha una malattia rara. Per via di un problema al cervello infatti sente le persone intorno a lei ballare e cantare. La puntata diventa così super divertente, ma anche molto commovente.

Glee - The First Time

Glee è fra le serie tv che hanno maggiormente messo al centro la musica. In alcuni episodi in particolare però si racconta la messa in scena di un musical vero e proprio. La puntata più bella? Quella in cui viene riprodotto West Side Story e non possiamo non commuoverci di fronte al duetto di Rachel e Blaine.

The Flash – Duetto

Ciò che le serie tv Marvel sanno fare meglio? I crossover! Nell’episodio Duetto di The Flash troviamo un crossover con Supergirl. Insieme due attori del mitico cast di Glee: Grant Gustin e Melissa Benoist, che interpretano Barry e Kara. Saranno loro a dover compiere un viaggio in cui potrebbero trovare di nuovo l’amore che credevano perduto. La puntata è un omaggio all’episodio musical di Buffy. I protagonisti infatti devono scavare dentro di loro per trovare la risposta alle tante domande che hanno.

Once Upon A Time – La canzone nel tuo cuore

Fra gli episodi musical più belli in assoluto troviamo quello di Once Upon A Time, apprezzatissimo dai fan e dalla critica. In questa puntata i protagonisti delle favole cantano e ballano, ovviamente nello stile della serie ossia con una doppia linea temporale. Sono ben otto le canzoni originali che sono un omaggio super ai grandi classici Disney. A spiccare è soprattutto l’attrice Jennifer Morrison che svela tutta la sua bravura.

Riverdale – Carrie: The musical

Mentre si tenta di scoprire il responsabile di alcune lettere minacciose, nel Riverdale High stanno cominciando le prove per il musical Carrie. Kevin assegna agli studenti delle parti che ricalcano alla perfezione le loro caratteristiche principali. Betty, ad esempio, è la ragazza della porta accanto, mentre Veronica interpreta la figlia di papà viziata. Recitando, ognuno scoprirà qualcosa di più di sé. A conquistare il pubblico è soprattutto Cheryl con la sua performance live nei panni di Carrie di fronte alla madre.

Supernatural – Fan Fiction

Protagonisti di Supernatural, Sam e Dean Winchester sono due fratelli costretti ad affrontare i demoni per salvare il mondo. La particolarità di questa serie tv sta nei suoi episodi a tema, per questo non poteva mancarne uno incentrato sul musical. Il quinto episodio della decima stagione si intitola Fan Fiction: i fratelli vengono catapultati all’interno di uno spettacolo teatrale in cui vengono rappresentate le loro vite. Nella scena finale, Sam e Dean si esibiscono sulle note di Carry On My Wayward Son.