Mia moglie è un fantasma: Il dramma (comico) di un uomo con due mogli nel film di Rai 3

R ai 3 propone Mia moglie è un fantasma, un film che riporta sullo schermo una commedia teatrale degli anni Quaranta in cui uno scrittore si divide tra la seconda moglie e il fantasma della prima. Con notevoli aggiustamenti sulle figure femminili rispetto all’originale.

Rai 3 trasmette la sera del 10 settembre in prima visione tv il film Mia moglie è un fantasma. Commedia basata su un classico di Noël Cowards, il film Mia moglie è un fantasma porta sugli schermi di Rai 3 le prove degli attori Dan Stevens, Leslie Mann, Isla Fisher e Judi Dench, impegnati a dare il massimo di loro per una storia tra giallo, fantasmi e divertimento.

La trama del film

Diretto da Edward Hall, il film di Rai 3 Mia moglie è un fantasma racconta la storia di Charles (Dan Stevens), un autore di best seller polizieschi che soffre del terribile blocco dello scrittore e che sta lottando per finire la sua prima sceneggiatura. Ruth (Isla Fisher), la sua nuova moglie, sta facendo del suo meglio per mantenerlo concentrato in modo che possano finalmente realizzare il sogno di lasciare Londra per Hollywood.

La ricerca di ispirazione porta Charles al cospetto dell’eccentrica medium Madame Acarti (Judi Dench), contattata per tenere una seduta spiritica nella sua abitazione. Tuttavia, Charles ottiene molto più di quanto si aspettasse quando la medium evoca inavvertitamente lo spirito della prima moglie defunta: la brillante e focosa Elvira (Leslie Mann).

Pronta a riprendersi la sua vita esattamente da dove si era interrotta, Elvira è scioccata dallo scoprire che la primitiva e corretta Ruth è ora sposata con suo marito e gestisce la sua abitazione. Ed è così che Charles si ritrova senza volerlo bloccato tra due mogli e i loro reciproci tentativi di avere una la meglio sull’altra.

Il poster del film Mia moglie è un fantasma.

Da un’opera teatrale di successo

La Gran Bretagna era ancora alle prese con la Seconda guerra mondiale quando il commediografo Noël Coward scrisse nel suo diario nel maggio del 1941 di aver completato Blithe Spirit, la commedia su cui si basa il film di Rai 3 Mia moglie è un fantasma: “Sento davvero di aver scritto qualcosa di molto entusiasmante”, furono le sue parole. E il pubblico gli diede presto ragione: la prima rappresentazione andò in scena per ben 1997 repliche. E nel 2020 la sua forza comica era ancora intatta tanto che gli sceneggiatori e produttori Meg Leonard e Nick Moorcroft hanno decido di metterci mano per lavorare a un adattamento cinematografico.

“La risata era l’unica medicina di cui tutti avevamo bisogno nel 2020”, hanno commentato i due. “E la storia di Coward è perfetta per una serata tra amici passata a divertirsi e ridere. Del resto, come non ridere di un uomo che rimane intrappolato da due mogli, una viva e una defunta che torna per perseguitare tutti coloro che ha intorno? Tuttavia, pur rimanendo fedeli alla storia originale, qualcosa è stato necessariamente cambiato. “All’epoca, i personaggi femminili avevano atteggiamenti, pensieri e comportamenti con cui oggi non ci identificheremo più”, ha annotato Meg Leonard. E per tale ragione il film di Rai 3 Mia moglie fantasma differisce notevolmente dal film, Spirito allegro, che nel 1945 ne ha tratto David Lean e dal film per la tv del 1956 con Lauren Bacall.

Mia moglie è un fantasma, il film proposto da Rai 3, è in definitiva la storia di un triangolo amoroso, folle e soprannaturale, in cui tutti i personaggi sono abbastanza narcisisti e pronti a tutto. In particolar modo, rispetto alla versione originale, è cambiato di molto il personaggio di Ruth, la seconda moglie del protagonista interpretata da Isla Fisher.

Dopo aver scritto una serie di romanzi gialli di successo, Charles ha ricevuto l’incarico di scrivere la sua prima sceneggiatura proprio dal padre di Ruth, un famoso produttore di Hollywood. “Inserire Hollywood nella storia ci ha permesso di concentrarci anche sulle ambizioni di Ruth”, ha aggiunto Leonard. “Ed è questa che la porta a tollerare la presenza di Elvira in casa sua: non lo fa di certo per compiacere il marito!”.

“Ruth ha molte aspirazioni”, ha commentato l’attrice Isla Fisher. “Le piacerebbe essere in America a fare film, come suo padre. E si preoccupa per la salute mentale del marito quando questi vede il fantasma dell’ex moglie. Ma non le manca l’ambizione!”.

