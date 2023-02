Mi ricorda qualcuno: Il self empowerment femminile del film Prime Video

D al 10 febbraio Prime Video propone la commedia romantica Mi ricorda qualcuno, di Dave Franco e Alison Brie. Dietro un complicato triangolo amoroso, si nasconde la storia di due nemiche amiche che si spingono a vicenda a capire chi sono e cosa vogliono.

Mi ricorda qualcuno è il film original Prime Video pensato per San Valentino. Disponibile dal 10 febbraio, è diretto da Dave Franco e scritto dallo stesso con Alison Brie, anche protagonista nei panni di Ally, produttrice tv maniaca del lavoro.

Mi ricorda qualcuno è una storia d’amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l’un l’altra a riscoprire chi sono veramente, da dove arrivano e dove stanno andando. Nel cast, figurano anche Jay Ellis, Kiersey Clemons, Haley Joel Osment, Danny Pudi, Julie Hagerty e Amy Sedaris.

La trama del film Mi ricorda qualcuno

Il film Prime Video Mi ricorda qualcuno racconta la storia di Ally (Alison Brie), produttrice TV maniaca del lavoro. Quando meno se lo aspetta, Ally affronta una grande battuta d'arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d'origine.

Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata. La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons) la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo.

Il poster italiano del film Mi ricorda qualcuno.

Tornare a ridefinirsi

Quando perde il lavoro e torna a casa, Ally si ritrova improvvisamente alla deriva, costretta a rivedere la sua intera esistenza e pianificare il passo successivo da fare. Non ha idea di come il suo ritorno inaspettato in quel luogo pieno di bei ricordi avrà un impatto importante sul suo futuro ma anche su quello dell’ex fidanzato Sean e della di lui futura moglie Cassidy.

Mi ricorda qualcuno, film targato Prime Video, esplora dunque il tema del ritorno nel luogo da cui si è scappati e come tendiamo a ricordare il passato con un’ottica più felice. “In realtà, il motivo per cui Ally è scappata è da ricercare in problemi intrinseci nella sua relazione con Sean, forse mai del tutto risolti”, ha commentato la cosceneggiatrice e attrice Alison Brie.

“Le relazioni sentimentali mi hanno sempre intrigata ed è questo il motivo per cui, durante il lockdown del 2020, con Dave Franco abbiamo cominciato a dar corpo alla storia di un triangolo amoroso complicato, in cui tutte e tre le persone coinvolte nutrivano rispetto e affetto reciproci. E per farlo abbiamo attinto alle nostre commedie romantiche preferite degli anni Ottanta e Novanta, attualizzandone i personaggi”, ha proseguito Brie.

Mi ricorda qualcuno è certamente una commedia romantica ma in fondo parla di persone che pensavano di essere sulla giusta strada prima di capire realmente chi sono e cosa vogliono. Ma avranno mai il coraggio di apportare i cambiamenti necessari (e radicali) per andare avanti? “Tutti noi troviamo equilibrio nelle relazioni e nelle prospettive di carriera”, ha spiegato il produttore Ben Stillman. “Il film mostra cosa accade quando questi due punti saldi non sono più tali e Ally avrà molte domande a cui trovare risposta, a partire dalla più importante: chi sono io?”.

Alison Brie sul set del film Somebody I Used to Know.

Self-empowerment femminile

Nei primi minuti del film Prime Video Mi ricorda qualcuno, Ally lavora da tre anni al timone di un reality all’insegna della provocazione, Dessert Island. Nel programma, i concorrenti tutti aspiranti chef vengono messi l’uno contro l’altro mentre preparano le loro ricette e sono distratti dall’isola in cui si trovano. Ally, da intervistatrice, ha un incredibile talento nell’approfondire le dinamiche del gioco e le psicologie dei partecipanti, tanto che i suoi debriefing sono il momento clou di ogni puntata.

Il lavoro che fa, lontano da quello che era nelle sue aspettative e nei suoi sogni, la inorgoglisce. È brava nel farlo ed è consapevole di quanto il suo talento e la sua energia abbiano contribuito al successo del reality. Tuttavia, in un solo attimo, Ally vede svanire tutto: l’azienda per cui lavora cambia strategia e cancella il programma bruscamente e per lei è un duro colpo.

In tilt, Ally prende le sue cose e il grosso gatto, suo unico compagno fisso, per tornare a casa dei suoi e cercare di capire in cosa o dove ha sbagliato. Ripiomba così nella pittoresca Leavenworth, dopo poche ore rivede l’unica persona che in passato rappresentava il suo tutto: Sean Campbell. Ancora bello e affascinante, Ally si rende conto di come entrambi possano essere destinati a stare nuovamente insieme. Ma c’è un piccolo dettaglio che rende il tutto incerto: Sean è fidanzato con Cassidy, un’adorabile e simpatica ragazza.

“La vita sa come essere complicata”, ha notato Alison Brie, che interpreta Ally. “Volevamo ricreare un mondo realistico in cui le persone non sempre prendono le decisioni giuste, specialmente in amore. Ci sono fin troppe cose che possono offuscare i giudizi e i nostri tre personaggi sono chiamati a capire cosa. In amore, non è facile avere le idee chiare! Ed è tutto più difficile quando il terzo incomodo è una donna dallo spirito libero, passionale e vera come Cassidy. Ally, imperfetta in tutto, si rivede in lei da giovane e, standole vicina, si rende conto di quanto è cambiata negli anni e di quanto non debba essere orgogliosa di ciò”.

“Tutti i personaggi in scena sono brave persone”, ha aggiunto Dave Franco. “Ma sono anche imperfetti. Hanno a che fare con emozioni e scelte complesse mentre cercano di capire come essere la versione migliore di se stessi, come cambiarsi o rivoluzionarsi del tutto. L’ironia e l’umorismo anche cattivo fanno da contrappunto alla vicenda e trovano il loro portavoce in Benny, il miglior amico di Sean, impersonato da Danny Pudi”.

“In un primo momento, Mi ricorda qualcuno sembra raccontare di una ragazza che insegue un ragazzo”, ha proseguito Franco. “In fondo, invece, parla di due ragazze che creano un legame inaspettato e si spingono a vicenda a scoprire chi sono e a lottare per ciò in cui credono. Possiamo dire che il film è una storia di self-empowerment femminile all’interno di una commedia romantica di stampo tradizionale”.

