Metal Lords: Il potere formativo dell’heavy metal in un film Netflix

A rriva l’8 aprile su Netflix il film Metal Lords, una commedia di formazione con un gruppo di adolescenti alle prese con la formazione di un gruppo metal, una dura battaglia tra band e i propri problemi di accettazione.

L’8 aprile Netflix rende disponibile il film Metal Lords, una commedia giovanile pensata dagli stessi produttori di Il trono di spade e Harold & Kumar. Diretto da Peter Sollett, Metal Lords punta su un gruppo di giovanissimi attori come Jaeden Martell, Adrian Greensmith e Isis Hainsworth, per una storia formativa all’insegna del metal.

Con le partecipazioni speciali di Brett Gelman e Joe Manganiello, Metal Lords racconta la storia di due ragazzini che vogliono creare un gruppo metal. Nella loro scuola, però, sono gli unici fan del genere musicale e trovare un bassista non è semplice. Finiscono così per coinvolgere una violoncellista con cui dovranno imparare a collaborare per vincere la Battaglia tra band.

Cosa racconta il film

Metal Lords, il film che Netflix propone dall’8 aprile, segue la passione di due amici, Hunter e Kevin, per l’heavy metal, un genere musicale poco diffuso tra i compagni della loro scuola.

Hunter (Adrian Greensmith) è un irriducibile fan del metal e ne conosce la storia e gli aneddoti in ogni minimo particolare. Il suo sogno è quello di vincere l’imminente Battaglia tra band. Decide allora di arruolare il miglior amico Kevin (Jaeden Martell) facendogli suonare la batteria nella band che ha in mente di formare. Ma con i coetanei più interessati a Justin Bieber che ai Black Sabbath, per i due trovare un bassista si trasforma in una ricerca senza fine.

Tutto cambia quando Kevin sente Emily (Isis Hainsworth) suonare il suo violoncello. Si forma così una band eterogenea che deve fare i conti con la scuola, i genitori, gli ormoni e le angosce esistenziali mentre i suoi componenti cercano di andare d’accordo il più a lungo possibile. L’obiettivo dei Skullf*cker, dopotutto, è sempre la vittoria della Battaglia tra band.

Jaeden Martell e Adrian Greensmith in Metal Lords.

Da un’esperienza personale

“Il film Metal Lords, su Netflix dall’8 aprile, nasce dalle mie stesse esperienze giovanili”, ha ricordato il produttore D.J. Weiss. “Se ripenso a me da liceale, rivedo il mio grande amore per la musica. Suonavo ai tempi in una band liceale e, ho vissuto in prima persona l’inserimento in una band già formata al posto del chitarrista andato via. Il mondo degli altri componenti era molto diverso dal mio. E quell’esperienza sta alla base del film. Raccontiamo una storia di finzione, sia chiaro, ma ispirata liberamente a eventi realmente accaduti”.

Alle parole di Weiss fanno eco quelle del regista Peter Sollett: “Al liceo suonavo nella banda musicale della scuola. E mi sono innamorato di una clarinettista, un po’ come accade al protagonista del film. Mi è sembrato di tornare indietro nel tempo”.

I tre protagonisti

Protagonisti di Metal Lords, film Netflix, sono i giovani attori Jaeden Martell, Adrian Greensmith e Isis Hainsworth. Martell interpreta Kevin, batterista in erba da poco convertitosi dal metal. Greesmith è, invece, Hunter, il miglior amico di Kevin e fan sfegatato del genere musicale (che sotto la pelle dura da rocker nasconde tanta tristezza). Haisworth, infine, impersona la violoncellista Emily, unica ragazza del gruppo con un problema di salute mentale.

Dei tre attori, però, solo Adrian Greensmith sapeva suonare realmente la chitarra, anche se al metal preferiva il jazz e qualcosa di più classico. Martell e Hainsworth hanno dovuto quindi imparare a suonare, grazie alle lezioni di Carl Restivo, musicista e maestro di diversi artisti. I personaggi che portano in scena hanno ognuno dei problemi da affrontare, come relazioni problematiche con i genitori, tragedie personali e malattia. I problemi, però, sono solo una parte della storia, che spinge il pedale sull’amicizia e sul come la musica possa aiutare a superare momenti non facili.

Un film per tutti

Metal Lords, su Netflix dall’8 aprile, è un film destinato a un pubblico trasversale e non solo agli amanti dell’heavy metal. Come ha sottolineato il produttore Weiss, “ci sono tanti film che parlano di sottoculture ma non devono vederli solo che già le conosce. Il film nasce dall’esigenza di raccontare la storia di tre ragazzi che trovano nella musica la loro massima aspirazione. Non tutti si avvicinano al genere perché lo amano. Kevin, ad esempio, lo fa per il bene del suo amico Hunter scoprendo solo dopo di esservi quasi naturalmente portato”.

“Spero che le persone capiscano che sotto l’apparenza di un genere aggressivo, l’heavy metal non spaventa nessuno. Ricordiamo che è musica per persone che si sentono come se non avessero un posto nel mondo che li circonda. È un modo per esprimere ciò che si ha dentro. Per me Metal Lords è una storia di tre persone che non si adattano al mondo e che imparano insieme a non adattarsi”.

“Metal Lords – ha chiosato il regista Sollett – non è un film sul metal. È un film di formazione dal cuore grande che abbraccia la realtà delle sfide affrontate dagli adolescenti. Parla di come Kevin conosce e si relazione con due persone diverse da lui, con problemi alle spalle, e di come la musica le aiuti”.

