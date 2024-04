Su Sky, un action movie con una protagonista contro tutto e tutti

A rriva su Sky il film Mercy, un thriller d’azione con al centro una dottoressa chiamata a salvare un intero ospedale dalla mafia irlandese facendo affidamento alle sue skills da ex agente speciale. Con protagonista l’attrice Leah Gibson.

Sky trasmette la sera del 17 aprile in prima visione tv il film Mercy, disponibile in streaming su Now. Diretto da Tony Dean Smith e interpretato da Leah Gibson, Jonathan Rhys Meyers, Anthony Konechny e Jon Voight, il film Sky Mercy è un action movie al femminile con protagonista una dottoressa, ex agente speciale, che si trova a sventrare un attacco nell’ospedale dove lavora da parte di un commando della mafia irlandese.

Quando suo figlio viene preso in ostaggio, la protagonista è costretta a fare affidamento sul suo passato temprato dalla battaglia e sulle sue letali abilità realizzando che nessuno tranne lei potrebbe salvare la situazione.

Nel cast, anche gli attori Sebastien Roberts, Bobby L. Stewart, Anthony Bolognese, Mike Dupod e Bradley Stryker.

La trama del film

Considerato a torto un b-movie (tanto che l’attore Jon Voight è stato “premiato” con un Razzie), il film Sky Mercy, che racconta di una situazione di ostaggi che si intensifica in un ospedale, è ricco di lotte, violenza armata ed esplosioni, in grado di tenere incollati alla sedia fino all’ultimo istante.

Michelle Miller (Leah Gibson) lavora come dottoressa all'ospedale Mercy, dopo aver prestato servizio come agente speciale in Afghanistan per ben due volte. La sua carriera militare si è conclusa quando ha dovuto operare suo marito, vittima di una bomba. Con una vita all’apparenza normale, Michelle desidera solo portare suo figlio Bobby (Anthony Bolognese) a una partita per il suo compleanno. Tuttavia, proprio mentre sta terminando il suo turno, arriva Ellis (Sebastien Roberts), un agente dell'FBI alle prime armi che segue le regole, con due uomini che hanno bisogno di cure mediche. Uno dei due è Ryan Quinn (Anthony Konechny), un pezzo importante per Ellis per abbattere la gang dei Quinn.

Ryan è stato colpito da suo fratello Sean (Jonathan Rhys Meyers) in un'imboscata. Sean sperava di proteggere la famiglia da accuse penali, ma forse voleva anche usurpare un po' di potere. La situazione costringe il patriarca Patrick (Jon Voight) a dirigersi verso il Mercy per riavere indietro suo figlio. Ellis, però, vuole mantenere il suo pezzo importante al sicuro e, con l'aiuto della dottoressa Miller, cerca di impedire che Ryan venga localizzato.

Il film Sky Mercy diventa uno scontro tra la dottoressa Miller e i Quinn quando Bobby viene catturato da Danny e trasformato in pedina di scambio.

La protagonista

Protagonista del film Sky Mercy nei panni di Michelle è l’attrice canadese Leah Gibson. Nata a Victoria il 3 gennaio 1985, ha una sorella gemella di nome Erin e ha cominciato con la danza all’età di quattro anni, interessandosi presto anche al canto e avvicinandosi al jazz. È stato così che in lei è maturata la passione per il musical e la decisione, una volta adolescente, di frequentare un liceo specializzato in Belle Arti.

Mentre frequentava la facoltà di Psicologia, ha cominciato a ottenere i suoi primi ruoli a teatro ma, quando una tournée è stata cancellata dopo aver perso i fondi, ha optato per un drastico cambio, trasferendosi a Vancouver e tentando di sfondare nel mondo del cinema. Tentativo che si è trasformato in realtà quando, dopo i primi ruoli in film per la tv e miniserie, è stata scelta nel 2009 prima per l’horror The Cycle e poi per il blockbuster Watchmen.

A farla conoscere tuttavia è stato il ruolo di Nettie in The Twilight Saga: Eclipse. Sono venuti dopo la serie tv Supernatural, il film L’alba del pianeta delle scimmie e i ruoli di Inez Green nella serie tv Jessica Jones e di Tamara in Manifest. Per il film di fantascienza Lost Solace ha anche vinto il Leo Awards come miglior attrice non protagonista.

