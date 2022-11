Mercoledì: Quanto è difficile essere una sedicenne Addams!

M ercoledì è la serie tv Netflix più attesa del momento. Vi raccontiamo in anteprima esclusiva come Tim Burton ha immaginato il personaggio e le sue dinamiche all’interno della mitica famiglia Addams!

Mercoledì è la serie tv Netflix più attesa di questo fine 2022. Gli otto episodi diretti da Tim Burton saranno disponibili dal 23 novembre ma già non si fa che parlare d’altro, dopo il breve assaggio avuto al Lucca Comics and Games.

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Mercoledì Addams è sempre stato un simbolo per tutti coloro che si sentono emarginati. Vestita di nero, in grado di far cadere sacchi di piranha in una piscina olimpionica e di suonare il violoncello in maniera aggressivo, Mercoledì prende ora vita in una nuova versione immaginata da Tim Burton per la serie tv Netflix.

“Amo particolarmente Mercoledì”, ha dichiarato il regista. “E il motivo è semplice: condividiamo la stessa visione sul mondo. Ed è stato per me divertente esplorare il personaggio. Mi considero anch’io un outsider e, se si guarda alla mia filmografia, è facile rintracciare personaggi che sono come Mercoledì. Quindi, in qualche modo, raccontarla è per me un sogno che si realizza”.

Mercoledì, la serie tv Netflix, racconta la storia della mitica famiglia Addams attraverso gli occhi della sedicenne figlia Mercoledì. Per la ragazza è arrivato il momento di frequentare la prestigiosa Nevermore Academy, un collegio progettato per ospitare tutti gli emarginati del mondo, dia licantropi alle sirene, diretto da Larissa Weems (Gwendoline Christie).

Mentre è alle prese con le proprie capacità parapsicologiche e i problemi con i compagni, Mercoledì è chiamata a confrontarsi con un mostro a piede libero e con un mistero legato ai suoi genitori che nella stessa scuola si sono conosciuti 25 anni prima. A darle una mano, manco a dirlo, sarà Mano, mandata da Morticia (Catherina Zeta-Jones) e Gomez (Luiz Gomez) per tenere d’occhio la figlia.

Né donna né bambina

La famiglia Addams è nota da generazioni e generazioni. Fumetti, cartoni animati, film e una mitica serie degli anni Sessanta hanno contribuito ad accrescerne il mito. Tuttavia, Mercoledì è sempre stata dipinta come una ragazzina con un debole per le trecce, i vestiti neri e il macabro. La versione di Mercoledì presentata dall’omonima serie tv Netflix è notevolmente differente, non tanto nell’aspetto ma quanto per l’età e le esigenze.

“Non è più bambina ma è una sedicenne e noi non l’abbiamo mai vista prima adolescente”, ha sottolineato Jenna Ortega, l’attrice che la interpreta. “Per lei, però, nonostante l’audacia e la sicurezza di sé, non è semplice essere gettata in un ambiente come quello di Nevermore, dove i suoi genitori regnavano più di due decenni prima. Morticia e Gomez hanno ricevuto lì la loro educazione e il loro nome ha lasciato un certo ricordo, un’eredità che rischia di oscurare Mercoledì stessa. Per la prima volta, inoltre, Mercoledì non sarà la sola emarginata ma sarà circondata da un mare di emarginati!”.

Jenna Ortega e Tim Burton sul set della serie tv Netflix Mercoledì.

I personaggi principali

Mercoledì, la serie tv targata Netflix, è popolata sia di personaggi noti agli appassionati della famiglia Addams sia di altri nati dalla fantasia di Burton. Impariamo a conoscerli tutti.

JENNA ORTEGA è MERCOLEDÌ ADDAMS.

Curiosa, incredibilmente intelligente e allergica ai colori, l'adolescente Mercoledì è una romanziera alle prime armi con una visione del mondo perfidamente cinica. Determinata a crearsi un percorso indipendente dai propri genitori, Mercoledì non disdegna di assumere il controllo e denunciare le ingiustizie che osserva. Chiunque la faccia arrabbiare dovrà vedersela con lei. Come studentessa appena arrivata alla Nevermore, dovrà gestire nuove amicizie, controllare le sue abilità psichiche e sventare una serie di mostruosi omicidi che stanno terrorizzando la città.

GWENDOLINE CHRISTIE è la PRESIDE LARISSA WEEMS.

La preside della Nevermore Academy è carismatica e affettuosa all'esterno, ma ha una volontà d'acciaio e la sua caparbietà è paragonabile a quella di Mercoledì. Larissa è stata anche lei studentessa presso la scuola e la sua compagna di stanza non era niente di meno che Morticia Addams. La madre di Mercoledì ha sempre attirato più attenzione di Larissa e il loro rapporto rimane tuttora teso. La preside Weems è determinata a tenere d'occhio Mercoledì, con cui si scontra fin dal primo giorno.

JAMIE MCSHANE è lo SCERIFFO DONOVAN GALPIN.

Nato e cresciuto a Jericho, lo sceriffo Galpin è anche il padre di Tyler. Galpin ha sempre avuto problemi alla Nevermore e ha un particolare conto in sospeso con Gomez Addams. Presto si imbatte in Mercoledì, che ha la capacità di trovarsi sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. I due sviluppano rapidamente una relazione di odio reciproco.

PERCY HYNES è XAVIER THORPE.

Xavier è un artista di talento che ha l'abilità soprannaturale di portare in vita i suoi disegni. È uno degli studenti più ricchi della Nevermore e suo padre è il famoso veggente Victor Thorpe. Con Bianca Barclay, reginetta della Nevermore, Xavier ha avuto una storia d'amore, ma è finita di recente. Xavier e Mercoledì si sono conosciuti brevemente da bambini e i loro destini continuano a incrociarsi in modi inaspettati alla Nevermore.

HUNTER DOOHAN è TYLER GALPIN.

Un giovane abitante di Jericho che lavora al Weathervane Cafe. Sebbene suo padre sia lo sceriffo di Jericho e non si fidi degli studenti della Nevermore, Tyler crede in valori diversi e diventa amico e alleato di Mercoledì. I due passano sempre più tempo insieme e tra loro scocca una sorprendente scintilla.

EMMA MYERS è ENID SINCLAIR.

Enid è una brillante e ottimista lupa mannara ossessionata dai colori, il cui branco proviene da San Francisco, ed è la compagna di stanza di Mercoledì alla Nevermore. Nonostante siano diametralmente opposte, le due ragazze stringono un'amicizia insolita. Enid è "sbocciata" tardi e non è ancora in grado di trasformarsi completamente in lupa.

JOY SUNDAY è BIANCA BARCLAY.

Bianca è la ragazza più popolare della Nevermore ed è la reginetta in carica. Come sirena, ha l'abilità di ammaliare chiunque con la sua voce. È intelligente, arguta e una spadaccina provetta. Lei e Mercoledì diventano subito rivali, ma Bianca nasconde alcuni segreti sotto la superficie.

MOOSA MOSTAFA è EUGENE.

Bizzarro, innocente e onesto, Eugene è uno degli studenti più giovani della Nevermore. Ha l'abilità di comunicare con le api ed è il presidente dell'impopolare club degli apicoltori della scuola chiamato Nevermore Hummers. Eugene ricorda a Mercoledì il fratello minore Pugsley e lei si sente in obbligo di proteggerlo.

RIKI LINDHOME è la DOTTORESSA VALERIE KINBOTT.

Come psicologa di Mercoledì a Jericho, la dottoressa Kinbott è determinata a spingerla a rivelare le proprie emozioni: un'impresa incredibilmente futile.

CHRISTINA RICCI è la SIGNORINA MARILYN THORNHILL.

La signorina Thornhill è una popolare e premurosa insegnante ed è responsabile del dormitorio di Mercoledì a Ophelia Hall. Esperta in botanica, è la prima e unica insegnante "normale", nel senso che non possiede alcun potere soprannaturale. La signorina Thornhill sviluppa immediatamente una certa simpatia per Mercoledì e la vede come uno spirito affine.

CATHERINE ZETA-JONES è MORTICIA ADDAMS.

L'iconica matriarca della famiglia Addams vuole molto bene alla brillante figlia, nonostante siano spesso in disaccordo. Come nel caso di Mercoledì, le visioni psichiche di Morticia hanno avuto inizio durante la sua adolescenza. Nel periodo trascorso alla Nevermore, Morticia è stata regina del ballo dark, capitana del club di scherma, presidentessa della società di sedute spiritiche ed è qui che ha incontrato il marito Gomez Addams. Ma Mercoledì non vuole essere come sua madre e scopre un segreto sepolto da tempo alla Nevermore che i suoi genitori le hanno tenuto nascosto.

LUIS GUZMÀN è GOMEZ ADDAMS.

Appassionato e fedele alla famiglia, Gomez spera che la Nevermore Academy piaccia alla figlia tanto quanto piaceva a lui e alla moglie Morticia da adolescenti. Ma nasconde un misterioso segreto che risale al periodo trascorso all'accademia e vuole proteggere la famiglia dalla verità.

ISAAC ORDONEZ è PUGSLEY ADDAMS.

È il fratello minore di Mercoledì. Quando è bullizzato a scuola, la sorella spesso lo protegge. Ha un grande cuore e una curiosità morbosa. La sorella maggiore è il suo idolo.

VICTOR BOROBANTU è MANO.

Mano è un amato e fidato membro del clan degli Addams ed è inviato da Gomez a spiare Mercoledì quando arriva per la prima volta alla Nevermore. Ma presto Mercoledì scopre Mano e lo costringe a diventare il suo braccio destro... o meglio, la sua mano destra. Mano spesso accompagna Mercoledì nelle sue innumerevoli avventure e lei si confida con lui.

