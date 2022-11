A rriva su Prime Video il film Meet Cute, una commedia romantica che, con un pizzico di fantascienza, ci insegna come l’amore non debba essere egoismo.

Prime Video propone dal 25 novembre il film Meet Cute, una commedia romantica con protagonisti gli attori Kaley Cuoco e Pete Davidson. Diretto da Alex Lehmann, Meet Cute propone la storia di Sheila e Gary, due giovani il cui primo incontro e amore a prima vista non è così fortuito come sembra.

Sheila possiede infatti una macchina del tempo e i due si sono innamorati già molte volte. Quando poi a Sheila non basta più passare la notte perfetta, la ragazza decide di viaggiare nel passato di Gary per trasformarlo nell’uomo perfetto!

Un primo appuntamento che non è tale

Meet Cute, il film Prime Video, comincia come la più classica delle storie: un ragazzo incontra una ragazza in un bar di New York. O, meglio, lei guarda intensamente lui, gli chiede di bere qualcosa insieme ma, curiosamente, sembra sapere già cosa le risponderà prima ancora che apra bocca. Dopo uno scambio di battute, vivono il primo appuntamento andando a cena in un ristorante, facendo un giro su un battello e passeggiando lungo l’East River.

Solo pian piano la realtà viene fuori: l’incontro è qualcosa che è avvenuto già diverse volte. E a far sì che accadesse era Sheila che, grazie a una particolare macchina del tempo, riesce a ritornare indietro di 24 ore e a rivivere quella situazione ogni volta in maniera sempre più diversa e “perfetta”. La macchina del tempo si trova nel più improbabile dei posti: nel lettino abbronzante di un anonimo salone di bellezza, gestito dall’irriducibile June (Deborah S Craig).

“Meet Cute funziona bene come commedia romantica”, ha spiegato Alex Lehmann, regista del film Prime Video. “Ma tocca corde emotive molto più profonde, rispetto agli standard di genere. Da Ricomincio da capo in poi, siamo abituati ai viaggi nel tempo divertenti ma il nostro film ha qualcosa di unico, che stupirà e commuoverà gli spettatori portando loro gioia!”.

“È stato fantastico cominciare la storia con quello che sembra un primo appuntamento”, ha continuato il regista. “Un primo appuntamento che ben presto si scopra essere il settimo! È quando si scopre che il pubblico comincerà a porsi delle domande su ciò che sta accadendo, ritrovandosi catapultato al centro di un viaggio nel tempo sentimentale.

Il poster originale del film Prime Video Meet Cute.

Sheila e Gary

Sheila ha il volto di Kaley Cuoco, diventata popolare con la sitcom The Big Bang Theory. In lei è forte il desiderio di controllare il suo destino, la sua felicità e, in ultima analisi, anche i suoi sentimenti. Tuttavia, non si rende conto che più tenta di cambiare Gary più il suo sogno si allontana. Per certi aspetti, è come se fosse lei la nemica di se stessa.

Gary è, invece, interpretato da Pete Davidson, che per il suo ruolo nel film Il re di Staten Island ha ricevuto vari riconoscimenti. A un certo punto del film Prime Video Meet Cute, Gary comincia a ricordare tutti i primi appuntamenti che ha avuto con Sheila, acquistando consapevolezza di come lei stia cercando di cambiarlo. “Credo che sia qualcosa che non si sia mai vista nelle commedie sui viaggi del tempo”, ha sottolineato Lehmann.

“Sheila non avrebbe potuto continuare ad agire indisturbata, senza conseguenze. Del resto, è quello che accade in ogni relazione: non sempre tutto ciò che al primo appuntamento appare perfetto lo sia per davvero! Siamo tutti capaci di lasciare segni nell’altro ma anche cicatrici da riparare. Dobbiamo tutti ricordarci che in amore dobbiamo andare oltre ai nostri desideri e ai nostri limiti mentali per abbracciare l’altro così com’è!”, ha concluso il regista.

Meet Cute: Le foto del film 1/47 Pictured: Kaley Cuoco 2/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 3/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 4/47 Pictured: Kaley Cuoco 5/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 6/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 7/47 8/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 9/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 10/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 11/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 12/47 Pictured (L-R): Kaley Cuoco, Pete Davidson 13/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 14/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 15/47 Pictured (L-R): Kaley Cuoco, Pete Davidson 16/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 17/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 18/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 19/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 20/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 21/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 22/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 23/47 Pictured: Kaley Cuoco 24/47 Pictured (L-R): Kaley Cuoco, Pete Davidson 25/47 Pictured (L-R): Kaley Cuoco, Pete Davidson 26/47 Pictured: Kaley Cuoco 27/47 Pictured (L-R): Kaley Cuoco, Pete Davidson 28/47 Pictured (L-R): Kaley Cuoco, Pete Davidson 29/47 Pictured (L-R): Kaley Cuoco, Pete Davidson 30/47 Pictured (L-R): Kaley Cuoco, Pete Davidson 31/47 Pictured: Pete Davidson 32/47 Pictured (L-R): Kaley Cuoco, Pete Davidson 33/47 Pictured: Kaley Cuoco 34/47 Pictured: Kaley Cuoco 35/47 Pictured: Kaley Cuoco 36/47 Pictured: Kaley Cuoco 37/47 Pictured: Kaley Cuoco 38/47 Pictured: Kaley Cuoco 39/47 40/47 Pictured (L-R): Pete Davidson, Kaley Cuoco 41/47 42/47 43/47 44/47 45/47 Pictured: Kaley Cuoco 46/47 Pictured: Pete Davidson 47/47 PREV NEXT