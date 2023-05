Medellin: Il film Prime Video girato nel quartiere di Pablo Escobar

A rriva su Prime Video in esclusiva il film Medellin, una divertente e folle commedia d’azione. Con nel cast anche il campione di boxe Mike Tyson, è stato girato nel quartiere reso celebre dal re del narcotraffico, Pablo Escobar.

Prime Video propone in esclusiva dal 2 giugno il film Medellin, una commedia d’azione diretta da Franck Gastambide. Interpretato dallo stesso Gastambide, Medellin conta su un cast formato da attori come Ramzy Bedia, Anouar Toubali, Brahim Bouhel, Raymond Cruz ed Essined Aponte, con la partecipazione straordinaria dell’ex campione di boxe Mike Tyson.

Basato su un’idea originale sempre di Gastambide, il film Prime Video Medellin racconta la storia di Reda (Ramzy Bedia). Per salvare il fratello minore da un pericoloso cartello di Medellin, Reda ha un piano tanto semplice quanto completamente folle: mettere insieme una squadra e pianificare un’incursione in Colombia. Ma la folle avventura andrà fuori controllo quando deciderà di rapire il figlio del leader del cartello per scambiarlo con il fratello.

La trama del film

Il film Prime Video Medellin ci porta direttamente nel Paese di Pablo Escobar, il più famoso narcotrafficante del mondo, e ancora più precisamente a Cocorico, nel cuore della cittadina resa tristemente famoso da Escobar. Con una trama tanto esplosiva quanto divertente e insolita, prende avvio con il rapimento di Pablito (Brahim Bouhlel, lanciato dalla serie tv Validé), un giovane youtuber francese affascinato da Escobar, da parte dei narcos.

Poiché le autorità non sembrano preoccuparsi della sorte di quello che è il suo fratello minore, Reda (Ramzy Bedia) decide di recarsi lui stesso sul posto per tentare di salvarlo. Uomo più rispettato della sua città, Reda non ha paura di nulla e pensa di essere perfettamente in grado di affrontare in cartello. Ma non da solo: convince infatti due dei suoi più fedeli amici, Stan e Chafik (Franck Gastambide e Anouar Toubali), ad accompagnarlo oltreoceano. Una volta a destinazione, però, la realtà è diversa da quella che Reda si aspettava: è tutto più terrificante e i narcotrafficanti sono armati fino ai denti.

Per loro fortuna, i tre sprovveduti complici trovano l’aiuto inatteso di Marissa, una poliziotta colombiana. Questa dice di conoscere una persona che può aiutarli nella loro ricerca: un certo Robbie (Mike Tyson), un figuro carismatico ma anche un po’ spaventoso.

Nel quartiere di Escobar

Medellin, il film targato Prime Video, è il primo che si gira nel quartiere di Pablo Escobar. “È un quartiere che è ancora molto intriso di ciò che Escobar era e di ciò che si è lasciato alle spalle”, ha commentato Franck Gastambide. “Gli abitanti hanno ancora una particolare fascinazione nei confronti del signore della droga, cosa che non accade nel resto della Colombia”.

“Inizialmente, ci chiedevamo come sarebbe stata accolta la produzione di un film nel quartiere”, ha proseguito il regista e attore. “Avevamo qualche apprensione, dal momento che non avremmo raccontato una storia che non esalta per nulla la gloria del “mito” ma che, anzi, avrebbe sottolineato proprio quanto pericoloso sia a volte farsi abbagliare dai “cattivi ragazzi”. Per fortuna, siamo stati accolti in maniera calorosa: erano tutti felici di come qualcosa di diverso rianimasse la zona”. Ragione per cui alle riprese hanno preso parte molti locali, incuriositi dalla macchina cinema: dagli inseguimenti in moto all’uso di droni.

“È il mio quarto film da regista. Ed è il più ambizioso”, ha concluso Gastambide. “Medellin è una vera e propria grande commedia d’azione, con molti momenti divertenti e altri al cardiopalma che ho cercato di rendere il più credibili possibile. Ho cercato di fare un film che avrei voluto vedere io per primo”.

