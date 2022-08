Me Time: Prendiamoci del tempo per noi stessi

K evin Hart e Mark Wahlberg sono i protagonisti del film Netflix Me Time – Un weekend tutto per me. Si tratta di una commedia che, basata su famiglia e amicizia, invita a riscoprire quanto importante sia dedicare del tempo a se stessi, nonostante le conseguenze.

Me Time – Un weekend tutto per me è il film Netflix che debutta il 26 agosto. Commedia diretta da John Amburg, ha per protagonisti gli attori Mark Wahlberg e Kevin Hart per una storia tutta da ridere. In assenza della moglie e dei figli, un padre casalingo può finalmente dedicarsi a se stesso per la prima volta dopo tanti anni. Ritrova così il miglior amico di un tempo per un fine settimana di follia che rischia di sconvolgergli la vita.

La trama del film Me Time – Un weekend tutto per me

Me Time – Un weekend tutto per me, film original Netflix, comincia con Sonny Fisher (Kevin Hart) alle prese con un disperato bisogno di un po’ di tempo per se stesso. Padre casalingo di due figli, è l’orgoglioso presidente dell’associazione genitori e insegnanti, il direttore del talent show scolastico e il solidale marito dell’archistar Maya (Regina Hall). Quindi, quando Maya, stressata dal lavoro e in cerca di tempo da trascorrere con i bambini, si offre di accompagnare i figli per le vacanze di primavera, Sonny può finalmente rimanere da solo a casa.

Per la prima volta senza la sua famiglia in un decennio, Sonny riceve una telefonata inaspettata. Dall’altro lato del telefono c’è Huck Dembo (Mark Wahlberg), suo ex migliore amico nonché scapolo incallito. Lo ha chiamato per la festa del suo quarantaquattresimo compleanno. Sarà così che avrà inizio un fine settimana fuori da ogni regola che non solo minaccerà la rinascita dell’amicizia tra i due ma metterà anche in serio pericolo la reputazione di “super papà” che Sonny si è conquistato negli anni.

Me Time - Un weekend tutto per me: La locandina del film.

Una folle coppia

A dirigere e scrivere Me Time – Un weekend tutto per me per Netflix è John Hamburg, regista noto per film come …e alla fine arriva Polly e Proprio lui?. “Da genitore, so cosa vuol dire non avere tempo per sé”, ha così Hamburg spiegato la genesi del suo film. “Una volta che si hanno dei figli, è difficile trovare un solo giorno da dedicarsi, figuriamoci un fine settimana: l’io è un’ipotesi che non si riesce nemmeno a pensare".

"Ci sono sempre delle responsabilità a cui adempiere: il lavoro, la famiglia, gli amici, cose che richiedono tempo e via dicendo. Quindi, nessuno di noi ha mai la possibilità concreta di prendersi un momento per se stesso e fare quello che ci piace. Ed è più o meno quello che succede a Sonny Fisher. L’unica volta che riuscirà a farlo, prenderà alcune pessime decisioni che lo porteranno a riconsiderare la sua intera esistenza”.

Sonny Fisher ha il volto dell’attore comico Kevin Hart. È in …e alla fine arriva Polly che Hamburg aveva già lavorato con Hart. “Lo avevo però già diretto una ventina d’anni fa in un prodotto per la televisione dal titolo Undeclared”, ha ricordato il regista. “Nel frattempo, è diventato una grande star del cinema. Ritrovarsi e vedere quant’è maturato come artista e persona è stato un piacere. Il suo Sonny all’inizia pensa che nella sua vita vada tutto bene ma è facile capire come celi una certa dose di frustrazione”.

Sonny è il perfetto papà casalingo del XXI secolo. Padre devoto, marito amorevole e onesto cittadino. È la personificazione dell’adulto totalmente responsabile. Quando sua moglie parte per una mini vacanza con i figli per far visita ai suoi genitori, Sonny si ritrova da solo e può finalmente dedicarsi a se stesso.

Ma a portare Sonny sulla cattiva strada è l’ex amico Huck Dembo. Com’è nella tradizione del buddy movie, Hamburg ha voluto come contraltare di Hart l’attore Mark Wahlberg, apprezzato recentemente in ruoli più drammatici in Father Stu e Joe Bell. “Avevo visto Mark in tantissimi film alle prese con i ruoli più disparati. Sin da subito, ho pensato che sarebbe stato perfetto al fianco di Hart. E in effetti la chimica tra i due è palpabile: Mark è un grande attore, che porta realismo e umanità a tutti i personaggi che indossa: il suo Huck è pazzesco ma la sua prova lo è ancora di più”.

Huck Dembo è stato il miglior amico d’infanzia di Sonny. La sua visione della vita è completamente diversa (per non dire eccessiva) ed è all’opposto del più tradizionalista Sonny. E questo spiega perché con il tempo i due si erano totalmente allontanati.

Kevin Hart, John Hamburg e Mark Wahlberg sul set di Me Time - Un weekend tutto per me.

Gli altri personaggi

Oltre a Hart e Wahlber, nel film Netflix Me Time – Un weekend tutto per me recitano anche gli attori Regina Hall, Luis Gerardo Méndez e Jimmy O. Yang.

Regina Hall presta il volto a Maya Fisher, la moglie di Sonny. È un’archistar estremamente talentuosa, con molti progetti da portare avanti. La coppia ha sovvertito un po’ di regole, dal momento che lei si è dedicata alla carriera e il marito ha preferito rimanere a casa a occuparsi dei due figli. “Sono stata felice di prender parte a una commedia con le palle”, ha scherzato l’attrice. “Non si ride solamente ma si riflette molto sui concetti di famiglia e amicizia”. I genitori di Maya hanno le fattezze dei mitici John Amos e Anna Maria Horsford.

Luis Gerardo Méndez impersona, invece, Armando Zavala. Armando è l’eccentrico cliente eco-milionario di Maya ma è anche il suo più caro amico. “Mi è piaciuto prendere parte al film perché parla anche di quanto sia importante sostenere i sogni di qualcun altro, anche mettendo da parte i propri”, ha commentato l’attore.

Jimmy O. Yang, infine, presta il volto a Stan Berman, uno strozzino dal tocco comico. “Anche lo in molti lo chiamano strozzino, io preferisco vedere Stan come un uomo d’affari”, ha precisato l’attore. “Presta denaro alle persone e spera di riaverlo indietro. Non vorrebbe far del male alle persone ma è costretto a farlo quando non riescono a ripagarlo”.

