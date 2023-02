Maya Sansa: “Quando c’è condivisione, le differenze svaniscono” – Intervista esclusiva

P arte su Rai 1 la serie tv Sei donne – Il mistero di Leila. Protagonista ne è l’attrice Maya Sansa. L’abbiamo raggiunta per un’intervista a tutto tondo in cui si parla del suo lavoro ma anche del suo essere donna, della condizione femminile in Iran, di gender gap e di divario generazionale.

La nostra intervista con Maya Sansa, protagonista della serie tv di Rai 1 Sei donne – Il mistero di Leila, comincia nel più simpatico dei modi. L’attrice si trova temporaneamente a Roma, in casa della madre, con dei cani sullo sfondo che abbaiano. “Quando torno a Roma, sono in casa di mia madre perché di far stare mia figlia Talitha insieme alla nonna. Sono cresciuta con mia madre in un appartamento di 45 mq con un bellissimo terrazzo: stiamo veramente stretti qui ma per me è un ritorno all’infanzia”, ci rivela.

“Mia madre fa la dog sitter e al momento ha quattro ospiti in casa. Anch’io adoro i cani e a Parigi ho il mio cane: sebbene abbia sempre avuto una passione per i cani grandi, ho preso una meticcia di piccola taglia. Sia io sia il mio compagno siamo cresciuti con i cani e non potevamo privare nostra figlia di questa gioia. Ho chiamato allora un’associazione e ho manifestato il desiderio di volerne uno piccolo per questioni pratiche: vivo in un appartamento in pieno centro e, dovendo spesso prendere l’aereo, non avrei mai voluto metterlo in stiva. Quattro giorni dopo è arrivata una “topolina” bellissima di 5 kg che si offende anche se mi vede uscire senza di lei!”.

Divisa tra Italia e Francia, Maya Sansa ha appena finito di girare il primo film da regista di Alessandro Roja (con il titolo provvisorio di Con la grazia di un Dio) e la serie tv Les Indociles (con a fianco Thomas Blanchard, Thibaut Evrard; Cyril Metzger e Fotinì Peluso), i cui protagonisti sognano un mondo di libertà e uguaglianza, in cui nessuno venga escluso.

Di inclusione, diversità e accettazione si parlerà molto. Non poteva essere diversamente con un’attrice come Maya Sansa (David di Donatello alla migliore attrice non protagonista per Bella addormentata), che già nel 2001, a pochi anni di distanza da La balia, il film che l’aveva rivelata, interpretava un titolo come Benzina, precursore dei tempi.

Maya Sansa (foto di Lou Sarda).

Intervista esclusiva a Maya Sansa

In Sei donne – Il mistero di Leila interpreti Anna Conti, pm della procura di Taranto che indaga sulla vicenda di un’adolescente, senza più la madre, scomparsa senza patrigno. Mentre tutti quanti sono convinti che la scomparsa sia volontaria, Anna mostra una certa caparbietà nel non archiviare le indagini sospettando che dietro ci sia qualcos’altro. Lo fa perché in Leila rivede parte del suo vissuto personale. Anche lei ha perso la madre molto presto e si è ritrovata con un padre che le ha fatto vivere un trauma emotivo. Un trauma che torna a chiedere il conto all’inizio della serie tv quando Anna vede incrinarsi ogni sua certezza personale.

Nel suo caso, mi verrebbe da parlare di disturbo da stress post traumatico: per la prima volta, la sceneggiatura di Monica Rametta e Ivan Cotroneo si concentra anche su quello che accade dopo una violenza. Quanto hai dovuto lavorare sul pregresso di Anna Conti per rendere credibile la sua spigolosità?

Ci sono delle sceneggiature che presentano già tutte le indicazioni per affrontare i personaggi e farli capire. Quella di Sei donne – Il mistero di Leila è una di questa: non ho dovuto lavorare o inventare le circostanze precedenti perché sono raccontate nella storia. Nella sceneggiatura era esplicitata la debolezza di Anna, che nei momenti di difficoltà la fa ricadere in quella che era la cattiva abitudine del padre: il bere.

Ho immagino che Anna abbia passato in gioventù un periodo importante di elaborazione del trauma nella casa-famiglia dove è stata assistita. Ha avuto assistenti sociali che, credo, abbiano fatto con lei un bel lavoro. Noi ci troviamo di fronte a una donna che, comunque, è riuscita a superare tutta una serie di problemi grazie a un aiuto concreto: è stata un’adolescente che, per fortuna, è stata salvata dai servizi sociali, da cui ha ricevuto l’educazione, la forza, il coraggio e la protezione per poi andare avanti nella vita.

Anna ha studiato e ha investito tutto negli studi. I traumi quando vengono elaborati, da ragazzi ancora meglio ma anche da adulti, possono trasformarsi in una fonte di nutrimento, in un motore che spinge a dimostrare a se stessi ma anche agli altri che il passato non ti ha schiacciato. In lei, c’è stato un forte desiderio di rivalsa ma, come spesso accade, i maltrattamenti subiti in un periodo fragile come l’infanzia e l’adolescenza difficilmente sono rimovibili al 100%. Si continuano ad affrontare per sempre nel quotidiano e, purtroppo, quando si attraversano momenti complicati della propria esistenza, riemergono.

All’inizio del racconto, troviamo Anna in un momento di grande difficoltà privata. Il mondo che si è costruita e che ha funzionato sta collassando. La sua storia d’amore con un compagno, amico e complice con cui sta da vent’anni, è al capolinea e in più ha un figlio problematico da gestire. Il ragazzo ha difficoltà a gestire la sua rabbia forse perché ci sono stati due genitori assenti, non abusivi ma assenti che, troppo presi dal lavoro, non l’hanno potuto accompagnare nei momenti più difficili della sua adolescenza.

Anna si occupa di giustizia e di diritto. Un lavoro che l’appassiona e che le prende tanto. Come per i medici, in qualsiasi momento della giornata può ricevere una chiamata e deve essere presente. In qualche modo, ha sperato di risolvere i problemi del figlio mandandolo a studiare all’estero sperando di replicare in qualche modo quello che è successo a lei. Ma non basta cercare di riprodurre quello che ha funzionato per noi e cercare di appiccicarlo alla vita di un’altra persona… e, quindi, il figlio torna in Italia ancora più arrabbiato di prima.

Vedendosi crollare il mondo intorno, Anna ricomincia a bere: è un’indicazione molto chiara della sua fragilità ma è anche un qualcosa che, secondo me, purtroppo, l’aiuta come qualsiasi sostanza psicotropa a rilassarsi: anziché ricorrere agli psicofarmaci, ricorre all’alcol. E questo alcol contribuisce a farle avere delle visioni che la portano a immedesimarsi con Leila. Ha sulla sua scrivania quello che apparentemente è solo un piccolo caso, molto fresco, di scomparsa di una ragazza con il patrigno, due persone che a detta di tutti hanno un bellissimo rapporto.

C’è chi sostiene che i due potrebbero essere partiti anche solo per una vacanza ma lei, invece, mette insieme dei pezzi che a poco a poco rivelano un’altra verità. Scopre ad esempio la tossicodipendenza da cocaina del patrigno di Leila, Gregorio, un avvocato in carriera. Ed è così che comincia a immedesimarsi nella vicenda e a rivedere se stessa nell’adolescente scomparsa. Si rende conto che c’è qualcosa dietro vedendo nella sua visione gli occhioni di Leila, della giovanissima Silvia Pacente, che le chiedono aiuto.

Indagando sul caso, Anna si ritrova a confrontarsi con altre quattro donne molto diverse tra loro che ruotano intorno a Leila: Viola, la vicina di casa; Michela, la zia materna; Aysha, la migliore amica; e Alessia, l’allenatrice della squadra di atletica di cui fa parte. Ognuna di loro sembra combattere in gran segreto contro un senso di vergogna che per un motivo o per un altro si portano appresso. Perché molto spesso le donne tendono a interiorizzare il senso di vergogna?

È qualcosa su cui ho riflettuto. Purtroppo, viviamo ancora in una società prettamente maschilista in cui il ruolo della donna è sempre stato costretto a determinate funzioni e al silenzio. Se una donna ha più di una relazione di scambio affettivo, viene ancora appellata come facile, per non usare termini più offensivi che io non ho voglia di usare. Se la stessa cosa accade a un uomo, lo si descrive invece come vigoroso.

La donna, anche nei momenti in cui subisce un abuso (ci allontaniamo dalla storia della serie), viene purtroppo accusata di aver provocato il desiderio dell’uomo nei suoi confronti. Anche se siamo lontani dalla teocrazia musulmana, come quella dell’Iran, anche in Italia la donna spesso viene considerata colpevole di essersi attirata a sé la violenza e, di conseguenza, quando ne è vittima, non ne parla.

Una trentina di anni fa, una mia amica ha subito una violenza ma non è andata alla polizia. Aveva diciotto anni e non ha denunciato il fatto perché sapeva che non solo non l’avrebbero creduta (stava rientrando da una festa da sola) ma che l’avrebbe comunque offesa e maltrattata a causa del fatto che indossava una minigonna. Le avrebbero detto che se l’era cercata: aveva paura che i poliziotti, uomini, continuassero in un modo o nell’altro a esercitare violenza nei suoi confronti. Era convinta che nessuno l’avrebbe aiutata e, con tale certezza, è rientrata a casa, ha fatto una doccia, ha pianto e basta.

Maya Sansa e Isabella Ferrari in Sei donne - Il mistero di Leila.

L’aneddoto che mi hai appena raccontato mi fa fare un volo pindarico e mi porta a riflettere su un altro aspetto legato al movimento #MeToo. Mentre negli Stati Uniti ha preso piede per quello che era, in Italia si è trasformato sui mass media in un processo di colpevolizzazione nei confronti delle poche donne che pubblicamente raccontavano le molestie subite.

A me dispiace che purtroppo in Italia (ma non solo) il movimento #MeToo sia stato raccontato come qualcosa che riguarda solo le donne del mondo dello spettacolo. Per quanto possa essere difficile ed importante che i racconti delle attrici vengano a galla, è fondamentale concentrarsi sulle vittime di altri contesti sociali e non dimenticarle: l’impiegata di banca, l’operatrice della posta, l’infermiera in ospedale, la cassiera del supermercato, la ragazzina che torna da una festa e viene presa di mira dal branco… ci sono dei casi talmente gravi che sono stati maltrattati dalla giustizia ma anche dal racconto dei mass media. Si passa il tempo a intervistare le attrici e non ci concentra sulle donne comuni.

Non colpevolizzo le colleghe che ne hanno parlato: lo avrei fatto anch’io se avessi avuto qualcosa da denunciare in merito. Potrei parlare soltanto come loro sostenitrici ma è mai possibile che i giornalisti facciano in modo che si monopolizzi l’attenzione solo sul mondo dello spettacolo dimenticando quella fascia di donne che è veramente in difficoltà anche nel mettersi una gonna per non legittimare qualcuno a provarci? Pensiamo all’impiegata che se non si fa palpeggiare dal capo perde il lavoro. Già guadagna due lire al mese: se perdesse quel lavoro, la famiglia non camperebbe più. È qualcosa di molto più esistenziale: ecco perché bisognerebbe coinvolgere nel movimento tutti quanti, non solo le donne.

Rimanendo nell’ambito del mio lavoro, sai quanti uomini, gay o etero, hanno avuto chi, produttore o regista senza distinzione di sesso, ha fatto loro delle proposte indecenti o che ci ha provato? A un attore, l’opinione pubblica di fronte a un caso di molestia direbbe “beato te, come sei fortunato” ma anche questo è maschilismo. E invece no: io li ho sentiti fragili e imbarazzati, magari fisicamente forti ma professionalmente umiliati e ricattati.

Il #MeToo deve essere un movimento molto più inclusivo. Come dovrebbe esserlo quello inerente alla rivoluzione iraniana. Ma perché la gente non si sta appassionando più di tanto a una rivoluzione di ragazzi e ragazze, uomini e donne, che insieme manifestano per strada e mettono a repentaglio la loro vita, la loro salute fisica, i loro occhi, le loro braccia, le loro professioni e la loro stabilità economica, per difendere la libertà della donna?

Rimaniamo invece a girarci i pollici senza pensare che non è qualcosa che riguarda solo le donne. Non dimentichiamo che le donne sono madri, chiamate a educare i figli uomini. Siamo un tutt’uno, non si può sempre ghettizzare: dividere è sbagliato.

In Sei donne – Il mistero di Leila, Anna è aiutata da un ispettore omosessuale, interpretato da Alessio Vassallo.

È un tema che mi sta molto a cuore e che ha a che fare con un problema di tutte le minoranze. Viviamo in un momento storico in cui tutte le minoranze, dopo aver subito per tanti anni ingiustizie e maltrattamenti, hanno a volte reattività eccessive. È comprensibile: quando vediamo per strada un adolescente rispondere male al proprio genitore, dovremmo chiederci cosa c’è alle spalle, a quali esperienze non ha reagito prima perché non aveva voce in capitolo per farlo.

Costrette al silenzio per tanto tempo, le minoranze spesso reagiscono immediatamente con i nervi a fior di pelle. Ma reagiscono a un pregiudizio anche loro. Ad Anna che Emanuele sia omosessuale non può importare di meno, eppure Emanuele in un primo momento sospetta che lei lo tratti con freddezza per il suo orientamento sessuale. Mi ricorda un episodio che mi è accaduto anni fa all’aeroporto di Parigi.

Ero in un momento di stanchezza e ho chiesto a un’agente perché avesse letteralmente lanciato in malo modo le mie scarpe nuove sul nastro trasportatore del controllo di sicurezza, rischiavano di incastrarsi e rompersi. È successo un pandemonio: la signora, che non avevo nemmeno guardato, ha cominciato a inveirmi contro dicendo che la stavo trattando male perché era una donna di origine africana. Eppure, io le stavo solo chiedendo di far attenzione alle mie scarpe senza prestare alcuna attenzione al suo genere o alle sue origini: lo avrei fatto con chiunque, uomo o donna, al di là della provenienza.

Bisogna fare attenzione a non proiettare del razzismo, del maschilismo, dell’omofobia o del suprematismo lì dove non c’è. Si rischia un’autoghettizzazione pericolosa. Di recente, la regista Caroline Fourest, che mi ha diretta in Red Snake, molto attiva politicamente anche sui social, mi ha raccontato di aver fatto una conferenza negli Stati Uniti e di essere stata avvicinata dai professori in lacrime che, commossi dalle sue parole, le hanno detto che loro non possono più parlare liberamente a causa delle eventuali reazioni dei gruppi sottorappresentati. Il pericolo è quello di passare da un estremismo all’altro quando invece è bello scambiarsi le idee e assorbire anche quelle dell’altro rispettandole.

Il cinema, la letteratura, la pittura e la musica aiutano veramente ad andare avanti, hanno questo compito il compito di raccontare storie che riguardino tutti. Oggi si parla tanto di appropriazione culturale e ci si dimentica del discorso sull’empatia nel mettersi nei panni dell’altro: il ruolo dell’artista e dell’interprete è quello di allontanarsi da sé e avvicinarsi all’altro. Se tu non mi permetti di interpretare un ruolo culturalmente, fisicamente e sessualmente, lontano da me, mi impedisci di imparare qualcosa e di condividere con un pubblico che non è pronto, grazie a me, un qualcosa di ancora lontano.

Maya Sansa e Alessio Vassallo in Sei donne - Il mistero di Leila.

Man mano che il racconto di Sei donne – Il mistero di Leila prosegue, uno dei temi che viene alla ribalta è quello della solidarietà femminile. Un luogo comune sostiene che non esista, soprattutto nel mondo dello show biz. Smentisci o confermi?

Lo smentisco. Ci sono ovviamente delle eccezioni ma lo smentisco. C’è un istinto molto animale in tutti i noi, non solo negli attori e nelle attrici, e quello che non porta a essere solidali e complici è la paura che qualcun altro possa prendere il tuo lavoro. È un po’ quello che sosteneva Rousseau: tutti possiamo essere felici finché c’è spazio per coesistere e avere ognuno il pane per mangiare. Si diventa più timorosi, aggressivi e competitivi quando vengono a mancare le necessità primarie.

Grazie anche alle piattaforme c’è molto più lavoro per attori, registi e produttori. Si fanno più cose, purtroppo non più cinema ma fortunatamente anche serialità di qualità: le piattaforme sono diventate uno spazio bellissimo per operare al meglio il nostro strumento di lavoro. Questo ci rende più complici, rilassati e solidali: stiamo tutti un po’ lavorando e nello stesso momento, finito un lavoro se ne inizia poco dopo uno nuovo e c’è meno di quella tensione competitiva che si respira quando si ha paura di rimanere fermi a casa.

Detto questo, in Italia percepisco grande solidarietà tra colleghi. Sul set, si creano delle situazioni di grande gioco e di voglia di stare insieme. Dopo la conferenza stampa di Sei donne – Il mistero di Leila, senza che nessuno l’organizzasse, noi donne e qualche uomo siamo andati insieme a cena fuori perché avevamo voglia di stare ancora insieme. Abbiamo persino un gruppo in cui continuiamo ancora a scriverci. Durante la lavorazione, ci siamo sostenuti tutti a vicenda e abbiamo vissuto momenti di grande complicità e divertimento, anche se poi le atmosfere del racconto erano molto serie e anche abbastanza tese.

Tra un ciak e l’altro ci siamo fatti delle risate bellissime… ed è questo che porta a lavorare bene dei bravi professionisti. Vincenzo Marra, il regista, ha sicuramente trovato un gruppo di attori che stavano bene insieme e che avevano delle nature affini: un professionista deve cercare la complicità con i colleghi perché sa che il conflitto non porta da nessuna parte, non è costruttivo.

Per quanto mi riguarda, ho sempre cercato la vicinanza e la complicità. Anche se in Francia, ad esempio, è più difficile trovarle. Gli attori francesi, non tutti ovviamente, hanno una certa chiusura. E questo ci riporta al discorso che facevamo prima: quando c’è condivisione, le differenze svaniscono.

Quello di Sei donne – Il mistero di Leila è anche un cast che presenta due generazioni differenti di attrici, molte delle quali appartenenti alla Generazione Z. Hai notato particolari differenze di approccio non solo lavorativo?

Cristina Parku e Denise Tantucci sono più vicine come età mentre Silvia Pacente, che interpreta Leila, è proprio una cucciolotta di Taranto, molto sveglia. L’ho trovata molto simile agli adolescenti della sua età, ragazzi che secondo me si assomigliano tutti. Gli adolescenti sono liberi e curiosi, se non sono castigati. E Silvia non lo è di sicuro… Mi ricordano molto noi da ragazzi, dove il noi è chiaramente riferito alla mia esperienza.

Sono stata una ragazza privilegiata che, cresciuta nel centro di Roma, ha frequentato il liceo classico e ha vissuto in mezzo a persone di genere e colore diversi con una mamma torinese che mi ha avuta a vent’anni e un padre iraniano. Il contesto era quello del post Sessantotto, da figli dei figli dei fiori, pensatori molto liberi che hanno fatto la rivoluzione: a me risulta difficile pensare ai giovani di oggi più emancipati di quanto non lo fossi io alla loro età.

Certo, a volte notavo un approccio bigotto o conformista intorno a me ma quello persiste tutt’ora. Mia figlia è ancora bambina e, come tutti i bambini non inquinati dai genitori, a scuola non nota alcuna differenza. Temo però che questa cosa cambierà crescendo e che sia il mondo intorno a fargliele notare. I bambini, sentendo parlare noi adulti, percepiscono che esistono problemi legati alle differenze, ne diventano consapevoli e cercano di capire dove collocarsi.

Fabrice, il mio compagno, è un insegnante di recitazione, oltre che un attore. Si confronta quindi continuamente con dei giovani, molti dei hanno vissuto almeno un anno di CoVid che li ha portati a relazionarsi con gli altri solo sui social. Questi sono molto opinionated: hanno tante opinioni e idee preconcette, portano avanti tante battaglie e fanno fatica a ragionare, andando per compartimenti stagni e vivendo di proiezioni.

Dai ragazzi impariamo tante cose (Fabrice fino a qualche mese fa non sapeva nemmeno cosa significasse cisgender) ma loro spesso si rifiutano di riflettere finendo con il lottare contro le stesse parole che usiamo senza capirne l’intenzionalità o il contesto in cui sono inserite. Un recente scontro di Fabrice con i suoi studenti era legato ad esempio all’uso della parola wild. Fabrice le associava un valore positivo mentre i ragazzi una connotazione negativa. Non è stato semplice far capire loro che le parole di per sé, private di contesto e intenzione, sono innocenti.

Trovo incomprensibile che chi non vuole paletti sia il primo a metterli. È pericoloso: anziché andare avanti, mi sembra di tornare indietro e creare altre chiusure. C’è chi dice che è necessario tornare indietro, io spero che si possa saltare qualche tappa.

Lo hai citato prima: tuo padre è iraniano. Le tue radici sono mai state un problema?

No. Come dicevo prima, sono cresciuta in mezzo ai ventenni liberi e ribelli e con una nonno assolutamente all’avanguardia per quella che era la sua generazione, una donna molto intelligente, colta e moderna. Mi sono sempre sentita come se avessi avuto da bambina una marcia in più: mi sembrava una cosa bella essere per metà persiana.

Sono stata aiutata a viverla così dal non avere connotazioni fisiche marcanti che raccontassero a tutti la mia provenienza: nel mio caso, le mie origini non erano così visibili e le raccontavo quando volevo io e nel modo in cui mi piaceva in un periodo in cui le storie dello Scià di persia e di Soraya erano molto recenti e note anche alle fasce più popolari della popolazione.

È stata anche divertente, cose che non può certo dire mio padre dei suoi primi anni di università. Mi raccontava che, ogni tanto, in contesti assolutamente insospettabili risentiva un certo razzismo. Era definito “marocchino”: lui non la percepiva come un’offesa ma per gli altri lo era. Non capiva semmai perché venisse trattato come tale: per offenderlo, usavano il nome di un popolo più vicino all’Italia rispetto all’Iran o alla Persia. C’era una certa ignoranza di fondo anche perché mio padre è palesemente persiano nei tratti: sembrava un principe ma la distorsione era tale che quando volevano deriderlo o fargli fastidio lo chiamavano marocchino.

Sei stata in Iran di recente?

Sono stata in Iran quando avevo 27 anni, con mio padre e mia sorella. È stato un viaggio bellissimo.

E cosa ti sei portata a casa?

La consapevolezza di quanto fossi effettivamente persiana: mi sono un po’ trovata.

Immagino dunque le sensazioni che provi ogni volta che vedi le immagini di un Paese la cui cultura viene tutti i giorni annientata…

È un tema ricorrente nelle conversazioni con mio padre. La rivoluzione adesso in corso ci dà speranza, anche se è dolorosissimo: le rivoluzioni, purtroppo, in un certo senso sono guerre e sangue. E, quindi, è molto doloroso vedere questi ragazzi che pagano per gli errori commessi dalla generazione precedente. Una delle immagini che mi ha colpito di più è stata quella di una signora di settant’anni che, dopo essere stata picchiata, si è filmata per strada e ha invitato i suoi coetanei a scendere in piazza: “Dobbiamo essere noi gli scudi di questi ragazzi che stanno morendo per i nostri errori. Siamo noi che abbiamo permesso a Khomeyni di distruggere il nostro Paese. E adesso siamo noi che dobbiamo difendere i giovani”.

È molto forte come messaggio ma anche coraggioso. Quando si manifesta, le conseguenze possono essere la prigione a vita, l’impiccagione, l’assassinio, lo stupro… senza distinzioni di sesso. A manifestare non sono solo le donne: ho un cugino di trent’anni che manifesta a giorni alterni perché si deve fare attenzione. Quella che è iniziata come una rivoluzione contro il velo ha portato ora tutti, uomini e donne, a bardarsi per non farsi riconoscere, lasciando intravedere solo delle fessure al posto degli occhi.

Il velo che, come parola, cambia significato in base al contesto e alle intenzioni, il discorso che facevamo prima…

Adesso è un velo da guerriglieri e non è più il velo dell’oppressione. Uomini e donne si coprono per la libertà: non è in questo caso l’uomo che ne impone l’uso per colpa di vecchie superstizioni che obbligano la donna a coprirsi per non essere impura.

