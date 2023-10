Amare un tredicenne e pagarne le conseguenze nel film Netflix con Natalie Portman e Julianne Moore

P romette di far piangere e riflettere May December, il nuovo film di Todd Haynes che, dopo l’uscita in sala, arriverà su Netflix. Melodramma e delusione segnano la storia di una donna che, a distanza di anni, rivede il matrimonio e la sua vita al fianco di un marito con cui ha generato scandalo.

May December è il nuovo film del regista Todd Haynes che debutterà prossimamente su Netflix (negli Stati Uniti il 1° dicembre, in Italia dopo un passaggio in sala grazie a Lucky Red) con Natalie Portman che interpreta il ruolo più impegnativo della sua vita: quello di Julianne Moore. Il nuovo lavoro del regista di Carol racconta infatti la storia di Elizabeth (Portman), un’attrice televisiva che si prepara a interpretare il ruolo di Gracie (Moore), una donna la cui relazione con un uomo più giovane di lei aveva anni prima scandalizzato l’opinione pubblica.

Mentre Elizabeth cerca ispirazione incontrando Gracie, il passato inizia a invadere il presente e sentimenti a lungo dimenticati prendono il sopravvento in quello che già dal trailer sembra essere un film che mixa sapientemente melodramma e delusione.

La trama del film

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, il film Netflix May December vede la famosa attrice televisiva Elizabeth (Natalie Portman) recarsi a Savannah, in Georgia, per approfondire meglio le vicende a cui si ispira il suo nuovo film basato su una “scandalosa” storia d’amore.

La relazione in questione è tra Gracie (Julianne Moore) e il coreano-americano Joe (Charles Melton), che vent’anni prima avevano su di loro puntati gli occhi della stampa e dell’intero paese. Immancabilmente presenti tra le pagine di gossip, Gracie e Joe avevano suscitato l’interesse dei benpensanti a causa della loro differenza di età: Joe era all’epoca molto più giovane di Gracie (aveva solo 13 anni), finita anche in prigione per tale ragione dopo essere stati sorpresi insieme.

Dopo il rilascio di lei, la coppia si è sposata e insieme hanno avuto anche tre figli ormai in odore di diploma. A prima vista, il loro matrimonio poco tradizionale agli occhi di Elizabeth appare più normale e prevedibile di quanto si aspettasse. Ben presto, però, la sua presenza e le sue osservazioni riportano in superficie sentimenti a lungo sopiti e lo scandalo di decenni prima rivela ferite che non si sono ancora ricucite.

Secondo le parole del regista Todd Haynes, il film Netflix May December “esplora uno dei più grandi talenti della specie umana: il colossale rifiuto a guardare noi stessi. Tutte le famiglie e le vite sono il risultato di scelte ben precise e indagarle è sempre un’impresa rischiosa, soprattutto quando queste sono state travolte dal disprezzo e dal giudizio unanime del mondo. Le crepe non si risanano ed Elizabeth se ne accorge ben presto, quando il ritratto onesto che spera di fare della storia rivela una verità offuscata dalle sue stesse ambizioni e presunzioni”.

Il poster del film Netflix May December.

Un’indagine a tre

Il film Netflix May December ha al centro fondamentalmente tre personaggi, chiamati a rivedere le loro posizioni e le loro stesse esistenze.

La figura più complessa è quella di Gracie Atherton-Yoo portata in scena da Julianne Moore (per la quinta volta diretta da Todd Haynes). Vent’anni dopo essere andata in prigione per quella che sosteneva essere una storia d’amore con il tredicenne Joe, Gracie ha poi sposato il ragazzo ed è rimasta salda e fedele alla vita che hanno costruito insieme. Tuttavia, dentro di lei c’è qualcosa che continua a ribollire: non è così composta come sembra e, soprattutto, non ha così pieno controllo sulla sua esistenza. Durante la visita di Elizabeth, la sua facciata comincia a sgretolarsi lasciando emergere quanto fragile in realtà lei sia.

Elizabeth, portata in scena da Natalie Portman, è arrivata fino a Savannah per studiare la quotidianità di Gracie e Joe. Le serve per interpretare la donna in un film indipendente sulla loro scandalosa vicenda. Inizialmente curiosa e non giudicante, è mossa dal desiderio di saperne di più su quella relazione ma, pian piano, le sue motivazioni diventano a volte discutibili, facendo sì che con la sua presenza lasci emergere quali spaccature ci sono nella coppia.

Joe, impersonato da Charles Melton, ha ormai trentasei anni. Tranquillo marito di Gracie, non ha mai perso il suo lato infantile, nonostante sia padre di tre figli che stanno per lasciare casa per i loro studi. Da sempre, sembra seguire il flusso ma ha paura di perdere il controllo della sua vita. La visita di Elizabeth lo porta però a mettere in discussione sia il suo matrimonio sia la vita che ha costruito insieme alla moglie. Per la prima volta da quando ha conosciuto da ragazzino Gracie, comincia a chiedersi se la vita che ha è quella che avrebbe veramente voluto per sé.

May December: Le foto del film 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 PREV NEXT