MaXXXine: è nata una stella – Il cast ci racconta in esclusiva il film

I l film MaXXXine è l’affascinante capitolo conclusivo di una trilogia che ha saputo rinnovare il genere horror con originalità e profondità. Grazie alla meticolosa cura per i dettagli e a una straordinaria performance del cast, il film riesce a trasportare gli spettatori in un'epoca iconica, raccontando una storia di ambizione, pericoli e trasformazione personale.

Lucky Red e Universal Pictures portano nei cinema italiani a partire dal 28 agosto il film MaXXXine di Ti West con Mia Goth, terzo capitolo targato A24 della trilogia horror diventata un cult, preceduto da X – A Sexy Horror Story e Pearl.

Ambientato negli anni '80 (le cui atmosfere suggestive sono sottolineate nel trailer da Self Control di Raf), il film MaXXXine segue la storia di Maxine Minx, una star del cinema per adulti che cerca di emergere nel mondo di Hollywood. La trama si sviluppa tra i tentativi di Maxine di affermarsi nell'industria cinematografica e le minacce che deve affrontare, compreso un misterioso stalker che la perseguita. La narrazione si concentra sulla determinazione di Maxine di superare le difficoltà e raggiungere il successo, offrendo una visione cruda e realistica dell'epoca.

Accanto a Mia Goth, un cast all-star: Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Kevin Bacon e Giancarlo Esposito.

Maxine Minx, interpretata nel film MaXXXine da Mia Goth, è il personaggio centrale della storia. La sua evoluzione da star del porno a potenziale icona di Hollywood rappresenta il cuore del film. Maxine è una donna forte e determinata, capace di affrontare ogni avversità pur di realizzare i propri sogni. La sua storia è una parabola sulla perseveranza e sul potere della volontà umana.

Elizabeth Bender, impersonata da Elizabeth Debicki, è la regista di The Puritan 2, il film in cui Maxine spera di trovare la sua grande occasione. Elizabeth è un personaggio deciso e ambizioso, che vede in Maxine una futura star. "Liz vede in Maxine una creatura unica, una star in divenire", spiega la Debicki. La sua relazione con Maxine è complessa e piena di sfumature, rappresentando una figura di supporto ma anche di rigida guida.

Kevin Bacon è Labat, un detective privato di New Orleans, ingaggiato per trovare Maxine a Hollywood. Labat è descritto come un personaggio ambiguo e complesso che aggiunge tensione alla vicenda. Bacon ha dichiarato: "Labat è essenzialmente un codardo, e non finisce bene per lui". La sua interpretazione offre un contrasto interessante con la determinazione di Maxine.

Giancarlo Esposito porta in scena Teddy Night, l'avvocato e agente di Maxine. Teddy è un personaggio carismatico e manipolatore, che opera ai margini dell'industria cinematografica. Esposito ha descritto Teddy come "l'attore hollywoodiano classico che ha l'impressione di essere al centro del mondo degli studios mentre in realtà lavora ai margini dell'industria". La sua relazione con Maxine è sia professionale che paterna, offrendo un ulteriore livello di profondità alla storia.

Lily Collins interpreta Molly Bennett, la scream queen del film dentro il film The Puritan. Molly rappresenta ciò che Maxine aspira a diventare: una star riconosciuta nel mondo del cinema horror. Collins ha apprezzato la singolarità del lavoro di Ti West, affermando: "Mia è semplicemente incredibile in questi film, e ciò che Ti ha fatto per il genere horror è unico e speciale".

Michelle Monaghan dà vita a Marianne Williams, una detective di Los Angeles che indaga su una serie di omicidi brutali. Williams è determinata a risolvere i casi e a fare carriera nelle forze dell'ordine, parallelamente al percorso di Maxine nel mondo del cinema. "Williams pensa che Maxine potrebbe essere una potenziale vittima o che sappia più di quanto dica", ha spiegato la Monaghan.

La fama e i suoi lati oscuri

Il film MaXXXine esplora una serie di tematiche complesse e attuali, tra cui la ricerca della fama, la trasformazione personale e i lati oscuri dell'industria cinematografica. Ti West ha voluto evitare una rappresentazione stereotipata di Los Angeles anni '80, ispirandosi invece a film come Repo Man di Alex Cox per creare un'ambientazione più realistica e cruda. "Ti voleva un Los Angeles sporco e cattivo, e un Hollywood squallido che sembra appartenere al passato", ha spiegato Jason Kisvardy, il designer di produzione.

La costumista Mari-An Ceo, conosciuta per il suo lavoro sui reboot di Venerdì 13 e Nightmare, ha creato costumi d'epoca ispirati a film come Hardcore di Paul Schrader e ai look di Debbie Harry dei Blondie. "Gli anni '80 sono stati un periodo di transizione in tutti i campi", ha evidenziato Ceo. "Abbiamo ripreso lo spirito di Maxine nel film X – A Sexy Horror Story e l'abbiamo proiettato attraverso il suo modo di vestire".

Il film offre anche una riflessione sul processo di realizzazione cinematografica, con numerose scene girate negli storici studi Universal. "Quando ho ricevuto il copione e l'ho letto, la prima cosa che ho fatto è stata chiamare la Universal per ottenere il permesso di girare nella casa di Psycho", ha raccontato il produttore Jacob Jaffke. La produzione ha dovuto affrontare numerose sfide logistiche per ricreare l'epoca e l'atmosfera degli anni '80, con un'attenzione maniacale ai dettagli.

Il direttore della fotografia Eliot Rockett ha dovuto invece far i conti con sfide logistiche significative, specialmente per le riprese notturne su Hollywood Boulevard. "Abbiamo dovuto essere efficienti, filmando il più velocemente possibile una volta che avevamo allestito le vetrine", ha rivelato. La sua abilità nel catturare l'essenza dell'epoca ha contribuito a creare un'atmosfera autentica e coinvolgente.

