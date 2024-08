A rriva su Rai 1 Máxima, la serie tv che per tre serate racconterà la storia della regina d’Olanda, da quando era piccola fino ai giorni nostri. Con un cast all star e una superproduzione alle spalle.

Rai 1 torna a puntare sulla grande fiction internazionale proponendo dal 13 agosto la serie tv Máxima. Superproduzione olandese, la serie tv di Rai 1 Máxima è basata sulla vita dell'attuale regina consorte dei Paesi Bassi, dai suoi primi anni in Argentina e New York, fino all'inizio della storia d'amore e del fidanzamento con il re Guglielmo Alessandro.

Máxima, che conta sei episodi di 50 minuti ciascuno suddivisi in tre serate, è interpretata dall'attrice argentina Delfina Chaves nel ruolo di Máxima e dall'olandese Martijn Lakemeier in quello del re Guglielmo Alessandro. Elsie de Brauw e Sebastian Koch e Elsie de Brauw impersonano invece la regina Beatrice e suo marito Claus von Amsberg. Daniel Freire, Valeria Alonso, Iván Lapadula, Paula Gala, Sébastien Corona e Cecilia Cereijido-Bloche, tra gli altri, completano il cast.

La trama della serie tv

Máxima, la serie tv proposta da Rai 1 tratta da un bestseller di Marcia Luyten, si apre con giovane protagonista alla Feria de Abril di Siviglia. Qui, a una festa con amici conosce un uomo di nome Guglielmo Alessandro. Nonostante le iniziali reticenze, si sente attratta da lui. Più tardi scopre che è un principe olandese, ma Máxima riprende la sua vita normale a New York senza sapere che l’uomo sarebbe ricomparso al suo cospetto.

Tuttavia, durante la sua infanzia, Máxima visse in Argentina. Suo padre divenne ministro dell'Agricoltura nel regime di Videla in un'epoca di grande violenza nella città dove la giovane Máxima fu testimone di molti eventi spiacevoli. In coppia con Guglielmo Alessandro, tornerà a vivere momenti tesi, come inseguimenti, ma questa volta da parte della stampa. Chiede aiuto allora Guglielmo Alessandro, che decide di affrontarli. Ma quando questi le chiederà di sposarlo, il passato prenderà il sopravvento.

Il poster della serie tv di Rai 1 Máxima.

Prima di diventare regina

Delfina Chaves, la protagonista della serie tv di Rai 1 Máxima, ha dichiarato: “Mi piace che si possa vedere chi era la regina prima che diventasse tale, la persona che c'è dietro, la giovane che ha dovuto imparare i protocolli, la lingua... Il ruolo di Máxima è interessante perché è una persona cresciuta con dei valori che dovrà mettere in discussione. La serie affronta temi molto universali come, ad esempio, il dover affrontare la propria famiglia. Per me, interpretarla è un sogno che è diventato realtà”.

Da parte sua, Martijn Lakemeier ha spiegato: “È una responsabilità interpretare qualcuno così conosciuto in Olanda, un membro della famiglia reale. L'amore tra William e Máxima è molto noto, ma credo che ciò che c'è dietro non lo sia altrettanto: come è stata l'infanzia, la giovinezza di Máxima, il rapporto con suo padre... La storia inizia come una classica storia d'amore, ma poi va oltre e si può imparare molto da essa”.

Máxima si è affermata come una delle produzioni più acclamate dalla critica nell'ultima edizione del Festival Internazionale delle Serie di Cannes, Canneseries. Le riprese di questa superproduzione hanno avuto luogo in Argentina, Belgio, Spagna, Stati Uniti e Paesi Bassi. È già stata trasmessa con successo in mezza Europa e una seconda stagione è all’orizzonte, con le riprese previste per ottobre.

Nella seconda stagione, Máxima scoprirà che mantenere l'amore del popolo olandese non è facile quanto conquistarlo. Da vivace argentina quale è, dovrà destreggiarsi tra le ambizioni di carriera e le dinamiche familiari per stabilire la sua posizione all'interno della rigida struttura e del severo protocollo della casa reale. La stagione la seguirà dai preparativi del matrimonio fino all'incoronazione dieci anni dopo, dove dovrà trovare il delicato equilibrio tra aspirazioni personali e le responsabilità di una futura regina.

Máxima: Le foto della serie tv 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT